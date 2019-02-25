На Востоке будет самый непредсказуемый плей-офф. Там почти нет фаворитов!
Первый раунд Кубка Гагарина приготовил нам сразу два суперпротивостояния на Востоке и еще две серии, в которых фавориты вроде бы есть, и в то же время, их нет.
Первый раунд Кубка Гагарина приготовил нам сразу два суперпротивостояния на Востоке и еще две серии, в которых фавориты вроде бы есть, и в то же время, их нет.
Автомобилист (1) — Трактор (8)
Как играли в сезоне: 4:1, 3:2, 2:0, 3:0.
«Авто» под руководством Андрея Мартемьянова впервые в истории выиграл Восточную конференцию. В
«Автомобилист» ни разу не проходил первый раунд в Кубке Гагарина. Все знают, что в играх на вылет зачастую все решает опыт конкретных игроков и общекомандная уверенность в себе. В Екатеринбурге собран очень мастеровитый состав с опытными хоккеистами. Но вместе они пока еще ничего не добивались.
«Трактор» на холостых докатился до кубковой восьмерки. Команда заканчивала сезон так, как будто не хочет попадать в розыгрыш Кубка Гагарина. Некоторые челябинские болельщики считают, что их клубу нечего делать в
Алексей Тертышный, который по ходу сезона сменил Германа Титова на посту главного тренера, вернулся к прошлогодней системе Анвара Гатиятулина. Именно она позволила «Трактору» примерно с теми же ресурсами пробиться в финал конференции. Да, под конец регулярки у Челябинска напрочь пропали голы, но в обороне эта команда
Это мы к тому, что ни о каком безоговорочном выносе челябинцев не может быть и речи. «Трактор» упрется и даже если проиграет в пяти матчах, то все будет очень близко. У команды Тертышного есть все шансы затянуть серию, учитывая, что в составе «Авто» не будет Франсиса Паре — центра
Барыс (2) — Торпедо (7)
Как играли в сезоне: 5:6 (от), 4:1
На Востоке вообще нет предсказуемых пар. «Барыс» при всей строгости Андрея Скабелки в этом сезоне очень даже фестивальная команда, которая действует с упором на атаку.
«Торпедо» очень круто залетело в сезон. Бежало, подавляло, доминировало, побеждало. Но потом команда
Только это обстоятельство делает однозначным фаворитом пары «Барыс». Но борьба здесь будет. В Нижнем Новгороде торпедовцы без боя не отдадут сопернику ни сантиметра льда. Никто не удивится, если в первом раунде нам предстоит увидеть
Металлург (3) — Салават Юлаев (6)
Как играли в сезоне: 2:1 (от), 1:2 (от), 4:0
«Салават» начал подготовку к
«Ак Барс» слил два последних матча, что вывело на третье место «Магнитку» Йозефа Яндача — одну из самых сложных команд лиги. В ней сочетаются убойное мастерство атаки и чешская система игры с креном на оборону, которая как нельзя кстати подходит для
Исход серии кажется предсказуемым. Яндач гораздо опытнее и сильнее Цулыгина, но от этой серии совершенно точно стоит ждать несколько убойных сюжетов.
Авангард (4) — Ак Барс (5)
Как играли в сезоне: 2:1 (бул), 3:4 (от)
— Чтобы претендовать на Кубок Гагарина, нам придется в первом раунде выбить чемпиона, — бодро прокомментировал предстоящую серию против «Ак Барса» тренер «Авангарда» Боб Хартли. Он верит в своих парней и совсем не боится неудачи. Уже известно, что он продолжит свою работу в омском клубе, вне зависимости от результата в
Нет смысла лишний раз говорить, что «Ак Барс» — худший соперник, который может достаться тебе в играх на вылет. Здесь и кубковый опыт Билялетдинова, и сыгранный за долгие годы состав, и система, которая практически не дает сбоев. В конце концов, казанцы — действующие обладатели Кубка Гагарина, что автоматически дает этой команде прибавку к уверенности.
Но у «Авангарда» будет шанс. Основной вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов перенес операцию и в этом сезоне уже не сыграет, поэтому в
«Авангард» играет от броска и постоянно создает давление на вратарей и чужой пятак. В таких условиях может не помочь даже низкое расположение казанцев в своей зоне.
В любом случае, это будет знатная заруба. Пожалуй, это единственная серия в первом раунде Кубка Гагарина, в которой видятся железные семь матчей. И все, как обычно, решат мелочи.
Подгорнов Сергей