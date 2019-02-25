На Востоке будет самый непредсказуемый плей-офф. Там почти нет фаворитов!

Источник: РИА "Новости"

Автомобилист (1) — Трактор (8)

Как играли в сезоне: 4:1, 3:2, 2:0, 3:0.

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«Авто» под руководством Андрея Мартемьянова впервые в истории выиграл Восточную конференцию. В плей-офф екатеринбуржцы заехали по-королевски. Но есть одна проблема.

«Автомобилист» ни разу не проходил первый раунд в Кубке Гагарина. Все знают, что в играх на вылет зачастую все решает опыт конкретных игроков и общекомандная уверенность в себе. В Екатеринбурге собран очень мастеровитый состав с опытными хоккеистами. Но вместе они пока еще ничего не добивались.

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«Трактор» на холостых докатился до кубковой восьмерки. Команда заканчивала сезон так, как будто не хочет попадать в розыгрыш Кубка Гагарина. Некоторые челябинские болельщики считают, что их клубу нечего делать в плей-офф. Но это лишь эмоции.

Алексей Тертышный, который по ходу сезона сменил Германа Титова на посту главного тренера, вернулся к прошлогодней системе Анвара Гатиятулина. Именно она позволила «Трактору» примерно с теми же ресурсами пробиться в финал конференции. Да, под конец регулярки у Челябинска напрочь пропали голы, но в обороне эта команда по-прежнему в порядке, да и голкипер Василий Демченко всегда готов выдать ультра-матч.

Это мы к тому, что ни о каком безоговорочном выносе челябинцев не может быть и речи. «Трактор» упрется и даже если проиграет в пяти матчах, то все будет очень близко. У команды Тертышного есть все шансы затянуть серию, учитывая, что в составе «Авто» не будет Франсиса Паре — центра второго-третьего звена.

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Барыс (2) — Торпедо (7)

Как играли в сезоне: 5:6 (от), 4:1

На Востоке вообще нет предсказуемых пар. «Барыс» при всей строгости Андрея Скабелки в этом сезоне очень даже фестивальная команда, которая действует с упором на атаку. Все-таки, исполнители в обороне у астанчан послабее, да и вратарская бригада не самая впечатляющая. Хенрик Карлссон и Доминик Граховина — хорошие ребята, но на каждого из них в любой момент может найти затмение.

«Торпедо» очень круто залетело в сезон. Бежало, подавляло, доминировало, побеждало. Но потом команда чуть-чуть села по физике, а соперники адаптировались к системе Дэвида Немировски. Тут начались проблемы, но, в целом, сезон у нижегородцев получился очень достойным. В составе появился целый ряд молодых героев, которые впечатлили своей игрой, подъехали отличные леги. Одна проблема — вратари.

Станислав Галимов травмирован, а Денис Костин и Андрей Тихомиров просто не тянут на дистанции, хотя и могут выдать отдельный матч. Спасать ситуацию привезли Барри Браста, но он не выглядит голкипером, который может вытаскивать в плей-офф целые игры.

Только это обстоятельство делает однозначным фаворитом пары «Барыс». Но борьба здесь будет. В Нижнем Новгороде торпедовцы без боя не отдадут сопернику ни сантиметра льда. Никто не удивится, если в первом раунде нам предстоит увидеть шесть-семь матчей между этими соперниками.

Металлург (3) — Салават Юлаев (6)

Как играли в сезоне: 2:1 (от), 1:2 (от), 4:0

«Салават» начал подготовку к плей-офф задолго до окончания регулярки, оставив почти всю основу в Уфе. На Дальний Восток полетели ВХЛовцы и за это команде Николая Цулыгина жестко прилетело от прессы. Но фишка в том, что их соперник определился в двух последних матчах регулярного сезона. До последнего сохранялась очень высокая вероятность, что в первом раунде мы увидим «Зеленое дерби». Тактически подготовиться «Салават» вряд ли успел. Нужно было разбирать сразу две команды.

«Ак Барс» слил два последних матча, что вывело на третье место «Магнитку» Йозефа Яндача — одну из самых сложных команд лиги. В ней сочетаются убойное мастерство атаки и чешская система игры с креном на оборону, которая как нельзя кстати подходит для плей-офф.

«Металлург» вообще скрытый фаворит Кубка Гагарина на Востоке. Но уже в первом раунде им придется потратить очень много сил на «Салават». Цулыгин умеет сыграть в откат, что продемонстрировал по ходу сезона, когда его команда выдала страйк из нескольких разгромных поражений.

Исход серии кажется предсказуемым. Яндач гораздо опытнее и сильнее Цулыгина, но от этой серии совершенно точно стоит ждать несколько убойных сюжетов.

Авангард (4) — Ак Барс (5)

Как играли в сезоне: 2:1 (бул), 3:4 (от)

— Чтобы претендовать на Кубок Гагарина, нам придется в первом раунде выбить чемпиона, — бодро прокомментировал предстоящую серию против «Ак Барса» тренер «Авангарда» Боб Хартли. Он верит в своих парней и совсем не боится неудачи. Уже известно, что он продолжит свою работу в омском клубе, вне зависимости от результата в плей-офф.

Нет смысла лишний раз говорить, что «Ак Барс» — худший соперник, который может достаться тебе в играх на вылет. Здесь и кубковый опыт Билялетдинова, и сыгранный за долгие годы состав, и система, которая практически не дает сбоев. В конце концов, казанцы — действующие обладатели Кубка Гагарина, что автоматически дает этой команде прибавку к уверенности.

Но у «Авангарда» будет шанс. Основной вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов перенес операцию и в этом сезоне уже не сыграет, поэтому в плей-офф команда Билялетдинова входит с парой вратарей Владислав Подъяпольский — Александр Шарыченков. Их совокупный кубковый опыт ограничивается пятью матчами Шарыченкова, которые в разные сезоны были сыграны за «Динамо» и «Ак Барс».

«Авангард» играет от броска и постоянно создает давление на вратарей и чужой пятак. В таких условиях может не помочь даже низкое расположение казанцев в своей зоне.

Во всех титулах «Ак Барса» была велика заслуга киперов. Фредрик Норрена, Петри Веханен, Эмиль Гарипов и даже Андерс Нильссон — все эти парни жгли и тащили Казань к кубкам. Выиграть получилось у всех, кроме шведа.

В любом случае, это будет знатная заруба. Пожалуй, это единственная серия в первом раунде Кубка Гагарина, в которой видятся железные семь матчей. И все, как обычно, решат мелочи.