«Они не станут слабее ко второй игре». Капитан «Барыса» Боченски — о дубле, победе и плюсах «Торпедо»

— Брэндон, такие разные периоды получились. Отдельно хочется остановиться на первом — медленном, скучном, вы казались уставшими.
— Да, мы начали медленно. Но полный стадион болельщиков, их поддержка, зарядили нас и помогли выиграть.
— Наверняка и тренер вас зарядил перед третьим периодом.
— Определенно. Но он просто сказал нам, что нужно играть лучше, ведь это плей-офф. Напомнил, и мы сфокусировались, мы хорошая профессиональная команда.
— В чем все-таки был ключ к победе?
— Думаю, игра в большинстве. Мы дважды забили в численном преимуществе. Когда повели 2:1, дальше могли использовать свои следующие шансы.
— Можешь теперь сказать, что вы знаете, как победить «Торпедо» в следующем матче?
— Нет (смеется). Думаю, нет стопроцентного рецепта для этого. Нам точно нужно играть сконцентрировано. Это очень хорошая команда, которая, я уверен, к следующей игре слабее не станет.
— Многие эксперты называют именно «Барыс» фаворитом вашего противостояния. Согласен?
— Ну, «Торпедо» точно нельзя назвать удобным соперником. Это быстрая команда, и для нас это вызов. Преимущество у нас есть за счет домашнего льда. И мы сыграли лучше соперника в регулярном чемпионате. Но это все едва ли решающий фактор в плей-офф. Нам нужно выиграть четыре матча. Одна команда выиграет, другая — поедет отдыхать. И серия будет непростой.
— Ну, а как оценишь шансы «Барыса» выиграть серию в первые же четыре матча?
— Давай двигаться от одной игре к другой (смеется). Не стоит так далеко рассуждать.
Напомним, «Барыс», проигрывая 0:1, вырвал победу со счетом 4:1. Следующий матч состоится в Астане 28 февраля. Серия продлится до четырех побед.