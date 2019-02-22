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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» показал свой лучший в истории результат в регулярном чемпионате КХЛ

Астанинский «Барыс» набрал 85 очков и занял пятое место в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В последней игре казахстанский клуб в серии буллитов победил китайский «Куньлунь» в гостях (3:2) и прервал серию из трех поражений.

Пятое место в общей таблице стало лучшим результатом «Барыса» за 11 лет в КХЛ. Предыдущее достижение было установлено в сезоне 2013/14: тогда астанинский клуб стали пятым во всей «регулярке», но, как и в этом чемпионате, выиграл свой дивизион и финишировал вторым — в Восточной конференции..

Результаты «Барыса» в общей таблице «регулярки» по всем сезонам:

  • 2008/09 — 15-е место из 24 команд, 78 очков;
  • 2009/10 — 14-е место из 24 команд, 79 очков;
  • 2010/2011 — 14-е место из 23 команд, 77 очков;
  • 2011/12 — 10-е место из 23 команд, 80 очков;
  • 2012/13 — 10-е место из 26 команд, 85 очков;
  • 2013/14 — седьмое место из 28 команд, 94 очка;
  • 2014/15 — 11-е место из 28 команд, 93 очка;
  • 2015/16 — 17-е место из 28 команд, 85 очков;
  • 2016/17 — 13-е место из 29 команд, 90 очков;
  • 2017/2018 — 19-е место из 27 команд, 74 очка;
  • 2018/2019 — пятое место из 25 команд, 86 очков.

Напомним, в стартовом раунде Кубка Гагарина «Барыс» встретится с «Торпедо», которое стало седьмым на «Востоке». Первый и второй матч серии пройдут 26 и 28 февраля в Астане и начнутся в 19:30 по местному времени.

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