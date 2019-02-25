«Металлург» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
ТАСС, 25 февраля. Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке обыграл уфимский «Салават Юлаев» в стартовом матче первого раунда
ТАСС, 25 февраля. Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке обыграл уфимский «Салават Юлаев» в стартовом матче первого раунда
Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В составе «Металлурга» отличился Денис Платонов (23-я минута), у «Салавата Юлаева» шайбу забросил Тему Хартикайнен (44). Победу «Металлургу» принес гол Ника Шора на 100-й минуте матча.
Команды в шестой раз встречаются в серии
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 27 февраля в Магнитогорске.
|Йозеф Яндач
|Николай Цулыгин
|Василий Кошечкин
|Юха Метсола
|16:48
|Максим Матушкин
|16:48
|Максим Матушкин
|19:50
|Командный штраф
|22:26
|Денис Платонов(Виктор Антипин, Архип Неколенко)
|27:04
|Дмитрий Кугрышев
|43:48
|Теему Хартикайнен(Йоонас Кемппайнен, Линус Умарк)
|46:32
|Станислав Гареев
|52:57
|Линус Умарк
|58:00
|Антон Бурдасов
|70:00
|Сергей Мозякин
|76:12
|Дмитрий Кугрышев
|79:16
|Алексей Береглазов
|99:20
|Ник Шор(Павел Варфоломеев, Роман Любимов)
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)