Даллмэна не будет, но вернется Фрэттин. Андрей Скабелка рассказал о настрое «Барыса» на матч с «Торпедо» в Кубке Гагарина

Источник: РИА "Новости"

— Боевое, рабочее. Готовимся к первому матчу. Задача была после непростого выезда восстановиться. Чем мы сейчас и занимаемся, — начал Скабелка.

— А Кевин Даллмэн поможет команде?

— Даллмэн команде не поможет.

— Вопрос по Фрэттину и Волку. Они на льду, но готовы ли они играть завтра?

— Фрэттин — да. По Волку пока ситуация такая… Решаем и думаем. Не до конца он восстановился. Посмотрим.

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— Во время тренировки вы много времени уделяли розыгрыша большинства. С учетом частых удалений у «Торпедо» этот компонент может стать решающим?

— Ребята выпадали с травмами. Наши сочетания нарушились. И то, что Даллмэна нет. Мы не совсем довольны тем, как работает большинство. Мы ищем варианты.

— Кто сыграет в воротах?

— Хенрик Карлссон.

— Три поражения под занавес «регулярки». Усталость сказалась?

— Нет, не было усталости никакой. Так бывает…

— А как можно охарактеризовать «Торпедо»?

— Быстрая команда. Играет в агрессивный хоккей. Малогабаритные нападающие, много катаются и резкие. Команда много забивает. В атаке играет здорово.

— Какова вероятность, что серию удастся завершить в пяти матчах?

— Мы не занимаемся подсчетами, мы готовимся к завтрашней игре.