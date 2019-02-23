«Барыс» установил новый рекорд в КХЛ по заброшенным шайбам

Источник: РИА "Новости"

Теперь он равен 190 шайбам. Именно столько «Барыс» смог забросить в нынешнем регулярном чемпионате, где сыграл 62 игры.

Ранее лучшим результатом было 182 гола в сезоне 2013/14 — тогда команда под руководством финского тренера Ари-Пекки Селина выиграла дивизион Чернышева и стала второй в Восточной конференции, а в плей-офф впервые преодолела стартовый раунд и остановилась во втором.

Сколько «Барыс» забрасывал шайб по итогам регулярных чемпионатов КХЛ:

1-й сезон (2008/09): 56 игр — 174 шайбы;

2-й сезон: 56 игр — 169 шайб;

3-й сезон: 54 игры — 155 шайб;

4-й сезон: 54 игры — 160 шайб;

5-й сезон: 52 игры — 175 шайб;

6-й сезон (2013/2014): 54 игры — 182 шайбы;

7-й сезон: 60 игр — 170 шайб;

8-й сезон: 60 игр — 167 шайб;

9-й сезон: 60 игр — 151 шайба;

10-й сезон: 56 игр — 148 шайб;

11-й сезон: 62 игры — 190 шайб.

Напомним, что в этом сезоне «Барыс» во второй раз в истории выиграл дивизион и стал вторым на «Востоке». Также казахстанская команда, став пятой в регулярном чемпионате, показала свой лучший результат в КХЛ.