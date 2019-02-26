Хоккеисты «Барыса» сорвали аншлаг на автограф-сессии перед матчем плей-офф КХЛ в Астане
Огромная очередь фанатов «Барыса» выстроилась в Астане, чтобы получить автографы игроков накануне
Огромная очередь фанатов «Барыса» выстроилась в Астане, чтобы получить автографы игроков накануне
С болельщиками встретились вратарь Хенрик Карлссон и нападающие Егор Петухов и Андре Петерссон. Хоккеисты признались, что не ожидали такого количества фанатов.
«Очень удивлен, столько людей пришло! Приятно видеть своих болельщиков и как они рады за команду, как ждут
Напомним, сегодня, 26 февраля, «Барыс» на своей арене проведет первый матч первого раунда