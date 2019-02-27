Московское «Динамо» победило «Йокерит» и повело в серии со счетом 2−0
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло финский «Йокерит» во втором матче серии первого раунда
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло финский «Йокерит» во втором матче серии первого раунда
Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Патрик Закриссон (16-я минута), Микс Индрашис (18) и Миика Койвисто (29). У проигравших отличились Никлас Енсен (10) и Брайан О’Нилл (45).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Динамо». Третий матч состоится 1 марта в Москве.
|Лаури Марьямяки
|Владимир Крикунов
|Райан Запольски(Янис Калныньш)
|Александр Еременко
|09:06
|Никлас Йенсен(Сами Леписто)
|15:23
|Патрик Закриссон(Даниил Тарасов, Михал Чайковски)
|17:30
|Микс Индрашис(Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев)
|23:49
|Владислав Ефремов
|28:25
|Сакари Маннинен
|28:44
|Мика Койвисто(Патрик Закриссон, Иван Игумнов)
|31:41
|Вадим Шипачев
|44:13
|Брайан О`Нилл(Пекка Йормакка, Виктор Лев)
|51:16
|Михал Чайковски
|56:02
|Даниил Тарасов
|56:59
|Артем I Волков
|2
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)