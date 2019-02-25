Даллмэна не будет, но вернется Фрэттин. Андрей Скабелка рассказал о настрое «Барыса» на матч с «Торпедо» в Кубке Гагарина

— Боевое, рабочее. Готовимся к первому матчу. Задача была после непростого выезда восстановиться. Чем мы сейчас и занимаемся, — начал Скабелка.
— А Кевин Даллмэн поможет команде?
— Даллмэн команде не поможет.
— Вопрос по Фрэттину и Волку. Они на льду, но готовы ли они играть завтра?
— Фрэттин — да. По Волку пока ситуация такая… Решаем и думаем. Не до конца он восстановился. Посмотрим.
— Во время тренировки вы много времени уделяли розыгрыша большинства. С учетом частых удалений у «Торпедо» этот компонент может стать решающим?
— Ребята выпадали с травмами. Наши сочетания нарушились. И то, что Даллмэна нет. Мы не совсем довольны тем, как работает большинство. Мы ищем варианты.
— Кто сыграет в воротах?
— Хенрик Карлссон.
— Три поражения под занавес «регулярки». Усталость сказалась?
— Нет, не было усталости никакой. Так бывает…
— А как можно охарактеризовать «Торпедо»?
— Быстрая команда. Играет в агрессивный хоккей. Малогабаритные нападающие, много катаются и резкие. Команда много забивает. В атаке играет здорово.
— Какова вероятность, что серию удастся завершить в пяти матчах?
— Мы не занимаемся подсчетами, мы готовимся к завтрашней игре.
Добавим, ранее «Барыс» провел открытую тренировку, а противостояние с «Торпедо» из Нижнего Новгорода начинается завтра, 26 февраля.