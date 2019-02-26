Оглушительная сенсация в КХЛ: «Спартак» казнил СКА и тех, кто называл его фарм-клубом Питера

В последнее время СКА особенно ярко начал себя позиционировать себя как армейский клуб. В Петербурге выпустили специальную коллекцию клубной одежды в стиле милитари, на обложке первой программки в плей-офф была фотография хоккеистов в форме цвета хаки, в раздевалке висели плакаты с армейскими призывами. Перед первой игрой со «Спартака» в «Ледовом» звучал шансон от Дениса Майданова, а над семейной ложей игроков СКА висел патриотичный плакат: «Семья за бойца, идем до конца». Никакого гламура — максимальная брутальность. Но красно-белых не испугал такой грозный соперник.

Хотя «Спартак», проваливший последний отрезок регулярного чемпионата, начал первую встречу первого раунда Кубка Гагарина плохо. За десять минут не было ни одного броска по воротам Игоря Шестеркина, который впервые в своей карьере начинал плей-офф. Армейцы тоже не спешили забить, самый опасный момент был Кузьменко, когда Андрей убежал «один в ноль», но Гудачек в шпагате взял бросок. Больше ничего огненного. Хозяев льда сгубили собственные ошибки — два глупых удаления Херсли и Кузьменко и два гола красно-белых. У москвичей отличились легионеры: Ганзл и Карсмус.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_8fbbfa9653ef44fad1a77597eeb1729f_hd/q597481/c928d47e11a931d8c4ac59566a3deb4d/4706883169?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Забитый под завязку дворец в Петербурге был в шоке от первого периода. Наверняка, в ложе руководителей СКА тоже царило полное непонимание ситуации. На игру даже приехал новый президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, для которого армейский клуб далеко не чужой. Питерцы выиграли все четыре матча у красно-белых в «регулярке» с общим счетом 13:3. А здесь за 20 минут «Спартак» сразу две положил. Причем после перерыва хозяевам не удалось переломить ход встречи — у столичной команды опять были моменты у ворот Шестеркина, а своей зоне гости действовали крайне дисциплинировано.

Ближе к концу второго отрезка встречи Воробьев решился на перестановки в звеньях: в первом вместо Кузьменко появился Карпов, игравший до этого в третьей тройке, а Якупов стал выходить с Прохоркиным и Гусевым. Изменились и спецбригады: в начале встречи в СКА пробовали играть со сдвоенным центром (Прохоркин и Дацюк) в большинстве, однако потом вместа Павла выпустили Наиля. Пока Дмитрий Черных отбывал штраф, армейцы ударно провели две минуты, бросками отметились Гусев, Херсли, Прохоркин, но «Спартак» мужественно выстоял. Во втором перерыве болельщики и сотрудники питерского клуба уже начали нервничать. Неужели в городе на Неве случится главная сенсация первых дней плей-офф?