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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Боченски и три ассиста Волка принесли «Барысу» победу в первом матче плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Барыса» одержали волевую победу над «Торпедо» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 26 февраля, в Астане и завершилась со счетом 4:1.

Первыми счет в матче открыли гости. На 13-й минуте в большинстве у «Торпедо» забил словенский Роберт Саболич.

Отыграться «Барыс» смог во втором периоде. За 57 секунд до сирены на перерыв в большинстве отличился шведский форвард Андре Петерссон, которому ассистировал Никита Михайлис.

Выйти вперед и довести дело до победы «Барыс» смог в третьем периоде. Ключевую роль сыграл канадский форвард Кертис Волк, который вернулся после травмы и провел первый матч с 26 января.

На 42-й минуте комбинация Волка с Дастином Бойдом привела к голу Брэндона Боченски в большинстве. Второй раз ассистентом он стал на 44-й минуте, когда вместе с капитаном помог забить канадцу Мэтту Фрэттину, сыгравшему впервые с 4 февраля.

Окончательный счет был установлен на 57-й минуте. Дубль оформил Боченски, а ассистентом выступили Волк и Фрэттин. Для Волка эта результативная передача стала третьей за матч.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Барыс» повел со счетом 1:0 в серии плей-офф с «Торпедо». Второй матч команды проведут 28 февраля в Астане — игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

Серия «Барыс» — «Торпедо», как и все остальные, будет идти до четырех побед. После второй игры в Астане команды проведут еще минимум два матча в Нижнем Новгороде.

В регулярном чемпионате «Барыс», выигравший дивизион Чернышева, стал вторым Восточной конференции, а «Торпедо» здесь же финишировал седьмым. За счет более высокого положения в таблице астанинский клуб получил преимущество домашней площадки.

Барыс
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций26.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 9720 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик КарлссонБарри Браст
1-й период
01:48Роберт Саболич
10:31Дмитрий Шевченко
12:23Роберт Саболич(Дамир Жафяров)
14:11Джесси Блэкер
14:11Дамир Жафяров
17:37Даниил Ильин
2-й период
21:22Роман Старченко
24:39Андре Петерссон
35:31Артем Аляев
37:26Филип Хольм
39:03Андре Петерссон(Никита Михайлис)
3-й период
41:18Командный штраф
41:28Брэндон Боченски(Дастин Бойд, Кертис Валк)
43:25Мэтт Фраттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
43:48Роман Старченко
56:43Брэндон Боченски(Кертис Валк, Мэтт Фраттин)
Статистика
10Штрафное время12
5Игра в большинстве4
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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