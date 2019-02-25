Чемпион разгромлен и унижен: «Авангард» — «Ак Барс» — 6:0!
В стартовом матче первого раунда
В стартовом матче первого раунда
«Готовимся к следующему матчу», — скажет Зинэтула Билялетдинов. Эдак готовиться придется к следующему сезону — матча через три. Пока самая вроде бы интригующая серия интригует меньше всего. Даже «Сочи» пободался. «Салават» огорошил «Магнитку» активным началом. У «Динамо» с «Йокеритом» намечается заруба. И только «Ак Барс» сливает воду.
«Авангард» не стал душить казанских защитников изнуряющим форчеком, хотя в лиге разве что ЦСКА может поспорить с «Ястребами» в этом аспекте. Вбросы, понятно, применялись, но сосредоточились
Защитники не подключаются, третий в атаке всегда сзади, причем сильно сзади. Даже в позиционках. Это нормально, если на флангах активные оборонцы, но данное условие не выполняется. Во что это может вылиться против агрессивной команды, агрессивной и с шайбой и без, показала Олимпиада в Сочи. И нет больше в тренерском штабе «Ак Барса» того, кто оказывал серьезное влияние на технологические аспекты — Ари Мойсанена.
Разница в счете, конечно, великовата. Но ее сделал голкипер «Авангарда» Игорь Бобков. Своими блестящими сэйвами на Алексее Потапове и Антоне Ландере. Другие были не столь эффектными, но по эффективности, да и по своему уровню — Игорь сильнее вратаря «Ак Барса» Владислава Подъяпольского. Тут, впрочем, нет никакого сюрприза. С другой стороны, «Авангард» создал в два раза больше голевых моментов. Какие могут быть вопросы.
Уж не знаю, как вспышка ОРЗ в «Ак Барсе» повлияла на эту игру. Конек казанцы проиграли, но выбранная модель хоккея и не подразумевала большого объема движения. Мы наблюдали в разы более агрессивных «барсов» даже в этом сезоне — скажем, против ЦСКА. Неудачно получилось, но шансы хотя бы были. Смущает, что «Авангард» при любом счете был в разы активнее. И если куда и сдвинет тумблер, то в сторону еще большей активности.
Пока «Ак Барс» проигрывает во всем. В первую очередь тактически. За два дня
Не знаю, что там с Данисом Зариповым, но вроде бы он здоров. Однако в состав не попал. При том что его влияние на команду — натурально огромное. И с хоккейной, и с любых других точек зрения. Хотя закапывать себя — это в духе Билялетдинова.
В прошлом году казанцы проиграли три матча за весь розыгрыш Кубка Гагарина, отпраздновав итоговую победу. Сейчас — получают издевательский гол от Сергея Шумакова, оформившего разгром. Такие шайбы ломают команды. Такие шайбы при таком контексте — свидетельство очевидного большого превосходства. Такие шайбы могут влиять на судьбы. В том числе — и тренерские. Микаэль Гранлунд своим «Мичиганом» завершил эпоху Быкова и Захаркина в сборной. Шумаков может ее в «Ак Барсе» начать.
|Боб Хартли
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Бобков
|Владислав Подъяпольский(Александр Шарыченков)
|03:01
|Андрей Педан
|11:44
|Андрей Педан
|13:13
|Денис Зернов(Евгений Медведев, Максим Чудинов)
|13:28
|Алексей Бондарев
|16:49
|Вилле Покка(Илья Михеев, Денис Зернов)
|19:17
|Евгений Медведев
|23:18
|Артем Манукян(Михаил Фисенко, Коди Фрэнсон)
|23:46
|Алексей Емелин
|26:51
|Сергей Широков
|26:51
|Роб Клинкхаммер
|30:49
|Коди Фрэнсон(Михаил Фисенко, Андрей Стась)
|38:06
|Давид Деарне
|38:14
|Алексей Емелин
|38:14
|Роб Клинкхаммер
|43:33
|Алексей Потапов
|45:16
|Артем Лукоянов
|46:13
|Андрей Марков
|47:16
|Андрей Педан
|52:53
|Сергей Шумаков(Семен Кошелев, Кирилл Семенов)
|53:09
|Михаил Фисенко
|53:09
|Артем Лукоянов
|53:09
|Артем Лукоянов
|56:54
|Сергей Шумаков(Алексей Бондарев)
|56:54
|Александр Свитов
|57:09
|Артем Лукоянов
|14
|Штрафное время
|40
|7
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)