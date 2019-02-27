Бомбардир, снайпер и ассистент. Как хоккеисты «Барыса» стали лучшими в плей-офф КХЛ после победы над «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

В первой встрече с нижегородским «Торпедо», которая прошла 26 февраля в Астане, «Барыс» одержал волевую победу со счетом 4:1. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

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Дублем в составе казахстанской команды отметился Брэндон Боченски, а еще по одной шайбе забросили шведский форвард Андре Петерссон и канадец Мэтт Фрэттин. Три раза ассистентом выступил Кертис Волк. Также в этот список вошли Брэндон Боченски, Никита Михайлис, Дастин Бойд и Мэтт Фрэттин.

Таким образом, хоккеисты «Барыса» возглавили четыре статистических списка плей-офф КХЛ. Боченски стал лидером сразу трех списков: бомбардир, снайпер и победные шайбы, а Волк возглавил список ассистентов.

Причем в списке бомбардиров Боченски (3 очка: 2 шайбы+1 ассист) обошел Стаффан Кронвалля из «Локомотива» (3 очка: 2 шайбы+1 ассист) по дополнительным показателям. Третье место здесь занимает Волк (3 очка: 3 ассиста).

В снайперах он также обошел Кронвалля. Но также в первых матчах по две шайбы забросили Сергей Шумаков из «Авангарда» и Кирилл Капустин из ХК «Сочи».

В победных шайбах Боченски обошел бывшего хоккеиста «Барыса» Найджела Доуса, который сейчас выступает за «Автомобилист». Также победными шайбами отметились Денис Зернов из «Авангарда», Робин Ганзл из «Спартака» и Михаил Григоренко из ЦСКА.