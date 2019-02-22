«Барыс» выиграл в последнем матче «регулярки» и прервал серию поражений перед плей-офф КХЛ
Хоккеисты «Барыса» обыграли китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» обыграли китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное и дополнительное время игры Пекине завершилась со счетом 2:2, а в серии булиттов точнее оказался казахстанский клуб.
Вперед «Барыс» вышел на пятой минуте, причем сделал это в меньшинстве. Автором шайбы стал нападающий сборной Казахстана Егор Петухов, для которого этот гол стал четвертым в сезоне.
Совсем немного времени потребовалось «Куньлуню», чтобы отыграться. На десятой минуте большинство у китайского клуба реализовал американский форвард Дрю Шор.
Вперед «Куньлунь» вышел во втором периоде, причем «Барыс» снова пропустил в меньшинстве. На 25-й минуте ворота чеха Доминика Граховины поразил канадский нападающий Войтек Вольски.
Теперь отыгрываться пришлось «Барысу» и сделать это получилось на старте третьего периода. На 42-й минуте отличился шведский форвард Андре Петерссона, причем эта шайба стала первой в матче, забитой в равных составах.
В овертайме команды также не смогли выявить победителя и приступили к серии буллитов. У «Барыса» свои попытки реализовали Брэндон Боченски и Роман Старченко, а Граховина взял все четыре удара игроков «Куньлуня».
Эта победа помогла «Барысу» прервать серию из трех подряд поражений. Казахстанский клуб, у которого 86 очков. досрочно выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в Восточной конференции.
В первом раунде
|Курт Фрэйзер
|Андрей Скабелка
|Александр Лазушин
|Доминик Граховина
|03:00
|Дастин Бойд
|03:04
|Брэндон Йип
|04:00
|Егор Петухов
|08:00
|Даррен Дитц
|09:00
|Дрю Шор(Вели-Матти Савинайнен, Войтек Вольски)
|15:15
|Грег Сквайрз
|24:09
|Виктор Сведберг
|24:39
|Войтек Вольски
|25:16
|Патрис Кормье
|27:04
|Грег Сквайрз
|37:55
|Йоонас Ярвинен
|41:01
|Андре Петерссон(Патрис Кормье, Максим Семенов)
|42:23
|Кристофер Сето
|42:23
|Валерий Орехов
|44:48
|Виктор Бартли
|44:48
|Павел Акользин
|61:23
|Дастин Бойд
|64:11
|Вели-Матти Савинайнен
|64:11
|Даррен Дитц
|победный бросок: Роман Старченко(Барыс)
|14
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)