«Динамо» Мн — Сборная клубов экстралиги. Матч завершился дракой с участием Евенко, Гайнетдинова и Брикуна
Сборная клубов экстралиги переиграла минское «Динамо» в первом матче серии до двух побед — 4:2.
Сборная клубов экстралиги переиграла минское «Динамо» в первом матче серии до двух побед — 4:2.
Встреча проходила на «Минск-Арене».
После финальной сирены произошла драка между представителями соперничавших команд.
В ней приняли участие динамовец Олег Евенко, а также «сборники» Игорь Брикун и Егор Гайнетдинов.
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