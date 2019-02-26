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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА — «Спартак»: ворота «армейцев» будет защищать Шестёркин

Стали известны составы петербургского СКА и московского «Спартака» на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере».

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Встреча состоится сегодня, 26 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Кузьменко — Дацюк — Плотников;
Токранов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Рукавишников — Рундблад, Карпов — Коскиранта — Якупов;
Сёмин, Дергачёв — Каблуков — Ли, Морозов.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Калинин, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Вишневский — Кулик, Карсумс — Зубов — Лисин;
Дыбленко — Осипов, Талалуев — Злобин — Лещенко;
Сорокин — Волков, Котляревский — Черных — Шашков.

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