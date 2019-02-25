«Локомотив» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Сочи»

«Локомотив» и «Сочи» впервые встречаются в плей-офф КХЛ. Клуб из Сочи в четвертый раз участвует в плей-офф и ни разу не выходил в следующий раунд турнира. Ранее сочинская команда уступала ЦСКА со счетом 0−4 в серии (2015), минскому «Динамо» со счетом 0−4 (2016) и хельсинкскому «Йокериту» со счетом 1−4 (2018). «Локомотив» выходил в плей-офф девять раз, лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, где она уступила казанскому «Ак Барсу» (3−4).