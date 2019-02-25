Александр Медведев сообщил, что продолжит работу в совете директоров КХЛ и ХК СКА

«На начальном этапе я буду продолжать работать и в совете директоров СКА, и в совете директоров КХЛ, и в Молодежной хоккейной лиге [МХЛ], повседневной занятости там нет. При обсуждении условий перехода мне удалось убедить Алексея Борисовича Миллера (глава “Газпрома” — прим. ТАСС), что жертвовать двумя теннисными турнирами, каждый из которых был признан лучшим в своей категории, не надо. Так что буду продолжать заниматься и ими, тем более, что команда там собралась очень хорошая. Мой принцип управления — ты должен уметь делать если не все, то очень многое, но при этом находить людей, которым ты можешь делегировать ответственность на каждом посту», — сказал Медведев.