С 2:4 до 5:2, или как «Барыс» стартовал во всех розыгрышах Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

За 10 сезонов выступления в КХЛ «Барыс» лишь дважды не выходил в плей-офф. Что касается «Торпедо», то нижегородцы три раза не играли в Кубке Гагарина. Столичный клуб два раза пробивался во второй круг состязания. У «Торпедо» тоже максимальное достижение -, это проход стартового этапа турнира (тоже две удачные попытки).

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Сезон 2008/2009

«Ак Барс» (3 — место в общей таблице) — «Барыс» (15) — 4:2, 4:2, 2:1 Б.

«Металлург» (6) — «Торпедо» (11) — 4:1, 4:2, 6:3.

Сезон 2009/2010

«Ак Барс» (3 — место в конференции) — «Барыс» (6) — 4:3 ОТ, 4:2, 3:1.

«Торпедо» не прошло в плей-офф.

Сезон 2010/2011

«Ак Барс» (2 — место в конференции) — «Барыс» (7) — 1:0, 3:0, 6:1, 4:2.

«Торпедо» не прошло в плей-офф.

Сезон 2011/2012

«Металлург» (3) — «Барыс» (6) — 3:2, 1:4, 2:3, 1:4, 4:3 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ.

«Торпедо» (2) — «Динамо» Рига (7) — 7:3, 1:2 ОТ, 3:4 ОТ, 4:1, 4:3, 1:3, 2:0.

Сезон 2012/2013

«Трактор» (3) — «Барыс» (6) — 3:4 ОТ, 3:5, 3:1, 3:2, 6:3, 2:4, 5:3.

«Торпедо» не прошло в плей-офф.

Сезон 2013/2014

«Барыс» (2) — «Автомобилист» (7) — 3:2 ОТ, 5:4 ОТ, 2:1, 2:1.

«Салават Юлаев» (4) — «Торпедо» (5) — 1:3, 0:1, 2:1 ОТ, 4:2, 4:2, 2:6, 2:1.

Сезон 2014/2015

«Авангард» (4) — «Барыс» (5) — 5:2, 0:2, 3:0, 3:4, 2:0, 4:1, 3:1.

СКА (2) — «Торпедо» (7) — 6:3, 1:2, 4:2, 3:1, 2:0.

Сезон 2015/2016

«Барыс» в плей-офф не прошел.

«Йокерит» (2) — «Торпедо» (7) — 4:6, 4:3, 0:1, 2:3 ОТ, 3:2, 2:3.

Сезон 2016/2017

«Трактор» (4) — «Барыс» (5) — 2:5, 5:1, 1:3, 2:1 ОТ, 1:2, 1:2.

«Динамо» Москва (3) — «Торпедо» (6) — 1:0 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ, 3:1.

Сезон 2017/2018

«Барыс» в плей-офф не прошел.

«Локомотив» (4) — «Торпедо» (5) — 2:1, 2:1, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ.

Добавим, что у «Барыса» уже есть успешный опыт игр, когда команда была выше посеяна в плей-офф: в сезоне 2013/2014 столичный клуб в четырех матчах обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга. Обратное достижение есть и у «Торпедо»: нижегородцы победили «Йокерит», занимая седьмую строчку после «регулярки». И еще одно — «Торпедо» выходил во второй круг турнира только в матчах с нероссийскими клубами.