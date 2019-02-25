Чемпион разгромлен и унижен: «Авангард» — «Ак Барс» — 6:0!

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«Готовимся к следующему матчу», — скажет Зинэтула Билялетдинов. Эдак готовиться придется к следующему сезону — матча через три. Пока самая вроде бы интригующая серия интригует меньше всего. Даже «Сочи» пободался. «Салават» огорошил «Магнитку» активным началом. У «Динамо» с «Йокеритом» намечается заруба. И только «Ак Барс» сливает воду.

«Авангард» не стал душить казанских защитников изнуряющим форчеком, хотя в лиге разве что ЦСКА может поспорить с «Ястребами» в этом аспекте. Вбросы, понятно, применялись, но сосредоточились омичи-балашихинцы на входах в зону с контролем шайбы. Им они достаточно легко давались ввиду очень активной игры в атаке. Пересмотрите шайбу Артема Манукяна, она весьма характерна для этого «Авангарда». У Михаила Фисенко было три адресата в быстрой атаке с ходу. И это четвертое звено! У казанцев такого даже представить нельзя за пределами первого.

Защитники не подключаются, третий в атаке всегда сзади, причем сильно сзади. Даже в позиционках. Это нормально, если на флангах активные оборонцы, но данное условие не выполняется. Во что это может вылиться против агрессивной команды, агрессивной и с шайбой и без, показала Олимпиада в Сочи. И нет больше в тренерском штабе «Ак Барса» того, кто оказывал серьезное влияние на технологические аспекты — Ари Мойсанена.

Разница в счете, конечно, великовата. Но ее сделал голкипер «Авангарда» Игорь Бобков. Своими блестящими сэйвами на Алексее Потапове и Антоне Ландере. Другие были не столь эффектными, но по эффективности, да и по своему уровню — Игорь сильнее вратаря «Ак Барса» Владислава Подъяпольского. Тут, впрочем, нет никакого сюрприза. С другой стороны, «Авангард» создал в два раза больше голевых моментов. Какие могут быть вопросы.

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Уж не знаю, как вспышка ОРЗ в «Ак Барсе» повлияла на эту игру. Конек казанцы проиграли, но выбранная модель хоккея и не подразумевала большого объема движения. Мы наблюдали в разы более агрессивных «барсов» даже в этом сезоне — скажем, против ЦСКА. Неудачно получилось, но шансы хотя бы были. Смущает, что «Авангард» при любом счете был в разы активнее. И если куда и сдвинет тумблер, то в сторону еще большей активности.

Пока «Ак Барс» проигрывает во всем. В первую очередь тактически. За два дня что-то обязательно изменится. Хватит ли этого — большой вопрос. А где 0−2, там и вылет. История плей-офф КХЛ на это не намекает даже — она кричит об этом.

Не знаю, что там с Данисом Зариповым, но вроде бы он здоров. Однако в состав не попал. При том что его влияние на команду — натурально огромное. И с хоккейной, и с любых других точек зрения. Хотя закапывать себя — это в духе Билялетдинова.