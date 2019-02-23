«У парней ноги сводило, а они рвались в бой!»: Как Андрей Разин воскресил «Северсталь»

Источник: Советский спорт

Так уж сложилось, что над клубом из Череповца уже второй год подряд висит «дамоклов меч» — рейтинг КХЛ ставит команду на одну из нижних строчек, что грозит исключением клуба. Если в десятом сезоне «Северсталь» силами, на тот момент, своего капитана Дмитрия Кагарлицкого смогла запрыгнуть в плей-офф, то начало одиннадцатого нагоняло тоску на всех болельщиков. Кагарлицкий набирал очки в «Динамо», а желто-черные проигрывали матч за матчем и, самое ужасное, почти не забрасывали шайб. В ноябре стало понятно, что дальше там продолжаться не может. В клубе сменилось руководство, тренерский штаб и практически 80 процентов команды. Все дружно заголосили, что это начало конца и ВХЛ уже маячит на горизонте. Такая «чистка» в середине сезона опасна — времени сыгрываться и узнавать друг друга нет, результат нужен сегодня. Но «Северсталь» пошла ва-банк. Генеральный менеджер Михаил Щедрин и тренерский штаб во главе с Андреем Разиным создали новую команду — каждый в ней хочет играть в хоккей, и делать это в КХЛ. Из постоянной обороны желто-черные побежали в атаку. И все получилось — Череповец стал побеждать и показывать интересный хоккей.

— Андрей Владимирович, какие впечатления от последних матчей этого сезона?

— Праздник хоккея под названием «плей-офф» начинается, и очень жаль, что мы в нем не участвуем. Хотя последние игры этого сезона для нашей команды по накалу страстей ничем не уступали матчам розыгрыша Кубка Гагарина. Соперникам «кровь из носа» как нужны были победы. Могу сказать, что благодарен ребятам за то, что бились до конца, полностью отдавались. И спасибо болельщикам за поддержку, за полные трибуны.

— Как оцените свою тренерскую работу на том отрезке, который вы провели в «Северстали»?

-Получилось многое — мы выигрывали, показывали хороший хоккей. Но главная задача не выполнена — в плей-офф мы не попали, поэтому осадок остался.

— Теоретически, когда вы пришли в команду, она еще могла претендовать на место в плей-офф. Но если посмотреть реальности в глаза — попадание в «восьмерку» было возможно или это утопия?

-Мы остались на десятом месте западной конференции. Разница с девятым местом, рижским «Динамо», 12 очков. Это 6 игр. Из всех 29 матчей, которые я провел вместе с командой, только про 2 игры можно сказать, что мы проигрывали функционально, не владея инициативой, но при всем этом вытаскивали и побеждали. А были матчи, как например, домашняя с московским «Динамо». 3:3 отыгрались и вот-вот должны были забивать, но пропустили сами. И подобных игр можно 5−6 насчитать, где очки мы просто-напросто растеряли. Шанс на плей-офф, пусть и маленький, но был. После Нового года выдали победную серию, и ребята стали уверены в собственных силах. Если бы это случилось чуть раньше, когда расстояние между соперниками в таблице было меньше, то и настрой был бы другой.

«ТАК БИЛ НОГОЙ ПО БОРТУ, ЧТО Я БЫЛ В ШОКЕ!»

— В Череповце сильная хоккейная школа, воспитанники которой отлично смотрятся и в КХЛ, и в НХЛ. Вы тоже даете шанс молодым череповецким хоккеистам «нюхнуть пороха», выпуская их в составе основной команды. Герман Грачев делает «Спартак» своим клиентом и забрасывает вторую шайбу в воротах красно-белых. Дебютировал Никита Колесников. Как оцените его игру?

— Парнишка в первый раз попал во взрослую команду. Пару дней осваивался. В матче со «Спартаком» у него был достойный дебют. Смотрелся хорошо. В концовке, правда, я не стал ему доверять выход на лед, потому что «Спартак» давил изо всех сил, а для Колесникова это первая игра в КХЛ — другие скорости, атмосфера. Но он молодец.

— Игорь Гераськин, выводивший желто-черных в статусе самого молодого капитана в КХЛ в этом сезоне против питерского СКА, отметил, что важная составляющая ваших побед заключается в сплоченном коллективе, который вы смогли создать за короткое время. Как у вас это получилось? Даже при счете 3:0 на последней минуте матча со «Спартаком» хоккеисты «Северстали» буквально собой защищали ворота от бросков соперника, борясь уже не столько за победу — она была очевидна, а за «сухарь» своего вратаря…

-Команда — это сложный коллектив. Есть руководство, тренерский штаб, игроки. В команде должна быть определенная прослойка хоккеистов, которая помогает тренерам изнутри. Все эти компоненты у нас сложились, мы гребли в одну сторону. Матч против «Спартака» тому доказательство — последняя игра сезона, многие могли бы выйти и сыграть «спустя рукава». Но, сказать по секрету, у некоторых наших хоккеистов ноги сводило, но они рвались в бой, пластались, бросались под шайбу за тот же сухарь Фурха. Билась вся команда. Тот же Колесников, не проведя в третьем периоде на льду ни минуты, так ногой бил по борту, что я сам в шоке был!

«ПРЕДСЕЗОНКА УЖЕ СВЕРСТАНА…»

— Какие планы у «Северстали» на конец сезона?

— Сейчас мы распускаем команду, даем ребятам отдохнуть до 11 марта. Потом собираемся и проводим технико-тактические тренировки.

— Вы остаетесь с череповецкой командой или есть предложения других клубов?

— Пока что рано об этом говорить.

— Будете уже сейчас просматривать кандидатуры игроков в команду на следующий сезон?

— У меня контракт до 30 апреля, и просмотр игроков для состава на следующий сезон входит в мои обязанности. Уже предсезонка сверстана, и я принимал в этом участие. Я под контрактом.

— Но ведь обидно подготовить «плодородную почву» для следующего сезона и не вспахать ее…

— Согласен, — с улыбкой ответил Андрей Разин.