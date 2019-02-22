«Сочи» и «Витязь» стали последними участниками плей-офф КХЛ

В заключительный день регулярного чемпионата рижское «Динамо» проиграло в гостях московскому ЦСКА со счетом 0:3 и лишилось шансов на выход в плей-офф.
Таким образом, последними участниками Кубка Гагарина от Западной конференции стали «Сочи» (66 очков) и «Витязь» (63). Такжев плей-офф выступят ЦСКА (106), петербургский СКА (103), ярославский «Локомотив» (86), хельсинский «Йокерит» (80), московское «Динамо» (72) и «Спартак» (64).
От Восточной конференции в плей-офф вышли екатеринбургский «Автомобилист» (95), астанинский «Барыс» (86), магнитогорский «Металлург» (84), омский «Авангард» (83), казанский «Ак Барс» (82), уфимский «Салават Юлаев» (72), нижегородское «Торпедо» (64) и челябинский «Трактор» (58).
Плей-офф КХЛ начнется 25 февраля.
Результаты остальных матчей заключительного игрового дня регулярного чемпионата: