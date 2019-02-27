«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»

Вторая встреча серии, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Линус Умарк (4-я минута), Максим Майоров (9), Тему Хартикайнен (34) и Йоонас Кемппайнен (38). У хозяев отличился Михал Булирж (53).