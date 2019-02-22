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22:01 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» и «Витязь» стали последними участниками плей-офф КХЛ

ТАСС, 22 февраля. «Сочи» и подольский «Витязь» стали последними клубами, которые по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) получили право выступить в плей-офф.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В заключительный день регулярного чемпионата рижское «Динамо» проиграло в гостях московскому ЦСКА со счетом 0:3 и лишилось шансов на выход в плей-офф.

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Таким образом, последними участниками Кубка Гагарина от Западной конференции стали «Сочи» (66 очков) и «Витязь» (63). Такжев плей-офф выступят ЦСКА (106), петербургский СКА (103), ярославский «Локомотив» (86), хельсинский «Йокерит» (80), московское «Динамо» (72) и «Спартак» (64).

От Восточной конференции в плей-офф вышли екатеринбургский «Автомобилист» (95), астанинский «Барыс» (86), магнитогорский «Металлург» (84), омский «Авангард» (83), казанский «Ак Барс» (82), уфимский «Салават Юлаев» (72), нижегородское «Торпедо» (64) и челябинский «Трактор» (58).

Плей-офф КХЛ начнется 25 февраля.

Результаты остальных матчей заключительного игрового дня регулярного чемпионата:

  • «Адмирал» — «Амур» — 1:0;
  • «Куньлунь» — «Барыс» — 2:3 Б;
  • «Металлург» — «Ак Барс» — 4:0;
  • «Трактор» — СКА — 1:3;
  • «Авангард» — «Сибирь» — 7:3;
  • «Йокерит» — Динамо (Минск) — 3:5;
  • «Сочи» — «Слован» — 2:0;
  • «Витязь» — «Автомобилист» — 1:5.
ЦСКА
3:0
0:0, 2:0, 1:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 2622.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинГиртс Анкипанс
Вратари
Илья СорокинТимур Билялов(Тимур Билялов)
1-й период
01:07Кирилл Капризов
05:38Сергей Толчинский
19:00Кристапс Зиле
19:11Янник Хансен
2-й период
25:06Андрей Светлаков(Иван Телегин, Алексей Марченко)
29:03Линден Вей(Кирилл Капризов)
32:58Артем Чмыхов
39:43Командный штраф
3-й период
59:58Кирилл Капризов
Статистика
10Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Орск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Омск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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