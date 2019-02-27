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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Бомбардир, снайпер и ассистент. Как хоккеисты «Барыса» стали лучшими в плей-офф КХЛ после победы над «Торпедо»

Капитан астанинского «Барыса» Брэндон Боченски и канадский форвард Кертис Волк после первого матча Кубка Гагарина возглавили сразу несколько статистических списков плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В первой встрече с нижегородским «Торпедо», которая прошла 26 февраля в Астане, «Барыс» одержал волевую победу со счетом 4:1. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

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Дублем в составе казахстанской команды отметился Брэндон Боченски, а еще по одной шайбе забросили шведский форвард Андре Петерссон и канадец Мэтт Фрэттин. Три раза ассистентом выступил Кертис Волк. Также в этот список вошли Брэндон Боченски, Никита Михайлис, Дастин Бойд и Мэтт Фрэттин.

Таким образом, хоккеисты «Барыса» возглавили четыре статистических списка плей-офф КХЛ. Боченски стал лидером сразу трех списков: бомбардир, снайпер и победные шайбы, а Волк возглавил список ассистентов.

Причем в списке бомбардиров Боченски (3 очка: 2 шайбы+1 ассист) обошел Стаффан Кронвалля из «Локомотива» (3 очка: 2 шайбы+1 ассист) по дополнительным показателям. Третье место здесь занимает Волк (3 очка: 3 ассиста).

В снайперах он также обошел Кронвалля. Но также в первых матчах по две шайбы забросили Сергей Шумаков из «Авангарда» и Кирилл Капустин из ХК «Сочи».

В победных шайбах Боченски обошел бывшего хоккеиста «Барыса» Найджела Доуса, который сейчас выступает за «Автомобилист». Также победными шайбами отметились Денис Зернов из «Авангарда», Робин Ганзл из «Спартака» и Михаил Григоренко из ЦСКА.

Волк единолично возглавляет ассистенский список. На втором месте здесь с двумя передачами Михаил Фисенко из «Авангарда», а на третьем — Роберт Росен из ХК «Сочи», который также отметился двумя ассистами.

Барыс
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций26.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 9720 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик КарлссонБарри Браст
1-й период
01:48Роберт Саболич
10:31Дмитрий Шевченко
12:23Роберт Саболич(Дамир Жафяров)
14:11Джесси Блэкер
14:11Дамир Жафяров
17:37Даниил Ильин
2-й период
21:22Роман Старченко
24:39Андре Петерссон
35:31Артем Аляев
37:26Филип Хольм
39:03Андре Петерссон(Никита Михайлис)
3-й период
41:18Командный штраф
41:28Брэндон Боченски(Дастин Бойд, Кертис Валк)
43:25Мэтт Фраттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
43:48Роман Старченко
56:43Брэндон Боченски(Кертис Валк, Мэтт Фраттин)
Статистика
10Штрафное время12
5Игра в большинстве4
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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