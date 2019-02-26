Дубль Боченски и три ассиста Волка принесли «Барысу» победу в первом матче плей-офф КХЛ
Хоккеисты «Барыса» одержали волевую победу над «Торпедо» в первом матче серии ¼ финала
Хоккеисты «Барыса» одержали волевую победу над «Торпедо» в первом матче серии ¼ финала
Игра проходила сегодня, 26 февраля, в Астане и завершилась со счетом 4:1.
Первыми счет в матче открыли гости. На 13-й минуте в большинстве у «Торпедо» забил словенский Роберт Саболич.
Отыграться «Барыс» смог во втором периоде. За 57 секунд до сирены на перерыв в большинстве отличился шведский форвард Андре Петерссон, которому ассистировал Никита Михайлис.
Выйти вперед и довести дело до победы «Барыс» смог в третьем периоде. Ключевую роль сыграл канадский форвард Кертис Волк, который вернулся после травмы и провел первый матч с 26 января.
На 42-й минуте комбинация Волка с Дастином Бойдом привела к голу Брэндона Боченски в большинстве. Второй раз ассистентом он стал на 44-й минуте, когда вместе с капитаном помог забить канадцу Мэтту Фрэттину, сыгравшему впервые с 4 февраля.
Окончательный счет был установлен на 57-й минуте. Дубль оформил Боченски, а ассистентом выступили Волк и Фрэттин. Для Волка эта результативная передача стала третьей за матч.
Таким образом, «Барыс» повел со счетом 1:0 в серии
Серия «Барыс» — «Торпедо», как и все остальные, будет идти до четырех побед. После второй игры в Астане команды проведут еще минимум два матча в Нижнем Новгороде.
В регулярном чемпионате «Барыс», выигравший дивизион Чернышева, стал вторым Восточной конференции, а «Торпедо» здесь же финишировал седьмым. За счет более высокого положения в таблице астанинский клуб получил преимущество домашней площадки.
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон
|Барри Браст
|01:48
|Роберт Саболич
|10:31
|Дмитрий Шевченко
|12:23
|Роберт Саболич(Дамир Жафяров)
|14:11
|Джесси Блэкер
|14:11
|Дамир Жафяров
|17:37
|Даниил Ильин
|21:22
|Роман Старченко
|24:39
|Андре Петерссон
|35:31
|Артем Аляев
|37:26
|Филип Хольм
|39:03
|Андре Петерссон(Никита Михайлис)
|41:18
|Командный штраф
|41:28
|Брэндон Боченски(Дастин Бойд, Кертис Валк)
|43:25
|Мэтт Фраттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
|43:48
|Роман Старченко
|56:43
|Брэндон Боченски(Кертис Валк, Мэтт Фраттин)
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)