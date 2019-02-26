«Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером Буцаевым

Буцаев возглавил «Нефтехимик» по ходу текущего сезона после отставки Андрея Назарова. По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял десятое место в таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.