Минское «Динамо» проведёт турнир со сборной Экстралиги
Минское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, одержав победу над «Йокеритом» (4:2).
Минское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, одержав победу над «Йокеритом» (4:2).
В этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в
Базовый клуб национальной сборной Беларуси продолжит работать, и в рамках подготовки к чемпионату мира и будущему сезону проведет серию до трёх побед со сборной клубов Экстралиги на базе минской «Юности». Первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй 28 февраля на «Арене-Чижовка» и третий, если понадобится, снова в Веснянке.