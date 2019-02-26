«По потенциалу “Барыс” обязан играть в финале конференции». Шуми Бабаев — о противостоянии с «Торпедо» и Андрее Скабелке
«Барыс» превосходит своего первого соперника в первом раунде
«Барыс» превосходит своего первого соперника в первом раунде
— Шуми Савиевич, каковы Ваши ожидания перед матчами «Барыса» и «Торпедо»? Является ли казахстанский клуб явным фаворитом?
— В каждой из линий «Барыс» превосходит «Торпедо», они ровнее укомплектованы. Кроме того, тренер столичного клуба гораздо опытнее — Скабелка прошел много турниров, не раз участвовал в
Да, в «Торпедо» есть сильные ребята в нападении — Галузин, Жафяров, Паршин, но у «Барыса» больше таких исполнителей, и они есть в каждой линии. Поэтому я считаю, что «Барыс» должен проходить эту команду. Не хочу говорить про
— В нашем прошлом интервью Вы сказали, что «Барысу» нежелательно проходить два раунда в
— Изначально я предполагал, что чемпионат мира стартует в середине апреля, но, как позже выяснил, игры пройдут ближе к началу мая. Поэтому сейчас два раунда проходить можно, будет время восстановить силы. То, что я говорил ранее,
Для «Барыса» и Скабелки очень важно пройти два раунда в
— Вы разговаривали с Андреем Владимировичем перед
— Да, мы общались. Он как всегда заряжен на результат. Прочитав мое прошлое интервью вашему изданию, он оказался не очень доволен словами о ЧМ, сказав мне: «Ты же знаешь, я настроен на максимум и мы хотим выполнить все задачи». Такой реакции ожидал, но я высказываю свое мнение, хотя, повторюсь, взглянув на календарь, я думаю, что есть время совершать подвиги.
— То есть можно сказать, что Скабелка Вас переубедил?
— Скорее меня переубедили даты проведения ЧМ, но даже если бы они были другими, Андрея Владимировича это бы не остановило, он всегда играет до конца.
Сейчас важно не затягивать серию, поскольку это
Напомним, что сегодня, 26 февраля, «Барыс» стартует в первом раунде
Алибек Кабенов .