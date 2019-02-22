«Слован» обновил антирекорд КХЛ по поражениям в регулярном чемпионате
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Братиславский «Слован» установил антирекорд КХЛ по поражениям в регулярном чемпионате.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Братиславский «Слован» установил антирекорд КХЛ по поражениям в регулярном чемпионате.
«Слован» в матче последнего тура «регулярки» уступил «Сочи» со счетом 0:2.
В сезоне-2018/19 «Слован» потерпел 47 поражений, предыдущий антирекорд принадлежал хабаровскому «Амуру» (сезон-2014/15) и новокузнецкому «Металлургу» (сезоны-2015/16 и 2016/17), проигравшим по 46 матчей.
«Слован» также обновил антирекорд КХЛ по худшей разнице пропущенных шайб в регулярном чемпионате (-112). Предыдущий антирекорд принадлежал «Кузне» (97 пропущенных шайб в сезоне 2016/17).
По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона «Слован» занял последнее 12-е место в Западной конференции КХЛ.