«Металлург» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

Источник: ИТАР-ТАСС

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Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В составе «Металлурга» отличился Денис Платонов (23-я минута), у «Салавата Юлаева» шайбу забросил Тему Хартикайнен (44). Победу «Металлургу» принес гол Ника Шора на 100-й минуте матча.

Команды в шестой раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету «Салавата Юлаева» (2011, 2013).