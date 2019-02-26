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18:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером Буцаевым

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым, сообщается на сайте нижнекамской команды.

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Источник: Р-Спорт

Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на сезон-2019/20.

Буцаев возглавил «Нефтехимик» по ходу текущего сезона после отставки Андрея Назарова. По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял десятое место в таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.

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