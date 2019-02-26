«Автомобилист» победил «Трактор» в стартовом матче серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» на своей площадке обыграли челябинский «Трактор» в первом матче серии 1/8 финала
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» на своей площадке обыграли челябинский «Трактор» в первом матче серии 1/8 финала
Игра в Екатеринбурге завершилась победой хозяев льда со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Найджел Доус (14-я минута), Дэн Секстон (15) и Анатолий Голышев (22). Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
Второй матч серии до четырех побед состоится в Екатеринбурге 28 февраля.
|Андрей Мартемьянов
|Алексей Тертышный
|Якуб Коварж
|Александр Судницин
|12:14
|Артем Пеньковский
|13:13
|Найджел Доус(Дэн Секстон, Стефан Да Коста)
|13:44
|Александр Шаров
|14:52
|Дэн Секстон(Иван Вишневский)
|16:46
|Александр Кучерявенко
|18:31
|Денис Казионов
|21:17
|Анатолий Голышев(Найджел Доус)
|27:45
|Александр Рыбаков
|29:51
|Игорь Исаев
|39:34
|Евгений Чесалин
|39:34
|Егор Дугин
|41:44
|Михаил Мамкин
|46:57
|Григорий Желдаков
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)