«Барыс» установил новый рекорд в КХЛ по заброшенным шайбам
Астанинский «Барыс» установил свой новый рекорд в КХЛ по заброшенным шайбам, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» установил свой новый рекорд в КХЛ по заброшенным шайбам, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Теперь он равен 190 шайбам. Именно столько «Барыс» смог забросить в нынешнем регулярном чемпионате, где сыграл 62 игры.
Ранее лучшим результатом было 182 гола в сезоне 2013/14 — тогда команда под руководством финского тренера
Сколько «Барыс» забрасывал шайб по итогам регулярных чемпионатов КХЛ:
1-й сезон (2008/09): 56 игр — 174 шайбы;
2-й сезон: 56 игр — 169 шайб;
3-й сезон: 54 игры — 155 шайб;
4-й сезон: 54 игры — 160 шайб;
5-й сезон: 52 игры — 175 шайб;
6-й сезон (2013/2014): 54 игры — 182 шайбы;
7-й сезон: 60 игр — 170 шайб;
8-й сезон: 60 игр — 167 шайб;
9-й сезон: 60 игр — 151 шайба;
10-й сезон: 56 игр — 148 шайб;
11-й сезон: 62 игры — 190 шайб.
Напомним, что в этом сезоне «Барыс» во второй раз в истории выиграл дивизион и стал вторым на «Востоке». Также казахстанская команда, став пятой в регулярном чемпионате, показала свой лучший результат в КХЛ.
В стартовом раунде Кубка Гагарина «Барыс» встретится с нижегородским «Торпедо», которое стало седьмым на «Востоке». Первый и второй матчи серии пройдут 26 и 28 февраля в Астане и начнутся в 19:30 по местному времени.