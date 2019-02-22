«Барыс» показал свой лучший в истории результат в регулярном чемпионате КХЛ
Астанинский «Барыс» набрал 85 очков и занял пятое место в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» набрал 85 очков и занял пятое место в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.
В последней игре казахстанский клуб в серии буллитов победил китайский «Куньлунь» в гостях (3:2) и прервал серию из трех поражений.
Пятое место в общей таблице стало лучшим результатом «Барыса» за 11 лет в КХЛ. Предыдущее достижение было установлено в сезоне 2013/14: тогда астанинский клуб стали пятым во всей «регулярке», но, как и в этом чемпионате, выиграл свой дивизион и финишировал вторым — в Восточной конференции..
Результаты «Барыса» в общей таблице «регулярки» по всем сезонам:
Напомним, в стартовом раунде Кубка Гагарина «Барыс» встретится с «Торпедо», которое стало седьмым на «Востоке». Первый и второй матч серии пройдут 26 и 28 февраля в Астане и начнутся в 19:30 по местному времени.