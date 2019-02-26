ЦСКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ, обыграв «Витязь»

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (35-я минута), Максим Шалунов (36), Константин Окулов (44) и Андрей Светлаков (60).
В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победили армейцы, в одном — «Витязь». В рамках Кубка Гагарина команды ранее никогда не встречались.
ЦСКА играет в плей-офф КХЛ в десятый раз. Первый раунд армейцы смогли преодолеть шесть раз, лучшим достижением клуба является выход в финал Кубка Гагарина (2015/16, 2017/18). «Витязь» участвует во втором розыгрыше Кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 подольский клуб уступил в первом раунде петербургскому СКА со счетом 0−4.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 28 февраля в Москве.