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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» установил личный рекорд в КХЛ по пропущенным шайбам

Астанинский «Барыс» установил еще один личный рекорд в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Команда показала свой лучший защитный результат в истории КХЛ — 149 пропущенных шайб за 62 матча.

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Предыдущий лучший показатель — 152 шайбы за 54 матчах в регулярном чемпионате — был установлен командой в сезоне 2010/11.

Напомним, «Барыс» также обновил свой рекорд по заброшенным шайбам и показал свой лучший в истории результат в регулярном чемпионате КХЛ.

Сегодня, 26 февраля, «Барыс» стартует в первом раунде плей-офф, где сыграет с нижегородским «Торпедо». Серия до четырех побед стартует в Астане. Начало матча в 19:30 по местному времени.

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 26.02.2019, 16:30

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