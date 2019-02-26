Оглушительная сенсация в КХЛ: «Спартак» казнил СКА и тех, кто называл его фарм-клубом Питера
А вы говорите, что в КХЛ не бывает сюрпризов!
А вы говорите, что в КХЛ не бывает сюрпризов!
В последнее время СКА особенно ярко начал себя позиционировать себя как армейский клуб. В Петербурге выпустили специальную коллекцию клубной одежды в стиле милитари, на обложке первой программки в
Хотя «Спартак», проваливший последний отрезок регулярного чемпионата, начал первую встречу первого раунда Кубка Гагарина плохо. За десять минут не было ни одного броска по воротам Игоря Шестеркина, который впервые в своей карьере начинал
Забитый под завязку дворец в Петербурге был в шоке от первого периода. Наверняка, в ложе руководителей СКА тоже царило полное непонимание ситуации. На игру даже приехал новый
Ближе к концу второго отрезка встречи Воробьев решился на перестановки в звеньях: в первом вместо Кузьменко появился Карпов, игравший до этого в третьей тройке, а Якупов стал выходить с Прохоркиным и Гусевым. Изменились и спецбригады: в начале встречи в СКА пробовали играть со сдвоенным центром (Прохоркин и Дацюк) в большинстве, однако потом вместа Павла выпустили Наиля. Пока Дмитрий Черных отбывал штраф, армейцы ударно провели две минуты, бросками отметились Гусев, Херсли, Прохоркин, но «Спартак» мужественно выстоял. Во втором перерыве болельщики и сотрудники питерского клуба уже начали нервничать. Неужели в городе на Неве случится главная сенсация первых дней
В третьем периоде главный тренер СКА продолжил тасовать состав, и вот уже Гусев начал выходить с Дацюком. Но ничего не работало и не помогало, хоть хозяева и проводили большую часть времени в зоне соперника. В этот вечер московская команда, которую в хоккейных кругах принято называть
|Илья Воробьев
|Игорь Уланов
|Игорь Шестеркин
|Юлиус Гудачек
|10:59
|Александр Хохлачев
|15:32
|Патрик Херсли
|17:26
|Робин Ганзл(Ярослав Дыбленко, Илья Зубов)
|18:28
|Андрей Кузьменко
|19:40
|Мартиньш Карсумс(Артем Федоров)
|24:21
|Артем Зуб
|24:21
|Илья Талалуев
|36:27
|Дмитрий Черных
|56:02
|Сергей Плотников
|59:30
|Всеволод Сорокин
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)