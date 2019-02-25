Плей-офф КХЛ стартует в понедельник четырьмя матчами

Источник: РИА "Новости"

Формат плей-офф изменений не претерпел, вплоть до финала серии будут проходить внутри конференций, каждая из них продлится до четырех побед одной из команд — сначала пройдут два матча на льду команд, имеющих более высокий посев, затем две домашние игры проведут их соперники. Если понадобится, пятая и седьмая игра пройдут на льду фаворитов, шестую возможную встречу имеющая более высокий стартовый номер команда проведет в гостях. В отличие от регулярного сезона, в плей-офф не предусмотрены буллитные серии — в случае ничьей в основное время назначаются дополнительные периоды по 20 минут до первой заброшенной шайбы. Овертаймы проводятся в формате «пять на пять».

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина встретятся ЦСКА (1-е место Западной конференции по итогам регулярного чемпионата) — «Витязь» (8), СКА (2) — «Спартак» (7), «Локомотив» (3) — «Сочи» (6) и «Йокерит» (4) — «Динамо» (5). В Восточной конференции сыграют «Автомобилист» (1) — «Трактор» (8), «Барыс» (2) — «Торпедо» (7), «Металлург» (3) — «Салават Юлаев» (6) и «Авангард» (4) — «Ак Барс» (5). Матчи серий «Локомотив» — «Сочи», «Йокерит» — «Динамо», «Металлург» — «Салават Юлаев» и «Авангард» — «Ак Барс» пройдут 25, 27 февраля, 1 и 3 марта, а также, если потребуется, 5, 7 и 9 марта. В остальных парах игры состоятся 26, 28 февраля, 2 и 4 марта, а также, при необходимости, 6, 8 и 10 марта.

Регулярный чемпионат, первое место в котором занял ЦСКА, завершился 22 февраля. В истории Кубка Гагарина победитель регулярного первенства никогда не становился обладателем главного титула.

За десять сезонов Кубок Гагарина завоевывали пять клубов. Самым титулованным является действующий обладатель трофея казанский «Ак Барс», в активе которого три титула. По два раза победы одерживали магнитогорский «Металлург», петербургский СКА и московское «Динамо». Однажды Кубок Гагарина покорился уфимскому «Салавату Юлаеву».

ЦСКА в погоне за первым кубком

Московские армейцы в четвертый раз за последние пять лет стали победителями регулярного чемпионата, но в розыгрышах Кубка Гагарина ни разу не преуспевали. Дважды ЦСКА уступал в финалах — в 2016 году «Металлургу» (3−4 в серии), а в прошлом — «Ак Барсу» (1−4). Красно-синие подходят к нынешнему плей-офф в полной готовности, без травмированных хоккеистов.

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Поход за Кубком Гагарина ЦСКА начнет серией с подмосковным «Витязем», который попал в плей-офф благодаря победе самих армейцев над рижским «Динамо» в последней встрече регулярного чемпионата (3:0). В четырех встречах в нынешнем сезоне «Витязь» однажды переиграл ЦСКА на своей площадке со счетом 2:0. В другом матче в Подольске команда Игоря Никитина в самой концовке сумела сравнять счет и победить в овертайме (2:1). В последней игре между этими командами ЦСКА одержал уверенную победу со счетом 6:1.

«Витязь» под руководством Валерия Белова во второй раз в истории вышел в плей-офф КХЛ. В 2017 году подмосковная команда не сумела одержать ни одной победы в серии со СКА. В последних восьми матчах регулярного чемпионата «Витязь» одержал только одну победу. Команда также подошла к плей-офф без травмированных игроков.

Главный конкурент столичных армейцев в Западной конференции СКА в четвертьфинальной серии Западной конференции сыграет со «Спартаком», который проиграл пять последних матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф КХЛ команды встречались между собой дважды, в 2009 году победу в серии одержал «Спартак» (3−0), а в 2011-м — СКА (4−0). В нынешнем сезоне петербуржцы выиграли все четыре личные встречи. Красно-белым из-за травм не смогут помочь нападающие Каспарс Даугавиньш и Анатолий Никонцев и защитники Андрей Кутейкин и Алексей Гришин.

