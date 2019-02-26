«Барыс» установил личный рекорд в КХЛ по пропущенным шайбам

Источник: РИА "Новости"

Команда показала свой лучший защитный результат в истории КХЛ — 149 пропущенных шайб за 62 матча.

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Предыдущий лучший показатель — 152 шайбы за 54 матчах в регулярном чемпионате — был установлен командой в сезоне 2010/11.

Напомним, «Барыс» также обновил свой рекорд по заброшенным шайбам и показал свой лучший в истории результат в регулярном чемпионате КХЛ.