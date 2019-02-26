Хоккеисты «Барыса» сорвали аншлаг на автограф-сессии перед матчем плей-офф КХЛ в Астане

Источник: РИА "Новости"

Автограф-сессия состоялась в одном из торгово-развлекательных центров столицы.

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С болельщиками встретились вратарь Хенрик Карлссон и нападающие Егор Петухов и Андре Петерссон. Хоккеисты признались, что не ожидали такого количества фанатов.

«Очень удивлен, столько людей пришло! Приятно видеть своих болельщиков и как они рады за команду, как ждут плей-офф. Мы сделаем все возможное, чтобы победить», — сказал Карлссон.