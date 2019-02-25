Андрей Скабелка: В атаке «Торпедо» играет очень здорово. У них малогабаритные нападающие, много катаются
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка ответил на вопросы перед первым матчем серии
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка ответил на вопросы перед первым матчем серии
— Завтра состоится первый матч
— Настроение боевое, рабочее. Как и должно быть перед первым матчем
— Где Кевин Дэллман? Он поможет команде?
— Дэллман команде не поможет.
— Вопрос по Мэтту Фрэттину и Кертису Волку, которые были травмированы: они на льду — готовы к
— Фрэттин — да. По Волку пока ситуация не столь однозначная. Решаем, думаем. Не до конца он пока готов. Посмотрим.
— Сегодня во время тренировки много времени уделялось розыгрышу большинства. Это связано с тем, что игроки «Торпедо» много удаляются?
— Нет. Просто с учетом того, что некоторые ребята выпадали
— Что думаете о своем первом сопернике на стадии
— Быстрая команда, играет в быстрый агрессивный хоккей. У нее, скажем так, малогабаритные нападающие, много катаются, резкие. Команда многое добивает. Поэтому, можно сказать, что в атаке «Торпедо» играет очень здорово.
— За сколько матчей реально закончить серию с этим соперником?
— Мы не занимаемся подсчетами в таких матчах. И отдадимся завтрашней игре.