«Локомотив» и «Сочи» в плей-офф до нынешнего сезона не пересекались. Сочинцы одержали пять побед подряд на финише регулярного чемпионата и в четвертый раз за пять лет пробились в плей-офф, где команда выиграла всего один матч в своей истории. Все четыре встречи между командами в этом сезоне завершались с разницей в одну шайбу, команды одержали по две победы. Ярославцы подошли к плей-офф без кадровых потерь, а в составе «Сочи» по состоянию здоровья не смогут начать серию нападающий Дмитрий Архипов, Денис Мосалев и Артем Томилин, а также защитник Никита Щитов.

Самой напряженной в Западной конференции ожидается серия между «Динамо и «Йокеритом». Бело-голубые в прошлом сезоне впервые в истории КХЛ не сумели выйти в плей-офф, финская команда в пятый раз подряд с момента вступления в лигу примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина, но дальше второго раунда «Йокериту» забраться не удавалось. В плей-офф команды ранее между собой не встречались, а в регулярных чемпионатах динамовцы одержали 11 побед подряд, в том числе четыре в этом сезоне. «Динамо» не сможет рассчитывать на травмированных форвардов Андрея Алексеева, Максима Афиногенова и Вячеслава Кулемина, накануне заболел вратарь команды Иван Бочаров, а в составе «Йокерита» по состоянию здоровья не сыграет защитник Майк Ландин.

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«Ак Барс» попробует защитить титул

Центральным в первом раунде плей-офф является противостояние между действующим обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом» и омским «Авангардом». В розыгрыше Кубка Гагарина ранее команды встречались между собой трижды, еще две серии плей-офф были проведены в рамках Суперлиги. Все пять противостояний завершились победой казанцев. В последний раз «Ак Барс» и «Авангард» в плей-офф играли в полуфинале Восточной конференции сезона-2016/17, серия закончилась со счетом 4−2.

В текущем сезоне оба матча между «Ак Барсом» и «Авангардом» не выявили победителя в основное время и закончились победами хозяев. Омичи выиграли со счетом 2:1 по буллитам, а казанцы — 4:3 в овертайме. «Ак Барсу» на протяжении всего розыгрыша Кубка Гагарина придется обойтись без основного вратаря Эмиля Гарипова, который перенес операцию, также начать плей-офф по состоянию здоровья не смогут нападающий Федор Малыхин и защитник Андрей Педан. «Авангарду» по-прежнему не может помочь голкипер Карри Рямё, который получил тяжелую травму еще на одном из предсезонных турниров.

«Металлург» и «Салават Юлаев» принимали участие во всех розыгрышах Кубка Гагарина и провели между собой пять серий. Две победы одержали уфимцы, последние три противостояния завершались победой магнитогорцев с одинаковым счетом 4−1. В нынешнем сезоне команды обменялись гостевыми победами. Оба коллектива подошли к плей-офф без потерь в составах.

Победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» имеет хорошие шансы показать лучший результат в истории клуба в КХЛ. Ранее екатеринбуржцы принимали участие в плей-офф пять раз и дальше первого раунда не проходили. В четвертьфинале Восточной конференции «Автомобилисту» будет противостоять «Трактор», который команда Андрея Мартемьянова четырежды обыграла в нынешнем сезоне.

Екатеринбуржцам в начале плей-офф из-за травм не помогут защитники Денис Бодров и Кирилл Кольцов, вратарь Андрей Макаров, а также нападающий Франсис Паре. В составе «Трактора» травму до конца сезона получил лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате Райан Стоа. Также по состоянию здоровья не сыграют защитники Евгений Рясенский, Александр Шинин и нападающий Пол Щехура.