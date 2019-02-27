Зарплатные бюджеты клубов Востока. Кто и сколько тратит в КХЛ
Начали считать чужие деньги.
Начали считать чужие деньги.
В распоряжении «Чемпионата» снова, как и годом назад, появились примерные суммы бюджетов (контракты + бонусы) всех клубов КХЛ Восточной конференции на сезон-2018/19. Сравнивая цифры, мы смогли узнать много интересных деталей. Руководство некоторых команд работает эффективно, а
Затраты на тренерские штабы, проживания и перелёты идут отдельными статьями расходов. Ниже указаны суммы, заложенные на игроков. Далеко не факт, что всё потрачено до копейки, экономия по нынешним временам в порядке вещей. К примеру, чтобы хоккеисту получить бонус, нужно выполнить ряд прописанных в контракте условий.
Главное, что сразу хочется отметить. Бюджеты четырёх ведущих клубов выросли, а серьёзно сократили свои платёжки на Дальнем Востоке и в Китае.
«Адмирал»
В прошлом сезоне: 460 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 199 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 12.
После прихода нового руководства во Владивостоке серьёзно сократили расходы и исчезли задержки по зарплатам, за исключением прошлых долгов. К примеру, самый высокооплачиваемый игрок в нынешнем «Адмирале» получает 12 млн рублей в год. Все текущие выплаты и премиальные осуществляются в срок. У владивостокцев последний бюджет во всей лиге, даже у идущего предпоследним рижского «Динамо» в полтора раза больше. В нынешнем сезоне «Адмирал» понравился: команда билась, даже несмотря на далеко не звёздный состав. Не зря главному тренеру Сергею Светлову собираются предложить новый контракт.
«Нефтехимик»
В прошлом сезоне: 472 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 511 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 10.
В «Нефтехимике» несколько сезонов назад взяли курс на серьёзное сокращение расходов. Раньше в Нижнекамске деньги практически не считали, но теперь всё иначе. Однако и спрос с тренеров должен быть другим. Что мог сделать тот же Андрей Назаров, в расположении которого была сплошная молодёжь или хоккеисты, чьи карьеры давно пошли на спад?
«Торпедо»
В прошлом сезоне: 707 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 613 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 7.
Сократился бюджет и в «Торпедо». Многие считали, что Дэвид Немировски провалится с нижегородцами, однако команда смогла попасть в
«Барыс»
В прошлом сезоне: 596 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 631 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 2.
Хочется похвалить «Барыс». С приходом Андрея Скабелки в коллективе навели порядок, хорошо сработали и новые менеджеры. Мы помним недавние времена, когда в клубе был раздрай и недопонимание. Теперь же всё наоборот — отсюда и результат. Астанинцы при скромных по меркам КХЛ возможностях сумели выиграть свой дивизион и занять второе место в Восточной конференции. Именно такие иностранные команды нужны в Континентальной лиге, а не «Слованы» и «Куньлуни».
«Куньлунь Ред Стар»
В прошлом сезоне: 772,5 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 665 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 11.
«Куньлунь» снова остался без
«Амур»
В прошлом сезоне: 775 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 698 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 13.
Неплохая общая платёжка у «Амура» (с учётом бонусов), хотя и прилично сокращённая по сравнению с прошлым годом. Увы, своего болельщика хабаровчане в нынешнем сезоне разочаровали. Ко всему прочему, «тигры» проиграли последнее дальневосточное дерби сезона, в результате оказавшись на 13-м месте Восточной конференции. Причина здесь лежит на поверхности: в клубе изначально ошиблись с главным тренером,
«Сибирь»
В прошлом сезоне: 773 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 729 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 9.
Новосибирск, один из самых хоккейных городов страны, третий год подряд остался без
«Трактор»
В прошлом сезоне: 948 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 15 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 8.
Челябинцы тоже далеко не впечатлили. Изначально допустив ошибку с назначением Германа Титова, уральский клуб попытался выправить ситуацию, подняв из «Челмета» неопытного по тренерским меркам Алексея Тертышного. Да, в
«Салават Юлаев»
В прошлом сезоне: 1 млрд 370 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 484 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 6.
В Уфе не жалеют денег на своих лидеров — Линус Умарк и Антон Бурдасов получают очень приличные зарплаты. Да и в целом в «Салавате» никогда не было никаких проблем с финансированием. Как видим, общая сумма бюджета немного увеличилась. Хоккей в Уфе любят, а задачи перед командой всегда максимальные. Регулярку юлаевцы завершили на шестом месте, теперь им предстоит показать, что они полностью подготовились к
«Автомобилист»
В прошлом сезоне: 1 млрд 241,5 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 508 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 1.
Выросла платёжка в «Автомобилисте», но это тот случай, когда можно смело сказать: менеджеры сработали удачно. Здорово работает тренерский штаб во главе с Андреем Мартемьяновым, а самый дорогой хоккеист «Автомобилиста» — Найджел Доус — однозначно отрабатывает свою зарплату. Сильно выглядят и другие легионеры клуба из Екатеринбурга. Большие зарплаты у Дэна Секстона, Якуба Коваржа, Стефана Да Косты. Как результат — уральцы впервые в своей истории выиграли дивизион и конференцию. Команда серьёзно нацелена на Кубок Гагарина, за что ей можно только поаплодировать.
«Авангард»
В прошлом сезоне: 1 млрд 270 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 608 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 4.
По составу «Авангард» впечатляет. У Омска, пожалуй, самый крутой ростер среди клубов Востока. Всё это подкреплено мощным тренерским штабом во главе с Бобом Хартли. Канадец выигрывал Кубок Стэнли, поработал со многими мировыми хоккейными звёздами. С финансами в «Авангарде» полный порядок, результат тоже есть. По крайней мере, пока. Бюджет «Авангарда» вырос, но в этом нет ничего удивительного. «Ястребы» здорово вложились: в Покку, Франсона, Емелина, Шумакова. Управленческая связка Крылова с Сушинским идёт к поставленной цели — завоевание Кубка Гагарина. Кроме того, Омск сильно вырос в медийном и маркетинговом плане. И это учитывая тот факт, что команда играет в Балашихе, а не в родном городе.
«Металлург»
В прошлом сезоне: 1 млрд 569 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 776 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 3.
В «Металлурге» собрано сразу несколько хоккеистов, которые входят в число самых высокооплачиваемых в КХЛ. Это Сергей Мозякин (самый дорогой игрок КХЛ), с которым подписали новый контракт на улучшенных условиях в феврале 2018 года. Летом вернулись
«Ак Барс»
В прошлом сезоне: 1 млрд 672 млн рублей
Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 926 млн рублей
Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 5.
В лидерах бюджетов Востока, как и в прошлом году, «Ак Барс». Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина может похвастать стабильным финансированием, хорошими контрактами игроков, а главное — результатом. Именно результат позволяет казанцам рассчитывать на рост платёжки. Ведь переподписывать
Павел Панышев