«Карлики против злых казахов и канадцев». Российские СМИ предсказали «Барысу» вылет от «Торпедо» в плей-офф

Источник: РИА "Новости"

Среди интриг называется возвращение главного тренера Андрея Скабелки в плей-офф, а к минусам его команды отнесли вратарскую бригаду. Также издание отметило игру лидера «Барыса» Даррена Дица.

По мнению Sports.ru, в серии со счетом 4:2 победит «Торпедо». Первый матч между командами пройдет завтра, 26 февраля, в Астане и начнется в 19:30 по столичному времени.

«Где: Нижний Новгород и Астана. Да, «Торпедо» выступает на «Востоке».

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Зачем смотреть: Возвращение Андрея Скабелки в плей-офф. Тренера, который на небольшой период времени сделал «Сибирь» флагманом хоккея за Уралом, должен был привести к Кубку «Авангард», но не смог уговорить Максима Чудинова блокировать броски.

Когда весной в Астане резали баранов и подписывали британских защитников, никто в них не верил. Однако новое руководство оживило клуб — в основном тем, что привезло две тройки легионеров. Сейчас это четвертая команда лиги, в которой играет лучший атакующий защитник КХЛ, голы забивают местные парни, а обида Скабелки на «Авангард» концентрируется в кулаках Акользина.

С «Торпедо» все еще интереснее: летом команда чуть не стала банкротом, потом умудрилась грохнуть питерский СКА при помощи алей-упа, а ближе к концу регулярки едва заползла в плей-офф. Помните легендарную цитату Петериса Скудры (вы ее легко найдете по запросу «Скудра мат»)? Теперь в Нижнем другая концепция — они быстро катаются и заставляют соперника ошибаться на ровном месте:

Так будет продолжаться всю серию, и если Скабелка не найдет способ выключить у соперника скорость, «Барыс» будут ждать проблемы — его бригада вратарей любит пропускать легкие шайбы.

На кого смотреть: Даррен Диц,"Барыс. Диц, Диц, пасы без границ. Провел очень крутой сезон, став хозяином синей линии в Астане. И это при живой легенде Кевине Даллмане — кстати, он тоже в составе (на самом деле не выходил на лед с конца января и пока не будет играть в плей-офф — Vesti.kz). Диц — отличный пример защитника, который знает, что делать с шайбой в зоне атаки и как помогать своим нападающим. Правда, обороняется он чуть лучше Мэттью Майоне.

Интрига: сколько нокаутов соберет Павел Акользин за серию?

Как все закончится: 2−4, «Торпедо»", — пишет Sports.ru.