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26 февраля, источник: Sport24

Оглушительная сенсация в КХЛ: «Спартак» казнил СКА и тех, кто называл его фарм-клубом Питера

А вы говорите, что в КХЛ не бывает сюрпризов!

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В последнее время СКА особенно ярко начал себя позиционировать себя как армейский клуб. В Петербурге выпустили специальную коллекцию клубной одежды в стиле милитари, на обложке первой программки в плей-офф была фотография хоккеистов в форме цвета хаки, в раздевалке висели плакаты с армейскими призывами. Перед первой игрой со «Спартака» в «Ледовом» звучал шансон от Дениса Майданова, а над семейной ложей игроков СКА висел патриотичный плакат: «Семья за бойца, идем до конца». Никакого гламура — максимальная брутальность. Но красно-белых не испугал такой грозный соперник.

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Хотя «Спартак», проваливший последний отрезок регулярного чемпионата, начал первую встречу первого раунда Кубка Гагарина плохо. За десять минут не было ни одного броска по воротам Игоря Шестеркина, который впервые в своей карьере начинал плей-офф. Армейцы тоже не спешили забить, самый опасный момент был Кузьменко, когда Андрей убежал «один в ноль», но Гудачек в шпагате взял бросок. Больше ничего огненного. Хозяев льда сгубили собственные ошибки — два глупых удаления Херсли и Кузьменко и два гола красно-белых. У москвичей отличились легионеры: Ганзл и Карсмус.

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Забитый под завязку дворец в Петербурге был в шоке от первого периода. Наверняка, в ложе руководителей СКА тоже царило полное непонимание ситуации. На игру даже приехал новый президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, для которого армейский клуб далеко не чужой. Питерцы выиграли все четыре матча у красно-белых в «регулярке» с общим счетом 13:3. А здесь за 20 минут «Спартак» сразу две положил. Причем после перерыва хозяевам не удалось переломить ход встречи — у столичной команды опять были моменты у ворот Шестеркина, а своей зоне гости действовали крайне дисциплинировано.

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Ближе к концу второго отрезка встречи Воробьев решился на перестановки в звеньях: в первом вместо Кузьменко появился Карпов, игравший до этого в третьей тройке, а Якупов стал выходить с Прохоркиным и Гусевым. Изменились и спецбригады: в начале встречи в СКА пробовали играть со сдвоенным центром (Прохоркин и Дацюк) в большинстве, однако потом вместа Павла выпустили Наиля. Пока Дмитрий Черных отбывал штраф, армейцы ударно провели две минуты, бросками отметились Гусев, Херсли, Прохоркин, но «Спартак» мужественно выстоял. Во втором перерыве болельщики и сотрудники питерского клуба уже начали нервничать. Неужели в городе на Неве случится главная сенсация первых дней плей-офф?

В третьем периоде главный тренер СКА продолжил тасовать состав, и вот уже Гусев начал выходить с Дацюком. Но ничего не работало и не помогало, хоть хозяева и проводили большую часть времени в зоне соперника. В этот вечер московская команда, которую в хоккейных кругах принято называть фарм-клубом армейцев, была несгибаема. Команда Воробьева, кажется, недооценила соперника, а нужный момент не смогла найти плана Б и переломить ход встречи. Неприятно, но пережить можно. Расстановка сил в этой серии все равно не поменялась, красно-белым просто не хватит сил и запаса прочности против команды с самой большой скамейкой запасных. Петербуржцы по-прежнему фавориты. Просто теперь им будет чуточку сложнее.

СКА
0:2
0:2, 0:0, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций26.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12450 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевИгорь Уланов
Вратари
Игорь ШестеркинЮлиус Гудачек
1-й период
10:59Александр Хохлачев
15:32Патрик Херсли
17:26Робин Ганзл(Ярослав Дыбленко, Илья Зубов)
18:28Андрей Кузьменко
19:40Мартиньш Карсумс(Артем Федоров)
2-й период
24:21Артем Зуб
24:21Илья Талалуев
36:27Дмитрий Черных
3-й период
56:02Сергей Плотников
59:30Всеволод Сорокин
Статистика
8Штрафное время8
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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