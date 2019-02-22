«Слован» обновил антирекорд КХЛ по поражениям в регулярном чемпионате

«Слован» в матче последнего тура «регулярки» уступил «Сочи» со счетом 0:2.

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В сезоне-2018/19 «Слован» потерпел 47 поражений, предыдущий антирекорд принадлежал хабаровскому «Амуру» (сезон-2014/15) и новокузнецкому «Металлургу» (сезоны-2015/16 и 2016/17), проигравшим по 46 матчей.