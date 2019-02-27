Московское «Динамо» победило «Йокерит» и повело в серии со счетом 2−0

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Патрик Закриссон (16-я минута), Микс Индрашис (18) и Миика Койвисто (29). У проигравших отличились Никлас Енсен (10) и Брайан О’Нилл (45).