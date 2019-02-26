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21:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Они не станут слабее ко второй игре». Капитан «Барыса» Боченски — о дубле, победе и плюсах «Торпедо»

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски, оформивший дубль в ворота «Торпедо», в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что главным фактором к победе стала игра его команды в большинстве.

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— Брэндон, такие разные периоды получились. Отдельно хочется остановиться на первом — медленном, скучном, вы казались уставшими.

— Да, мы начали медленно. Но полный стадион болельщиков, их поддержка, зарядили нас и помогли выиграть.

— Наверняка и тренер вас зарядил перед третьим периодом.

— Определенно. Но он просто сказал нам, что нужно играть лучше, ведь это плей-офф. Напомнил, и мы сфокусировались, мы хорошая профессиональная команда.

— В чем все-таки был ключ к победе?

— Думаю, игра в большинстве. Мы дважды забили в численном преимуществе. Когда повели 2:1, дальше могли использовать свои следующие шансы.

— Можешь теперь сказать, что вы знаете, как победить «Торпедо» в следующем матче?

— Нет (смеется). Думаю, нет стопроцентного рецепта для этого. Нам точно нужно играть сконцентрировано. Это очень хорошая команда, которая, я уверен, к следующей игре слабее не станет.

— Многие эксперты называют именно «Барыс» фаворитом вашего противостояния. Согласен?

— Ну, «Торпедо» точно нельзя назвать удобным соперником. Это быстрая команда, и для нас это вызов. Преимущество у нас есть за счет домашнего льда. И мы сыграли лучше соперника в регулярном чемпионате. Но это все едва ли решающий фактор в плей-офф. Нам нужно выиграть четыре матча. Одна команда выиграет, другая — поедет отдыхать. И серия будет непростой.

— Ну, а как оценишь шансы «Барыса» выиграть серию в первые же четыре матча?

— Давай двигаться от одной игре к другой (смеется). Не стоит так далеко рассуждать.

Напомним, «Барыс», проигрывая 0:1, вырвал победу со счетом 4:1. Следующий матч состоится в Астане 28 февраля. Серия продлится до четырех побед.

Барыс
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций26.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 9720 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик КарлссонБарри Браст
1-й период
01:48Роберт Саболич
10:31Дмитрий Шевченко
12:23Роберт Саболич(Дамир Жафяров)
14:11Джесси Блэкер
14:11Дамир Жафяров
17:37Даниил Ильин
2-й период
21:22Роман Старченко
24:39Андре Петерссон
35:31Артем Аляев
37:26Филип Хольм
39:03Андре Петерссон(Никита Михайлис)
3-й период
41:18Командный штраф
41:28Брэндон Боченски(Дастин Бойд, Кертис Валк)
43:25Мэтт Фраттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
43:48Роман Старченко
56:43Брэндон Боченски(Кертис Валк, Мэтт Фраттин)
Статистика
10Штрафное время12
5Игра в большинстве4
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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