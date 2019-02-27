«Слован» может покинуть стадион имени Ондрея Непелы из-за долга почти в € 1 млн
«Слован» могут лишить возможности проводить домашние матчи на стадионе имени Ондрея Непелы, информирует hockey.sk.
«Слован» могут лишить возможности проводить домашние матчи на стадионе имени Ондрея Непелы, информирует hockey.sk.
Клуб из Братиславы задолжал почти € 1 млн за аренду арены муниципальной организации. Кроме того, в эту сумму включены проценты за просроченные платежи. Новое руководство города рассматривает вопрос о прекращении сотрудничества с клубом в вопросе аренды стадиона.
«Если ХК “Слован” не выплатит долг в ближайшее время, но не позднее, чем в начале нового сезона, руководство города подготовит серию альтернативных мер. Один из вариантов — расторжение всех договоров об аренде стадиона “Слованом”. В таком случае будет подготовлен проект об использовании арены для проведения культурных и других спортивных мероприятий», — говорится в