«Барыс» показал свой лучший в истории результат в регулярном чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В последней игре казахстанский клуб в серии буллитов победил китайский «Куньлунь» в гостях (3:2) и прервал серию из трех поражений.

Пятое место в общей таблице стало лучшим результатом «Барыса» за 11 лет в КХЛ. Предыдущее достижение было установлено в сезоне 2013/14: тогда астанинский клуб стали пятым во всей «регулярке», но, как и в этом чемпионате, выиграл свой дивизион и финишировал вторым — в Восточной конференции..

Результаты «Барыса» в общей таблице «регулярки» по всем сезонам:

2008/09 — 15-е место из 24 команд, 78 очков;

2009/10 — 14-е место из 24 команд, 79 очков;

2010/2011 — 14-е место из 23 команд, 77 очков;

2011/12 — 10-е место из 23 команд, 80 очков;

2012/13 — 10-е место из 26 команд, 85 очков;

2013/14 — седьмое место из 28 команд, 94 очка;

2014/15 — 11-е место из 28 команд, 93 очка;

2015/16 — 17-е место из 28 команд, 85 очков;

2016/17 — 13-е место из 29 команд, 90 очков;

2017/2018 — 19-е место из 27 команд, 74 очка;

2018/2019 — пятое место из 25 команд, 86 очков.