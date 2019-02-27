Билялетдинова так не били со времен Олимпиады в Сочи. Чемпион получил 12 шайб за две игры в Балашихе
«Ак Барсу» не помогло даже возвращение Зарипова.
«Ак Барсу» не помогло даже возвращение Зарипова.
Стартовый матч главной серии первого раунда
Два главных предматчевых решения Билялетдинова — замена Владислава Подъяпольского на Александра Шарыченкова и возвращение в состав Даниса Зарипова. Если камбэк ветерана и лидера команды был логичным и предсказуемым, то рокировка вратарей оставила вопросы. Да, Подъяпольский в первой игре серии не выручил, но большую часть сезона в основе отыграл именно он, да и вратарская чехарда в
Будем придерживаться нашего первоначального плана. Нужно больше играть в форчек и оказывать давление на «Авангард» по всей площадке.
Ни давления, ни форчека в исполнении «Ак Барса» зрители в начале матча не увидели — возможно, планы действующих обладателей Кубка Гагарина нарушили проблемы с электричеством на арене «Балашиха»,
«Ак Барс» почти сразу мог получить шанс отыграться — правила нарушил Сергей Широков. Но еще на отложенном штрафом фолом ему ответил Данис Зарипов, а через 20 секунд в штрафной бокс поехал Роб Клинкхаммер. Вместо «5 на 4» гости получили «3 на 4» и второй гол. Илья Михеев влетел в зону соперника, не стал делиться шайбой с Деарне, а решил эпизод сам. Кажется, Шарыченкову слегка помешал распластавшийся на льду Роман Абросимов. Как и в первом матче, уже к первому перерыву чемпион оказался в очень непростой ситуации.
Зная кубковость «Ак Барса», даже после четырех провальных периодов оставалась надежда, что Казань включится и начнет выдавать свой привычный уровень. Увы, пауза в игре никак не помогла гостям — вскоре после нее они бездарно провели две минуты большинства, а следом снова пропустили. К голу «Авангарда» очень не хочется снова применять эпитет «издевательский», но
Находись казанцы в состоянии хотя бы близком к идеальному, «Авангарду» пришлось бы очень непросто. Чемпион на кураже обязан был попытаться добить растерявшего комфортное преимущество соперника. Но вместо этого Казань сама осталась в меньшинстве, а Тэйлор Бек в очередной раз доступно обяъснил, почему его трансфер называют большой удачей «ястребов». Выстрел канадца в дальнюю девятку был бесподобен.
Начало третьей двадцатиминутки — лучший для «Ак Барса» отрезок матча, если говорить об игре в равных составах. У ворот Игоря Бобкова несколько раз было очень жарко, но вратарь, который в этом сезоне дорос до национальной сборной, ликвидировал все угрозы, включая главную — выход Зарипова «1 в 0». Ну, а в середине периода Казань пропустила контратаку: Бек и Стольберг разобрались в эпизоде очень уверенно. Это был приговор.
6:3 сегодня и 12:3 по итогам двух стартовых игр серии. Так Билялетдинова не били со времен его провала на Олимпиаде в Сочи.
|Боб Хартли
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Бобков
|Александр Шарыченков(Александр Шарыченков, Александр Шарыченков)
|09:00
|Семен Кошелев(Вилле Покка, Сергей Шумаков)
|10:30
|Сергей Широков
|10:30
|Данис Зарипов
|10:50
|Роб Клинкхаммер
|11:07
|Илья Михеев(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|12:47
|Сергей Широков
|22:19
|Сергей Шумаков
|26:32
|Сергей Широков(Давид Деарне, Тэйлор Бек)
|28:31
|Иржи Секач
|29:32
|Виктор Столберг
|30:13
|Илья Михеев
|30:39
|Пол Постма(Джастин Азеведо, Данис Зарипов)
|31:57
|Иржи Секач(Джастин Азеведо, Антон Ландер)
|33:52
|Андрей Педан
|34:11
|Тэйлор Бек(Коди Фрэнсон, Сергей Широков)
|39:33
|Алексей Емелин
|39:33
|Антон Ландер
|48:58
|Виктор Столберг(Тэйлор Бек, Давид Деарне)
|55:30
|Командный штраф
|56:37
|Пол Постма(Джастин Азеведо, Данис Зарипов)
|59:40
|Сергей Широков(Илья Михеев)
|14
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)