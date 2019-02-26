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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Барыса» сорвали аншлаг на автограф-сессии перед матчем плей-офф КХЛ в Астане

Огромная очередь фанатов «Барыса» выстроилась в Астане, чтобы получить автографы игроков накануне плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Автограф-сессия состоялась в одном из торгово-развлекательных центров столицы.

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С болельщиками встретились вратарь Хенрик Карлссон и нападающие Егор Петухов и Андре Петерссон. Хоккеисты признались, что не ожидали такого количества фанатов.

«Очень удивлен, столько людей пришло! Приятно видеть своих болельщиков и как они рады за команду, как ждут плей-офф. Мы сделаем все возможное, чтобы победить», — сказал Карлссон.

Напомним, сегодня, 26 февраля, «Барыс» на своей арене проведет первый матч первого раунда плей-офф КХЛ против нижегородского «Торпедо».

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 26.02.2019, 16:30

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Прямая трансляция первого матча "Барыса" в плей-офф КХЛ
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