«Они не станут слабее ко второй игре». Капитан «Барыса» Боченски — о дубле, победе и плюсах «Торпедо»

— Брэндон, такие разные периоды получились. Отдельно хочется остановиться на первом — медленном, скучном, вы казались уставшими.

— Да, мы начали медленно. Но полный стадион болельщиков, их поддержка, зарядили нас и помогли выиграть.

— Наверняка и тренер вас зарядил перед третьим периодом.

— Определенно. Но он просто сказал нам, что нужно играть лучше, ведь это плей-офф. Напомнил, и мы сфокусировались, мы хорошая профессиональная команда.

— В чем все-таки был ключ к победе?

— Думаю, игра в большинстве. Мы дважды забили в численном преимуществе. Когда повели 2:1, дальше могли использовать свои следующие шансы.

— Можешь теперь сказать, что вы знаете, как победить «Торпедо» в следующем матче?

— Нет (смеется). Думаю, нет стопроцентного рецепта для этого. Нам точно нужно играть сконцентрировано. Это очень хорошая команда, которая, я уверен, к следующей игре слабее не станет.

— Многие эксперты называют именно «Барыс» фаворитом вашего противостояния. Согласен?

— Ну, «Торпедо» точно нельзя назвать удобным соперником. Это быстрая команда, и для нас это вызов. Преимущество у нас есть за счет домашнего льда. И мы сыграли лучше соперника в регулярном чемпионате. Но это все едва ли решающий фактор в плей-офф. Нам нужно выиграть четыре матча. Одна команда выиграет, другая — поедет отдыхать. И серия будет непростой.

— Ну, а как оценишь шансы «Барыса» выиграть серию в первые же четыре матча?

— Давай двигаться от одной игре к другой (смеется). Не стоит так далеко рассуждать.