«Локомотив» победил «Сочи» во втором матче серии

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Георгий Иванов (3-я минута), Рушан Рафиков (21) и Даниил Апальков (23). Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов отразил 22 броска и провел первый матч «на ноль» в нынешнем розыгрыше плей-офф.