«Локомотив» победил «Сочи» во втором матче серии
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» во втором матче серии первого раунда
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» во втором матче серии первого раунда
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Георгий Иванов (3-я минута), Рушан Рафиков (21) и Даниил Апальков (23). Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов отразил 22 броска и провел первый матч «на ноль» в нынешнем розыгрыше
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Локомотива». Третий матч пройдет 1 марта в Сочи.
|Дмитрий Квартальнов
|Сергей Зубов
|Илья Коновалов
|Константин Барулин(Дмитрий Шикин)
|02:24
|Георгий Иванов(Стаффан Крунвалль)
|08:21
|Брэндон Козун
|10:57
|Александр Елесин
|10:57
|Шон I Коллинс
|20:34
|Рушан Рафиков(Якуб Накладал)
|21:48
|Николай Коваленко
|21:48
|Юрки Йокипакка
|22:57
|Даниил Апальков(Илья Коновалов, Рушан Рафиков)
|30:11
|Данил Юртайкин
|42:05
|Георгий Иванов
|44:05
|Максим I Осипов
|44:05
|Мартин Бакош
|44:26
|Степан Санников
|44:26
|Эрик О`Делл
|44:26
|Эрик О`Делл
|55:30
|Дамир Рахимуллин
|58:08
|Командный штраф
|59:39
|Максим I Осипов
|22
|Штрафное время
|35
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)