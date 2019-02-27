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12:12 (мск), источник: Прессбол

«Динамо» Мн — Сборная клубов экстралиги. Матч завершился дракой с участием Евенко, Гайнетдинова и Брикуна

Сборная клубов экстралиги переиграла минское «Динамо» в первом матче серии до двух побед — 4:2.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на «Минск-Арене».

После финальной сирены произошла драка между представителями соперничавших команд.

В ней приняли участие динамовец Олег Евенко, а также «сборники» Игорь Брикун и Егор Гайнетдинов.

Во время загрузки произошла ошибка.

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