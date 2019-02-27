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21:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» победил «Сочи» во втором матче серии

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Георгий Иванов (3-я минута), Рушан Рафиков (21) и Даниил Апальков (23). Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов отразил 22 броска и провел первый матч «на ноль» в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Локомотива». Третий матч пройдет 1 марта в Сочи.

Локомотив
3:0
1:0, 2:0, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций27.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000"
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновСергей Зубов
Вратари
Илья КоноваловКонстантин Барулин(Дмитрий Шикин)
1-й период
02:24Георгий Иванов(Стаффан Крунвалль)
08:21Брэндон Козун
10:57Александр Елесин
10:57Шон I Коллинс
2-й период
20:34Рушан Рафиков(Якуб Накладал)
21:48Николай Коваленко
21:48Юрки Йокипакка
22:57Даниил Апальков(Илья Коновалов, Рушан Рафиков)
30:11Данил Юртайкин
3-й период
42:05Георгий Иванов
44:05Максим I Осипов
44:05Мартин Бакош
44:26Степан Санников
44:26Эрик О`Делл
44:26Эрик О`Делл
55:30Дамир Рахимуллин
58:08Командный штраф
59:39Максим I Осипов
Статистика
22Штрафное время35
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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