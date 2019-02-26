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20:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» победил «Трактор» в стартовом матче серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» на своей площадке обыграли челябинский «Трактор» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

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Источник: Р-Спорт

Игра в Екатеринбурге завершилась победой хозяев льда со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Найджел Доус (14-я минута), Дэн Секстон (15) и Анатолий Голышев (22). Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж оставил ворота своей команды в неприкосновенности.

Второй матч серии до четырех побед состоится в Екатеринбурге 28 февраля.

Автомобилист
3:0
2:0, 1:0, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций26.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАлексей Тертышный
Вратари
Якуб КоваржАлександр Судницин
1-й период
12:14Артем Пеньковский
13:13Найджел Доус(Дэн Секстон, Стефан Да Коста)
13:44Александр Шаров
14:52Дэн Секстон(Иван Вишневский)
16:46Александр Кучерявенко
18:31Денис Казионов
2-й период
21:17Анатолий Голышев(Найджел Доус)
27:45Александр Рыбаков
29:51Игорь Исаев
39:34Евгений Чесалин
39:34Егор Дугин
3-й период
41:44Михаил Мамкин
46:57Григорий Желдаков
Статистика
8Штрафное время12
5Игра в большинстве3
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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