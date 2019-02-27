Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит1
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард2
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив3
Сочи0
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг1
Салават Юлаев4
Хоккей. НХЛ
28.02
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Джерси Дэвилз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
28.02
Колорадо Эвеланш
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
Все события
Фоторепортажи
8«Ростов» стал первым полуфиналистом Кубка России
7Тренер. Главные кадры карьеры Сергея Семака
19:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом».

Наверх
Источник: Р-Спорт

Вторая встреча серии, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Линус Умарк (4-я минута), Максим Майоров (9), Тему Хартикайнен (34) и Йоонас Кемппайнен (38). У хозяев отличился Михал Булирж (53).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья и четвертая встречи пройдут в Уфе 1 и 3 марта.

Металлург Мг
1:4
0:2, 0:2, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций27.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф ЯндачНиколай Цулыгин
Вратари
Василий Кошечкин(Артем Загидулин)Юха Метсола
1-й период
03:25Линус Умарк(Теему Хартикайнен, Артем Сергеев)
08:49Максим Майоров(Дмитрий Кугрышев, Петр Хохряков)
09:48Павел Коледов
14:00Яков Рылов
14:00Яков Рылов
19:12Ииро Пакаринен
2-й период
25:47Захар Арзамасцев
28:05Архип Неколенко
33:37Теему Хартикайнен(Владимир Ткачев)
36:39Алексей Береглазов
37:19Йоонас Кемппайнен(Дмитрий Кугрышев, Теему Хартикайнен)
37:54Александр Кадейкин
3-й период
51:15Александр Кадейкин
52:55Михал Булирж
59:41Ник Шор
Статистика
33Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Девушка, уложившая Путина на лопатки
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
Русский лыжник был в минуте от золота ЧМ, но проиграл астматику
Жестокий выбор: Медведева — в сборной, Туктамышева — мимо ЧМ
Австрийская полиция снимает лыжников прямо с трассы ЧМ
С Медведевой и Загитовой: кто выступит на чемпионате мира (фото)
10 событий, которые сделают весну РПЛ идеальной
Вяльбе: Мне горестно, это рок. Не знаю, что делать с норвежцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь