«Слован» может покинуть стадион имени Ондрея Непелы из-за долга почти в € 1 млн

Клуб из Братиславы задолжал почти € 1 млн за аренду арены муниципальной организации. Кроме того, в эту сумму включены проценты за просроченные платежи. Новое руководство города рассматривает вопрос о прекращении сотрудничества с клубом в вопросе аренды стадиона.

«Если ХК “Слован” не выплатит долг в ближайшее время, но не позднее, чем в начале нового сезона, руководство города подготовит серию альтернативных мер. Один из вариантов — расторжение всех договоров об аренде стадиона “Слованом”. В таком случае будет подготовлен проект об использовании арены для проведения культурных и других спортивных мероприятий», — говорится в пресс-релизе мэрии Братиславы.