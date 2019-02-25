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25 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Чемпион разгромлен и унижен: «Авангард» — «Ак Барс» — 6:0!

В стартовом матче первого раунда плей-офф «Авангард» разгромил действующего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс».

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«Готовимся к следующему матчу», — скажет Зинэтула Билялетдинов. Эдак готовиться придется к следующему сезону — матча через три. Пока самая вроде бы интригующая серия интригует меньше всего. Даже «Сочи» пободался. «Салават» огорошил «Магнитку» активным началом. У «Динамо» с «Йокеритом» намечается заруба. И только «Ак Барс» сливает воду.

«Авангард» не стал душить казанских защитников изнуряющим форчеком, хотя в лиге разве что ЦСКА может поспорить с «Ястребами» в этом аспекте. Вбросы, понятно, применялись, но сосредоточились омичи-балашихинцы на входах в зону с контролем шайбы. Им они достаточно легко давались ввиду очень активной игры в атаке. Пересмотрите шайбу Артема Манукяна, она весьма характерна для этого «Авангарда». У Михаила Фисенко было три адресата в быстрой атаке с ходу. И это четвертое звено! У казанцев такого даже представить нельзя за пределами первого.

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Защитники не подключаются, третий в атаке всегда сзади, причем сильно сзади. Даже в позиционках. Это нормально, если на флангах активные оборонцы, но данное условие не выполняется. Во что это может вылиться против агрессивной команды, агрессивной и с шайбой и без, показала Олимпиада в Сочи. И нет больше в тренерском штабе «Ак Барса» того, кто оказывал серьезное влияние на технологические аспекты — Ари Мойсанена.

Разница в счете, конечно, великовата. Но ее сделал голкипер «Авангарда» Игорь Бобков. Своими блестящими сэйвами на Алексее Потапове и Антоне Ландере. Другие были не столь эффектными, но по эффективности, да и по своему уровню — Игорь сильнее вратаря «Ак Барса» Владислава Подъяпольского. Тут, впрочем, нет никакого сюрприза. С другой стороны, «Авангард» создал в два раза больше голевых моментов. Какие могут быть вопросы.

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Уж не знаю, как вспышка ОРЗ в «Ак Барсе» повлияла на эту игру. Конек казанцы проиграли, но выбранная модель хоккея и не подразумевала большого объема движения. Мы наблюдали в разы более агрессивных «барсов» даже в этом сезоне — скажем, против ЦСКА. Неудачно получилось, но шансы хотя бы были. Смущает, что «Авангард» при любом счете был в разы активнее. И если куда и сдвинет тумблер, то в сторону еще большей активности.

Пока «Ак Барс» проигрывает во всем. В первую очередь тактически. За два дня что-то обязательно изменится. Хватит ли этого — большой вопрос. А где 0−2, там и вылет. История плей-офф КХЛ на это не намекает даже — она кричит об этом.

Не знаю, что там с Данисом Зариповым, но вроде бы он здоров. Однако в состав не попал. При том что его влияние на команду — натурально огромное. И с хоккейной, и с любых других точек зрения. Хотя закапывать себя — это в духе Билялетдинова.

В прошлом году казанцы проиграли три матча за весь розыгрыш Кубка Гагарина, отпраздновав итоговую победу. Сейчас — получают издевательский гол от Сергея Шумакова, оформившего разгром. Такие шайбы ломают команды. Такие шайбы при таком контексте — свидетельство очевидного большого превосходства. Такие шайбы могут влиять на судьбы. В том числе — и тренерские. Микаэль Гранлунд своим «Мичиганом» завершил эпоху Быкова и Захаркина в сборной. Шумаков может ее в «Ак Барсе» начать.

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Авангард
6:0
2:0, 2:0, 2:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций25.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4658 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиЗинэтула Билялетдинов
Вратари
Игорь БобковВладислав Подъяпольский(Александр Шарыченков)
1-й период
03:01Андрей Педан
11:44Андрей Педан
13:13Денис Зернов(Евгений Медведев, Максим Чудинов)
13:28Алексей Бондарев
16:49Вилле Покка(Илья Михеев, Денис Зернов)
19:17Евгений Медведев
2-й период
23:18Артем Манукян(Михаил Фисенко, Коди Фрэнсон)
23:46Алексей Емелин
26:51Сергей Широков
26:51Роб Клинкхаммер
30:49Коди Фрэнсон(Михаил Фисенко, Андрей Стась)
38:06Давид Деарне
38:14Алексей Емелин
38:14Роб Клинкхаммер
3-й период
43:33Алексей Потапов
45:16Артем Лукоянов
46:13Андрей Марков
47:16Андрей Педан
52:53Сергей Шумаков(Семен Кошелев, Кирилл Семенов)
53:09Михаил Фисенко
53:09Артем Лукоянов
53:09Артем Лукоянов
56:54Сергей Шумаков(Алексей Бондарев)
56:54Александр Свитов
57:09Артем Лукоянов
Статистика
14Штрафное время40
7Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
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