Источник: Минское «Динамо» и «Юность» будут играть за место в КХЛ
Минское «Динамо» сыграет с хоккейным клубом «Юность», усиленной игроками из клубов Экстралиги, серию из трёх матчей, об этом сообщил официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
Минское «Динамо» сыграет с хоккейным клубом «Юность», усиленной игроками из клубов Экстралиги, серию из трёх матчей, об этом сообщил официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
Как сообщает издание Tribuna.com. это будет серия за право выступать в Континентальной хоккейной лиге.
Первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй — 28 февраля на «Арене-Чижовка» и третий, если понадобится, — снова в Веснянке.
Напомним, в этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в