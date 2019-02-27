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22:32 (мск), источник: Sport24

Билялетдинова так не били со времен Олимпиады в Сочи. Чемпион получил 12 шайб за две игры в Балашихе

«Ак Барсу» не помогло даже возвращение Зарипова.

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Источник: Sport24

Стартовый матч главной серии первого раунда плей-офф КХЛ хоть и закончился победой «Авангарда» в одну калитку, вопросов оставил немало. Произошедшее с «Ак Барсом» — это случайность или закономерность? Как на провал отреагирует Зинэтула Билялетдинов? Попытаются ли казанцы наказать «Авангард» за издевательский гол Сергея Шумакова при счете 4:0? Сумасшедшей шайбой форварда «ястребов» восхищались по обе стороны океана, но омской команде она действительно могла принести проблемы во второй игре.

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Два главных предматчевых решения Билялетдинова — замена Владислава Подъяпольского на Александра Шарыченкова и возвращение в состав Даниса Зарипова. Если камбэк ветерана и лидера команды был логичным и предсказуемым, то рокировка вратарей оставила вопросы. Да, Подъяпольский в первой игре серии не выручил, но большую часть сезона в основе отыграл именно он, да и вратарская чехарда в плей-офф редко кому-то идет на пользу.

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Будем придерживаться нашего первоначального плана. Нужно больше играть в форчек и оказывать давление на «Авангард» по всей площадке.
Роб Клинкхаммер, нападающий ХК «Ак Барс»

Ни давления, ни форчека в исполнении «Ак Барса» зрители в начале матча не увидели — возможно, планы действующих обладателей Кубка Гагарина нарушили проблемы с электричеством на арене «Балашиха», из-за которых стартовое вбрасывание пришлось отложить на несколько минут. «Авангард» спокойно заходил в чужую зону, расставлялся в ней и проверял Шарыченкова, создавая трафик на пятаке. Но первый голевой момент «ястребам» принесла не позиционная атака, а контрвыпад — Давид Деарне выскочил «1 в 0», но кипера казанцев не перехитрил. Своего хозяева добились через пару минут — помогла нехитрая комбинация: Вилле Покка набросил от синей, Сергей Шумаков исполнил роль «столба», а Семен Кошелев расстрелял пустой угол. Просто, но эффективно!

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«Ак Барс» почти сразу мог получить шанс отыграться — правила нарушил Сергей Широков. Но еще на отложенном штрафом фолом ему ответил Данис Зарипов, а через 20 секунд в штрафной бокс поехал Роб Клинкхаммер. Вместо «5 на 4» гости получили «3 на 4» и второй гол. Илья Михеев влетел в зону соперника, не стал делиться шайбой с Деарне, а решил эпизод сам. Кажется, Шарыченкову слегка помешал распластавшийся на льду Роман Абросимов. Как и в первом матче, уже к первому перерыву чемпион оказался в очень непростой ситуации.

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Зная кубковость «Ак Барса», даже после четырех провальных периодов оставалась надежда, что Казань включится и начнет выдавать свой привычный уровень. Увы, пауза в игре никак не помогла гостям — вскоре после нее они бездарно провели две минуты большинства, а следом снова пропустили. К голу «Авангарда» очень не хочется снова применять эпитет «издевательский», но по-другому охарактеризовать его сложно. Бек, Деарне и Широков разорвали двоих соперников и вратаря казанцев, олимпийский чемпион закатывал шайбу в абсолютно пустые ворота.

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Находись казанцы в состоянии хотя бы близком к идеальному, «Авангарду» пришлось бы очень непросто. Чемпион на кураже обязан был попытаться добить растерявшего комфортное преимущество соперника. Но вместо этого Казань сама осталась в меньшинстве, а Тэйлор Бек в очередной раз доступно обяъснил, почему его трансфер называют большой удачей «ястребов». Выстрел канадца в дальнюю девятку был бесподобен.

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Начало третьей двадцатиминутки — лучший для «Ак Барса» отрезок матча, если говорить об игре в равных составах. У ворот Игоря Бобкова несколько раз было очень жарко, но вратарь, который в этом сезоне дорос до национальной сборной, ликвидировал все угрозы, включая главную — выход Зарипова «1 в 0». Ну, а в середине периода Казань пропустила контратаку: Бек и Стольберг разобрались в эпизоде очень уверенно. Это был приговор.

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6:3 сегодня и 12:3 по итогам двух стартовых игр серии. Так Билялетдинова не били со времен его провала на Олимпиаде в Сочи.

Авангард
6:3
2:0, 2:2, 2:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций27.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5396 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиЗинэтула Билялетдинов
Вратари
Игорь БобковАлександр Шарыченков(Александр Шарыченков, Александр Шарыченков)
1-й период
09:00Семен Кошелев(Вилле Покка, Сергей Шумаков)
10:30Сергей Широков
10:30Данис Зарипов
10:50Роб Клинкхаммер
11:07Илья Михеев(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
12:47Сергей Широков
2-й период
22:19Сергей Шумаков
26:32Сергей Широков(Давид Деарне, Тэйлор Бек)
28:31Иржи Секач
29:32Виктор Столберг
30:13Илья Михеев
30:39Пол Постма(Джастин Азеведо, Данис Зарипов)
31:57Иржи Секач(Джастин Азеведо, Антон Ландер)
33:52Андрей Педан
34:11Тэйлор Бек(Коди Фрэнсон, Сергей Широков)
39:33Алексей Емелин
39:33Антон Ландер
3-й период
48:58Виктор Столберг(Тэйлор Бек, Давид Деарне)
55:30Командный штраф
56:37Пол Постма(Джастин Азеведо, Данис Зарипов)
59:40Сергей Широков(Илья Михеев)
Статистика
14Штрафное время10
3Игра в большинстве5
2Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
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