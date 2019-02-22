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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выиграл в последнем матче «регулярки» и прервал серию поражений перед плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Барыса» обыграли китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Основное и дополнительное время игры Пекине завершилась со счетом 2:2, а в серии булиттов точнее оказался казахстанский клуб.

Вперед «Барыс» вышел на пятой минуте, причем сделал это в меньшинстве. Автором шайбы стал нападающий сборной Казахстана Егор Петухов, для которого этот гол стал четвертым в сезоне.

Совсем немного времени потребовалось «Куньлуню», чтобы отыграться. На десятой минуте большинство у китайского клуба реализовал американский форвард Дрю Шор.

Вперед «Куньлунь» вышел во втором периоде, причем «Барыс» снова пропустил в меньшинстве. На 25-й минуте ворота чеха Доминика Граховины поразил канадский нападающий Войтек Вольски.

Теперь отыгрываться пришлось «Барысу» и сделать это получилось на старте третьего периода. На 42-й минуте отличился шведский форвард Андре Петерссона, причем эта шайба стала первой в матче, забитой в равных составах.

В овертайме команды также не смогли выявить победителя и приступили к серии буллитов. У «Барыса» свои попытки реализовали Брэндон Боченски и Роман Старченко, а Граховина взял все четыре удара игроков «Куньлуня».

Эта победа помогла «Барысу» прервать серию из трех подряд поражений. Казахстанский клуб, у которого 86 очков. досрочно выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф «Барыс» встретится с «Торпедо», которое стало седьмым на «Востоке».

Куньлунь
2:3Б
1:1, 1:0, 0:1, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2622.02.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Cadillac Arena
Главные тренеры
Курт ФрэйзерАндрей Скабелка
Вратари
Александр ЛазушинДоминик Граховина
1-й период
03:00Дастин Бойд
03:04Брэндон Йип
04:00Егор Петухов
08:00Даррен Дитц
09:00Дрю Шор(Вели-Матти Савинайнен, Войтек Вольски)
15:15Грег Сквайрз
2-й период
24:09Виктор Сведберг
24:39Войтек Вольски
25:16Патрис Кормье
27:04Грег Сквайрз
37:55Йоонас Ярвинен
3-й период
41:01Андре Петерссон(Патрис Кормье, Максим Семенов)
42:23Кристофер Сето
42:23Валерий Орехов
44:48Виктор Бартли
44:48Павел Акользин
Овертайм
61:23Дастин Бойд
64:11Вели-Матти Савинайнен
64:11Даррен Дитц
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Роман Старченко(Барыс)
Статистика
14Штрафное время16
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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