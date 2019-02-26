«Аренда в КХЛ — необходимая мера, но у нас не должно быть «Челси»
Генеральный менеджер «Северстали» Михаил Щедрин рассказал о работе с Андреем Разиным, возможном исключении из КХЛ и о многом другом.
Генеральный менеджер «Северстали» Михаил Щедрин рассказал о работе с Андреем Разиным, возможном исключении из КХЛ и о многом другом.
В конце ноября у «Северстали» сменилось руководство, новым генеральным менеджером клуба стал 27-летний Михаил Щедрин, а на должность директора клуба был назначен Михаил Хорошков. Немного осмотревшись на новом месте, новые руководители клубам вместе с главным тренером команды Андреем Разиным обновили состав практически на 75%. Во второй части сезона череповчане установили клубный рекорд по продолжительности победной серии и не сдались ни в одном матче без боя.
Мы поговорили с Михаилом Щедриным на следующий день после проведённого череповецким клубом «Матча гордости», который стал для «Северстали» своего рода кратким содержанием сезона. «Сталевары», давно потерявшие шансы на
— Вы заняли должность генерального менеджера в конце ноября 2018 года. На сколько удовлетворены тем, чего удалось добиться за это время?
— Я максималист. Были моменты, где можно было совершить определённые сделки, взять игроков, которых хотели, но недоработали. Так сложились обстоятельства. Были моменты и касательно спортивного результата. В некоторых матчах у нас всё было хорошо по содержанию игры, но не добились побед. Это и помешало «Северстали» выполнить поставленную задачу на сезон — попасть в
На начальном этапе в команде многое менялось, реально было очень тяжело выигрывать. Каждый игрок боялся — останется он в команде или нет. Новые игроки приходили в команду, и у них шёл процесс адаптации. Но при этом мы всё равно показывали очень хороший хоккей. Нам не хватало небольших нюансов, чтобы выигрывать матчи.
— За какие матчи вам больше всего обидно, что не удалось довести игру до победы?
— В матче с «Ак Барсом» мы 2:0 вели, в игре с «Йокеритом» вели 3:1, но проиграли. С той же Уфой вели в счёте и могли цепляться за очки. В конечном счёте именно этих очков нам и не хватило, чтобы попасть в восьмёрку. Наша главная проблема — отсутствие временного ресурса. Если бы у нас было больше времени, мы могли зацепиться за
— Когда вы заняли должность генменеджера, вы поменяли состав больше, чем на половину. Как осуществляли поиск игроков?
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— Были ли кандидатуры, по которым приходилось отказывать Андрею Разину, потому что этот игрок не вписывался в бюджет клуба?
— Тут даже дело не в бюджете «Северстали». Просто игроки находятся на контрактах в клубах. Мы работали по некоторым игрокам, но в середине сезона рынок максимально ограничен. Команды уже идут на
— С другой стороны, возможно, были игроки, чей трансфер смущал лично вас, но Разину удалось убедить в необходимости этого подписания?
— Честно говорю, что такого не было. У нас сложилась очень тяжёлая ситуация, необходимо было быстро принимать решения. По каждому игроку мы находили взаимопонимание.
— Неужели не смущала кандидатура Алексея Михнова, который не закрепился в «Нефтехимике» и доигрывал в чемпионате Румынии?
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— При Разине команда заметно преобразилась. Ваши ожидания совпали с реальным результатом?
— Когда я приходил в команду, понимал, что Разин — этот человек, который может сделать результат в стрессовых условиях. Сразу озвучил эту кандидатуру руководству, мы договорились буквально за один день. Мои ожидания оправдались. Думаю, что и он тоже получает удовольствие от проделанной работы. Всё реализовалось.
— Будете продлевать сотрудничество?
— Всему своё время. Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался. Но давайте на данный момент говорить так: намерения есть, переговоры ещё в процессе.
— После минувшего сезона были высокие ожидания от игры Игоря Гераськина, но заметного прогресса не видно. Это синдром второго сезона?
— Нет. К Игорю подобный термин не применим. Он делает большую работу на льду, приносит много пользы команде. К нему минимум претензий, от него исходит острота, всегда много моментов. Видно, что Игорь старается. Понятно, что есть как удачные, так и неудачные матчи. Но в целом Гераськин полностью нас устраивает.
— Даниил Вовченко не остановился в своём развитии?
— Что касается Вовченко, ему очень сильно помешала травма,
— Не секрет, что многие игроки уже в
— Есть такая проблема, но мы действуем в рамках регламента. У нас есть определённый план работы, и мы понимаем, как его реализовать. Игроки, которых мы хотим подписать, тоже всё прекрасно понимают. В принципе это не создаёт больших неприятностей.
— Бюджет клуба на следующий сезон утверждён. Это бюджет под какие задачи?
