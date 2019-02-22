«Барыс» выиграл в последнем матче «регулярки» и прервал серию поражений перед плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Основное и дополнительное время игры Пекине завершилась со счетом 2:2, а в серии булиттов точнее оказался казахстанский клуб.

Вперед «Барыс» вышел на пятой минуте, причем сделал это в меньшинстве. Автором шайбы стал нападающий сборной Казахстана Егор Петухов, для которого этот гол стал четвертым в сезоне.

Совсем немного времени потребовалось «Куньлуню», чтобы отыграться. На десятой минуте большинство у китайского клуба реализовал американский форвард Дрю Шор.

Вперед «Куньлунь» вышел во втором периоде, причем «Барыс» снова пропустил в меньшинстве. На 25-й минуте ворота чеха Доминика Граховины поразил канадский нападающий Войтек Вольски.

Теперь отыгрываться пришлось «Барысу» и сделать это получилось на старте третьего периода. На 42-й минуте отличился шведский форвард Андре Петерссона, причем эта шайба стала первой в матче, забитой в равных составах.

В овертайме команды также не смогли выявить победителя и приступили к серии буллитов. У «Барыса» свои попытки реализовали Брэндон Боченски и Роман Старченко, а Граховина взял все четыре удара игроков «Куньлуня».

Эта победа помогла «Барысу» прервать серию из трех подряд поражений. Казахстанский клуб, у которого 86 очков. досрочно выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в Восточной конференции.