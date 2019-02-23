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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» проведёт турнир со сборной Экстралиги

Минское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, одержав победу над «Йокеритом» (4:2).

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В этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 10-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше, чем на 20 очков.

Базовый клуб национальной сборной Беларуси продолжит работать, и в рамках подготовки к чемпионату мира и будущему сезону проведет серию до трёх побед со сборной клубов Экстралиги на базе минской «Юности». Первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй 28 февраля на «Арене-Чижовка» и третий, если понадобится, снова в Веснянке.

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