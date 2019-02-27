«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» сравнял счет в серии 1/8 финала
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» сравнял счет в серии 1/8 финала
Вторая встреча серии, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Линус Умарк (4-я минута), Максим Майоров (9), Тему Хартикайнен (34) и Йоонас Кемппайнен (38). У хозяев отличился Михал Булирж (53).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья и четвертая встречи пройдут в Уфе 1 и 3 марта.
|Йозеф Яндач
|Николай Цулыгин
|Василий Кошечкин(Артем Загидулин)
|Юха Метсола
|03:25
|Линус Умарк(Теему Хартикайнен, Артем Сергеев)
|08:49
|Максим Майоров(Дмитрий Кугрышев, Петр Хохряков)
|09:48
|Павел Коледов
|14:00
|Яков Рылов
|14:00
|Яков Рылов
|19:12
|Ииро Пакаринен
|25:47
|Захар Арзамасцев
|28:05
|Архип Неколенко
|33:37
|Теему Хартикайнен(Владимир Ткачев)
|36:39
|Алексей Береглазов
|37:19
|Йоонас Кемппайнен(Дмитрий Кугрышев, Теему Хартикайнен)
|37:54
|Александр Кадейкин
|51:15
|Александр Кадейкин
|52:55
|Михал Булирж
|59:41
|Ник Шор
|33
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)