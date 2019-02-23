«У парней ноги сводило, а они рвались в бой!»: Как Андрей Разин воскресил «Северсталь»
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин о выступлении команды в сезоне, молодых игроках и коллективе, способном дать бой любому сопернику.
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин о выступлении команды в сезоне, молодых игроках и коллективе, способном дать бой любому сопернику.
Так уж сложилось, что над клубом из Череповца уже второй год подряд висит «дамоклов меч» — рейтинг КХЛ ставит команду на одну из нижних строчек, что грозит исключением клуба. Если в десятом сезоне «Северсталь» силами, на тот момент, своего капитана Дмитрия Кагарлицкого смогла запрыгнуть в
— Андрей Владимирович, какие впечатления от последних матчей этого сезона?
— Праздник хоккея под названием «плей-офф» начинается, и очень жаль, что мы в нем не участвуем. Хотя последние игры этого сезона для нашей команды по накалу страстей ничем не уступали матчам розыгрыша Кубка Гагарина. Соперникам «кровь из носа» как нужны были победы. Могу сказать, что благодарен ребятам за то, что бились до конца, полностью отдавались. И спасибо болельщикам за поддержку, за полные трибуны.
— Как оцените свою тренерскую работу на том отрезке, который вы провели в «Северстали»?
-Получилось многое — мы выигрывали, показывали хороший хоккей. Но главная задача не выполнена — в
— Теоретически, когда вы пришли в команду, она еще могла претендовать на место в
-Мы остались на десятом месте западной конференции. Разница с девятым местом, рижским «Динамо», 12 очков. Это 6 игр. Из всех 29 матчей, которые я провел вместе с командой, только про 2 игры можно сказать, что мы проигрывали функционально, не владея инициативой, но при всем этом вытаскивали и побеждали. А были матчи, как например, домашняя с московским «Динамо». 3:3 отыгрались и
— В Череповце сильная хоккейная школа, воспитанники которой отлично смотрятся и в КХЛ, и в НХЛ. Вы тоже даете шанс молодым череповецким хоккеистам «нюхнуть пороха», выпуская их в составе основной команды. Герман Грачев делает «Спартак» своим клиентом и забрасывает вторую шайбу в воротах
— Парнишка в первый раз попал во взрослую команду. Пару дней осваивался. В матче со «Спартаком» у него был достойный дебют. Смотрелся хорошо. В концовке, правда, я не стал ему доверять выход на лед, потому что «Спартак» давил изо всех сил, а для Колесникова это первая игра в КХЛ — другие скорости, атмосфера. Но он молодец.
— Игорь Гераськин, выводивший
-Команда — это сложный коллектив. Есть руководство, тренерский штаб, игроки. В команде должна быть определенная прослойка хоккеистов, которая помогает тренерам изнутри. Все эти компоненты у нас сложились, мы гребли в одну сторону. Матч против «Спартака» тому доказательство — последняя игра сезона, многие могли бы выйти и сыграть «спустя рукава». Но, сказать по секрету, у некоторых наших хоккеистов ноги сводило, но они рвались в бой, пластались, бросались под шайбу за тот же сухарь Фурха. Билась вся команда. Тот же Колесников, не проведя в третьем периоде на льду ни минуты, так ногой бил по борту, что я сам в шоке был!
— Какие планы у «Северстали» на конец сезона?
— Сейчас мы распускаем команду, даем ребятам отдохнуть до 11 марта. Потом собираемся и проводим
— Вы остаетесь с череповецкой командой или есть предложения других клубов?
— Пока что рано об этом говорить.
— Будете уже сейчас просматривать кандидатуры игроков в команду на следующий сезон?
— У меня контракт до 30 апреля, и просмотр игроков для состава на следующий сезон входит в мои обязанности. Уже предсезонка сверстана, и я принимал в этом участие. Я под контрактом.
— Но ведь обидно подготовить «плодородную почву» для следующего сезона и не вспахать ее…
— Согласен, — с улыбкой ответил Андрей Разин.
И в этой улыбке можно прочитать ответ — остается ли тренер, встряхнувший и заставивший «Северсталь» поверить в саму себя. Конечно, все здесь ждут решения КХЛ и помнят о пресловутом рейтинге. Но клуб из Череповца всем все доказал, и отрезать сейчас их расправившиеся стальные крылья было бы преступлением.