— Это бюджет, который позволяет бороться за прохождение первого раунда
— Традиционно «Алмаз» занимает одно из лидирующих мест в чемпионате МХЛ, там есть игроки, которые находятся на ведущих позициях в лиге. Планирует ли «Северсталь» активнее подключать молодых игроков к основе? Как найти баланс между привлечением молодых игроков и необходимостью добиваться результата?
— Посмотрите на «Локомотив», где даже играет молодежь 2000 года рождения. Они добиваются результата! Это здорово. Если грамотно использовать молодых игроков, то это не будет мешать достижению результата. У нас есть несколько хороших игроков, которые уже тренируются с нами. Мы будем брать их на предсезонную подготовку, а в дальнейшем использовать их и в матчах КХЛ.
На самом деле это хорошо для развития как череповецкого хоккея, так и российского хоккея. Мы заинтересованы, чтобы у нас играли свои воспитанники, которые в будущем будут представлять наш клуб в сборной России. Это ведь очень престижно. Такая цель стоит перед «Северсталью». Мы шаг за шагом к ней идём.
— Как вы относитесь к институту аренды игроков? Может ли она помочь таким клубам, как «Северсталь»?
— Я к аренде хорошо отношусь и считаю необходимой мерой. Просто всё необходимо сделать грамотно и правильно, чтобы не было аналогов футбольного «Челси».
— В КХЛ тоже есть пара клубов, которые смогут собрать к себе
— Нужно полностью изучить институт аренды, посмотреть все плюсы и минусы. Необходимо создать регламентирующую меру, которая бы устроила всех. Чтобы было записано, сколько игроков можно отдать и на каких условиях. Есть очень много нюансов, которые требуют проработки. В принципе клубам, в систему которых входит командам ВХЛ, итак, позволяется иметь до 70 игроков.
— Может быть, наоборот необходимо уходить от этого? Есть же перед глазами пример НХЛ, где в главной команде не может находиться больше 23 игроков, и там очень жёсткие правила обмена игроков с фармом.
— Тут всё относительно, сложно сравнивать с НХЛ. Там одни правила, у нас другие реалия. Нужно всё проанализировать. Есть инициативная группа в КХЛ, которая занимается изучением всех вопросов. Дело не стоит на одной точке, я уверен, что некоторые вещи будут менять в лучшую сторону.
— Вы понимаете, как функционирует рейтинг клубов КХЛ?
— Конечно, я всё понимаю. Мы разбираем все моменты с КХЛ. В этом плане мы полностью вооружены и знаем, чего нам не хватает.
— Обратили внимание, что «Адмирал» включил очень мощный административный ресурс?
— Разумеется, мы обратили на это внимание. Но в этой истории от
— Но вам есть что ответить?
— От наших действий ничего не зависит, мы не станем обращать на это внимание. У «Северстали» есть своя ситуация, в которой мы стараемся делать максимум в наших ограниченных возможностях. Клуб нужен региону. Клуб нужен компании «Северсталь». Хоккей очень важен для Череповца, у нас есть все условия для клуба КХЛ. К нам приезжают игроки, и многим здесь очень нравится. Школа у нас хорошая.
Просто нам нужно время, чтобы доказать спортивный результат. Во второй части чемпионата мы показали, что можем бороться со всеми командами лиги и достигать результата. Это можно перенести на следующий год, сработав на свободном рынке и получив необходимых игроков.
— Вас не раздражает, что кандидатами на исключение являются только российские клубы, тогда как в сторону «Слована» и «Куньлуня» никто даже не смотрит? Некоторые иностранные клубы занимаются распродажей игроков, но это не делает их кандидатами на вылет из лиги.
— На это есть несколько факторов, в том числе и политический. Но нет никакого смысла обращать на это внимание. Есть вектор развития, выбранный лигой, в него надо встраиваться. Мы будем работать над своими недостатками, а деятельность других клубов — не наше дело. У нас есть контакт с КХЛ, чтобы в лиге понимали, что мы ходим и дальше развиваться.
— Вы уверены, что совет директоров оставит вас в КХЛ?
— Не могу говорить ни о какой уверенности. Просто у нас есть стремление, мысли и возможности для игры в КХЛ. Я вот недавно читал интервью Каменского про благополучные клубы, а мы как раз относимся к благополучным клубам. Хотим дальше оставаться в лиге, развивать инфраструктуру и молодых игроков. Мы хотим быть помощником российского хоккея! Такие команды, как «Северсталь», очень нужны.
Например, сколько игроков дал Новокузнецк российскому хоккею? Я сейчас даже не о Капризове говорю и не про Орлова с Бобровским. В большей степени туда приезжали ребята, у которых не было места в составе своих клубов. Как выстрелил Кирилл Семёнов в «Кузне» или Ансель Галимов. Про Егора Мартынова можно вспомнить. Огромное количество ребят начинали в «Металлурге», и этот клуб был для них первой ступенью в их карьерах. Важно иметь такие команды. А у нас есть возможности не только быть такой ступенькой, но и добиваться результата, и быть конкурентоспособным клубом. Даже для