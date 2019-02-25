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19:04 (мск), источник: Sports.Ru

Андрей Скабелка: В атаке «Торпедо» играет очень здорово. У них малогабаритные нападающие, много катаются

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка ответил на вопросы перед первым матчем серии плей-офф против «Торпедо».

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— Завтра состоится первый матч плей-офф с «Торпедо». Каково настроение в команде перед этой игрой?

— Настроение боевое, рабочее. Как и должно быть перед первым матчем плей-офф. Задачей было после последнего выезда восстановиться, — чем мы, собственно, и занимались.

— Где Кевин Дэллман? Он поможет команде?

— Дэллман команде не поможет.

— Вопрос по Мэтту Фрэттину и Кертису Волку, которые были травмированы: они на льду — готовы к плей-офф на 100%?

— Фрэттин — да. По Волку пока ситуация не столь однозначная. Решаем, думаем. Не до конца он пока готов. Посмотрим.

— Сегодня во время тренировки много времени уделялось розыгрышу большинства. Это связано с тем, что игроки «Торпедо» много удаляются?

— Нет. Просто с учетом того, что некоторые ребята выпадали из-за травм, наши сочетания нарушились немного. Еще и Даллмэна нет, поэтому сейчас мы ищем. И не совсем довольны тем, как у нас в концовке работает розыгрыш большинства, поэтому ищем варианты.

— Что думаете о своем первом сопернике на стадии плей-офф?

— Быстрая команда, играет в быстрый агрессивный хоккей. У нее, скажем так, малогабаритные нападающие, много катаются, резкие. Команда многое добивает. Поэтому, можно сказать, что в атаке «Торпедо» играет очень здорово.

— За сколько матчей реально закончить серию с этим соперником?

— Мы не занимаемся подсчетами в таких матчах. И отдадимся завтрашней игре.

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