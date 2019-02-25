Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит2
ХК Динамо4
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард6
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
19:00
ЛокомотивОТ4
Сочи3
Хоккей. НХЛ
26.02
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
26.02
Нэшвилл Предаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург МгОТ2
Салават Юлаев1
Хоккей. НХЛ
26.02
Колорадо Эвеланш
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
26.02
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
9Российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира
15Виктория Лопырева: лицо российского футбола
22:08 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Сочи»

ТАСС, 25 февраля. Ярославский «Локомотив» дома победил «Сочи» со счетом 4:3 в овертайме в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В составе победителей отличились Стаффан Кронвалль (16 и 32), Егор Аверин (27) и Георгий Иванов (64). У проигравших отметились Кирилл Капустин (8 и 41), Юрки Йокипакка (14).

«Локомотив» и «Сочи» впервые встречаются в плей-офф КХЛ. Клуб из Сочи в четвертый раз участвует в плей-офф и ни разу не выходил в следующий раунд турнира. Ранее сочинская команда уступала ЦСКА со счетом 0−4 в серии (2015), минскому «Динамо» со счетом 0−4 (2016) и хельсинкскому «Йокериту» со счетом 1−4 (2018). «Локомотив» выходил в плей-офф девять раз, лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, где она уступила казанскому «Ак Барсу» (3−4).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Локомотива». Следующий матч состоится в Ярославле 27 февраля.

Локомотив
4:3ОТ
1:2, 2:0, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций25.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000"
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновСергей Зубов
Вратари
Илья КоноваловКонстантин Барулин
1-й период
07:19Кирилл Капустин(Андрей Алтыбармакян)
12:49Якуб Накладал
12:49Командный штраф
13:04Юрки Йокипакка(Роберт Росен)
15:09Стаффан Крунвалль(Степан Санников, Денис Алексеев)
15:37Александр Кутузов
2-й период
26:50Егор Аверин(Артем Ильенко, Стаффан Крунвалль)
31:10Зият Пайгин
31:45Стаффан Крунвалль(Якуб Накладал, Андрей Локтионов)
37:17Зият Пайгин
39:11Артур Каюмов
3-й период
40:51Кирилл Капустин(Зият Пайгин, Роберт Росен)
47:17Брэндон Козун
50:47Александр Полунин
Овертайм
63:17Георгий Иванов(Николай Коваленко)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Родители фигуристов рассказали, как дети попали в группу Тутберидзе
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
IBU пока не отстранял Васильеву за пропуск трех допинг-тестов
«Металлург» вышел вперед в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»
«Это ограбление»: видеоарбитры помогли «Реалу» и обидели «Интер»
Скандал в «Челси» и другие события еврофутбола (фотообзор)
«Локомотив» вырвал победу в конце товарищеского матча на сборах
Лыжник Большунов примет участие в гонке на 15 км на ЧМ в Австрии
Омбудсмен Москвы просит допустить к Кокорину врачей «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь