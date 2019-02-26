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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

«По потенциалу “Барыс” обязан играть в финале конференции». Шуми Бабаев — о противостоянии с «Торпедо» и Андрее Скабелке

«Барыс» превосходит своего первого соперника в первом раунде плей-офф КХЛ и способен добиться исторических результатов в этом сезоне. Такое мнение в интервью Vesti.kz выразил хоккейный агент Шуми Бабаев, также рассказавший, с каким настроением подходит к будущим играм главный тренер астанчан Андрей Скабелка.

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Источник: РИА "Новости"

— Шуми Савиевич, каковы Ваши ожидания перед матчами «Барыса» и «Торпедо»? Является ли казахстанский клуб явным фаворитом?

— В каждой из линий «Барыс» превосходит «Торпедо», они ровнее укомплектованы. Кроме того, тренер столичного клуба гораздо опытнее — Скабелка прошел много турниров, не раз участвовал в плей-офф, выходил в финал конференции с «Сибирью». Он знает, как играть в плей-офф, и в этом превосходит своего соперника.

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Да, в «Торпедо» есть сильные ребята в нападении — Галузин, Жафяров, Паршин, но у «Барыса» больше таких исполнителей, и они есть в каждой линии. Поэтому я считаю, что «Барыс» должен проходить эту команду. Не хочу говорить про какой-то определенный результат, главное, чтобы игроки настроились на соперника и понимали, что в плей-офф случайных команд не бывает.

— В нашем прошлом интервью Вы сказали, что «Барысу» нежелательно проходить два раунда в плей-офф, поскольку это может осложнить жизнь сборной Казахстана на ЧМ. Вы по-прежнему придерживаетесь такой точки зрения?

— Изначально я предполагал, что чемпионат мира стартует в середине апреля, но, как позже выяснил, игры пройдут ближе к началу мая. Поэтому сейчас два раунда проходить можно, будет время восстановить силы. То, что я говорил ранее, по-прежнему актуально, но очевидно, что игроки и тренеры постараются добиться максимального результата. Я знаю Скабелку и уверен, что он будет требовать от команды побед в каждом раунде, в частности — выход в финал конференции.

Для «Барыса» и Скабелки очень важно пройти два раунда в плей-офф, потому что такого еще никогда не было в истории клуба. По потенциалу «Барыс» обязан играть в финале конференции. Если игроки настроятся, будут дисциплинированы и реализуют установку Скабелки — они выполнят такую задачу.

— Вы разговаривали с Андреем Владимировичем перед плей-офф?

— Да, мы общались. Он как всегда заряжен на результат. Прочитав мое прошлое интервью вашему изданию, он оказался не очень доволен словами о ЧМ, сказав мне: «Ты же знаешь, я настроен на максимум и мы хотим выполнить все задачи». Такой реакции ожидал, но я высказываю свое мнение, хотя, повторюсь, взглянув на календарь, я думаю, что есть время совершать подвиги.

— То есть можно сказать, что Скабелка Вас переубедил?

— Скорее меня переубедили даты проведения ЧМ, но даже если бы они были другими, Андрея Владимировича это бы не остановило, он всегда играет до конца.

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 26.02.2019, 16:30

Барыс-:Торпедо НН-

Сейчас важно не затягивать серию, поскольку это плей-офф, здесь каждая игра — это риск получить травму, а на таких стадиях необходимо сохранить максимальное количество игроков на льду.

Напомним, что сегодня, 26 февраля, «Барыс» стартует в первом раунде плей-офф, где сыграет с нижегородским «Торпедо». Серия до четырех побед стартует в Астане. Начало матча в 19:30 по местному времени.

Алибек Кабенов  .

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