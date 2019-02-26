«Автомобилист» победил «Трактор» в стартовом матче серии плей-офф КХЛ

Игра в Екатеринбурге завершилась победой хозяев льда со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Найджел Доус (14-я минута), Дэн Секстон (15) и Анатолий Голышев (22). Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж оставил ворота своей команды в неприкосновенности.