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17:14 (мск), источник: Р-Спорт

Лучший бомбардир «Салавата» вернулся в состав на первый матч плей-офф КХЛ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» Линус Умарк вошел в состав уфимского клуба на первый матч серии плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга», сообщается на сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлаев» в понедельник в Магнитогорске проведет первый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Умарк пропустил последнюю игру регулярного чемпионата против казанского «Ак Барса».

Шведский форвард провел 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 49 очков (10 голов и 39 передач).

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