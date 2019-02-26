«По потенциалу “Барыс” обязан играть в финале конференции». Шуми Бабаев — о противостоянии с «Торпедо» и Андрее Скабелке

Источник: РИА "Новости"

— Шуми Савиевич, каковы Ваши ожидания перед матчами «Барыса» и «Торпедо»? Является ли казахстанский клуб явным фаворитом?

— В каждой из линий «Барыс» превосходит «Торпедо», они ровнее укомплектованы. Кроме того, тренер столичного клуба гораздо опытнее — Скабелка прошел много турниров, не раз участвовал в плей-офф, выходил в финал конференции с «Сибирью». Он знает, как играть в плей-офф, и в этом превосходит своего соперника.

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Да, в «Торпедо» есть сильные ребята в нападении — Галузин, Жафяров, Паршин, но у «Барыса» больше таких исполнителей, и они есть в каждой линии. Поэтому я считаю, что «Барыс» должен проходить эту команду. Не хочу говорить про какой-то определенный результат, главное, чтобы игроки настроились на соперника и понимали, что в плей-офф случайных команд не бывает.

— В нашем прошлом интервью Вы сказали, что «Барысу» нежелательно проходить два раунда в плей-офф, поскольку это может осложнить жизнь сборной Казахстана на ЧМ. Вы по-прежнему придерживаетесь такой точки зрения?

— Изначально я предполагал, что чемпионат мира стартует в середине апреля, но, как позже выяснил, игры пройдут ближе к началу мая. Поэтому сейчас два раунда проходить можно, будет время восстановить силы. То, что я говорил ранее, по-прежнему актуально, но очевидно, что игроки и тренеры постараются добиться максимального результата. Я знаю Скабелку и уверен, что он будет требовать от команды побед в каждом раунде, в частности — выход в финал конференции.

Для «Барыса» и Скабелки очень важно пройти два раунда в плей-офф, потому что такого еще никогда не было в истории клуба. По потенциалу «Барыс» обязан играть в финале конференции. Если игроки настроятся, будут дисциплинированы и реализуют установку Скабелки — они выполнят такую задачу.

— Вы разговаривали с Андреем Владимировичем перед плей-офф?

— Да, мы общались. Он как всегда заряжен на результат. Прочитав мое прошлое интервью вашему изданию, он оказался не очень доволен словами о ЧМ, сказав мне: «Ты же знаешь, я настроен на максимум и мы хотим выполнить все задачи». Такой реакции ожидал, но я высказываю свое мнение, хотя, повторюсь, взглянув на календарь, я думаю, что есть время совершать подвиги.

— То есть можно сказать, что Скабелка Вас переубедил?

— Скорее меня переубедили даты проведения ЧМ, но даже если бы они были другими, Андрея Владимировича это бы не остановило, он всегда играет до конца.

Сейчас важно не затягивать серию, поскольку это плей-офф, здесь каждая игра — это риск получить травму, а на таких стадиях необходимо сохранить максимальное количество игроков на льду.

Напомним, что сегодня, 26 февраля, «Барыс» стартует в первом раунде плей-офф, где сыграет с нижегородским «Торпедо». Серия до четырех побед стартует в Астане. Начало матча в 19:30 по местному времени.