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26 февраля, источник: ТАСС

ЦСКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ, обыграв «Витязь»

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 ЦСКА обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:0 в стартовом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (35-я минута), Максим Шалунов (36), Константин Окулов (44) и Андрей Светлаков (60).

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В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победили армейцы, в одном — «Витязь». В рамках Кубка Гагарина команды ранее никогда не встречались.

ЦСКА играет в плей-офф КХЛ в десятый раз. Первый раунд армейцы смогли преодолеть шесть раз, лучшим достижением клуба является выход в финал Кубка Гагарина (2015/16, 2017/18). «Витязь» участвует во втором розыгрыше Кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 подольский клуб уступил в первом раунде петербургскому СКА со счетом 0−4.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 28 февраля в Москве.

ЦСКА
4:0
0:0, 2:0, 2:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций26.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8243 зрителя
Главные тренеры
Игорь НикитинВалерий Белов
Вратари
Илья СорокинЙони Ортио
1-й период
10:45Александр Романов
17:53Сергей Калинин
2-й период
28:25Командный штраф
34:09Михаил Григоренко(Михаил Науменков, Кирилл Капризов)
35:13Максим Шалунов(Янник Хансен, Константин Окулов)
3-й период
44:15Константин Окулов(Антон Слепышев, Максим Шалунов)
49:56Николай Стасенко
53:18Игорь Головков
59:44Артем Блажиевский
59:59Андрей Светлаков(Иван Телегин)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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