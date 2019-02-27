Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.02
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Джерси Дэвилз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит2
ХК Динамо3
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард6
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив3
Сочи0
Хоккей. НХЛ
28.02
Колорадо Эвеланш
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг1
Салават Юлаев4
Все события
Фоторепортажи
18Жест Дзюбы, Пелагея и победа ЦСКА над «Витязем»
9Российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира
22:15 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» победило «Йокерит» и повело в серии со счетом 2−0

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло финский «Йокерит» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Патрик Закриссон (16-я минута), Микс Индрашис (18) и Миика Койвисто (29). У проигравших отличились Никлас Енсен (10) и Брайан О’Нилл (45).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Динамо». Третий матч состоится 1 марта в Москве.

Йокерит
2:3
1:2, 0:1, 1:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций27.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 12061 зритель
Главные тренеры
Лаури МарьямякиВладимир Крикунов
Вратари
Райан Запольски(Янис Калныньш)Александр Еременко
1-й период
09:06Никлас Йенсен(Сами Леписто)
15:23Патрик Закриссон(Даниил Тарасов, Михал Чайковски)
17:30Микс Индрашис(Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев)
2-й период
23:49Владислав Ефремов
28:25Сакари Маннинен
28:44Мика Койвисто(Патрик Закриссон, Иван Игумнов)
31:41Вадим Шипачев
3-й период
44:13Брайан О`Нилл(Пекка Йормакка, Виктор Лев)
51:16Михал Чайковски
56:02Даниил Тарасов
56:59Артем I Волков
Статистика
2Штрафное время10
5Игра в большинстве1
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Девушка, уложившая Путина на лопатки
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
Русский лыжник был в минуте от золота ЧМ, но проиграл астматику
Жестокий выбор: Медведева — в сборной, Туктамышева — мимо ЧМ
Австрийская полиция снимает лыжников прямо с трассы ЧМ
12 шайб: Билялетдинова так не били со времен Олимпиады в Сочи
10 событий, которые сделают весну РПЛ идеальной
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»
Вяльбе: Мне горестно, это рок. Не знаю, что делать с норвежцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь