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21:33 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

ТАСС, 25 февраля. Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке обыграл уфимский «Салават Юлаев» в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 2:1.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В составе «Металлурга» отличился Денис Платонов (23-я минута), у «Салавата Юлаева» шайбу забросил Тему Хартикайнен (44). Победу «Металлургу» принес гол Ника Шора на 100-й минуте матча.

Команды в шестой раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету «Салавата Юлаева» (2011, 2013).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 27 февраля в Магнитогорске.

Металлург Мг
2:1ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций25.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 6460 зрителей
Главные тренеры
Йозеф ЯндачНиколай Цулыгин
Вратари
Василий КошечкинЮха Метсола
1-й период
16:48Максим Матушкин
16:48Максим Матушкин
19:50Командный штраф
2-й период
22:26Денис Платонов(Виктор Антипин, Архип Неколенко)
27:04Дмитрий Кугрышев
3-й период
43:48Теему Хартикайнен(Йоонас Кемппайнен, Линус Умарк)
46:32Станислав Гареев
52:57Линус Умарк
58:00Антон Бурдасов
Овертайм
70:00Сергей Мозякин
76:12Дмитрий Кугрышев
79:16Алексей Береглазов
99:20Ник Шор(Павел Варфоломеев, Роман Любимов)
Статистика
8Штрафное время12
6Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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