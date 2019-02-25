Лучший бомбардир «Салавата» вернулся в состав на первый матч плей-офф КХЛ
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» Линус Умарк вошел в состав уфимского клуба на первый матч серии
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» Линус Умарк вошел в состав уфимского клуба на первый матч серии
«Салават Юлаев» в понедельник в Магнитогорске проведет первый матч серии первого раунда
Умарк пропустил последнюю игру регулярного чемпионата против казанского «Ак Барса».
Шведский форвард провел 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 49 очков (10 голов и 39 передач).