«Мы провели хорошую игру». Что говорили участники матча «Авангард» — «Ак Барс»
Зинэтула Билялетдинов и Боб Хартли похвалили свои команды, Сергей Шумаков не исключил счета в серии 4−0, а Зарипов не впечатлил Тэйлора Бека.
Зинэтула Билялетдинов и Боб Хартли похвалили свои команды, Сергей Шумаков не исключил счета в серии 4−0, а Зарипов не впечатлил Тэйлора Бека.
— Мы сделали хорошие изменения, провели хороший матч, у нас работало большинство, ребята очень старались. Физически мы готовы прилично. Но ошибки не позволили закончить игру с положительным счетом, — начал главный тренер «Ак Барса».
— В каждом из двух матчей ваша команда пропустила шесть шайб. Не много ли?
— Много, катастрофически много. Но есть то, что есть. Будем исправлять ошибки.
— Вратарь Шарыченков пропустил пять шайб, шестая влетела в пустые ворота. Оцените его игру. И кто из голкиперов начнет третий матч?
— Вся команда сыграла хорошо, мне не хочется
— Гол Бека в большинстве стал переломным в матче?
— Все голы переломные. Не только этот.
— Оцените возвращение Зарипова.
— Он большой мастер и подтвердил свой класс.
— Мы внесли некоторые изменения в игру по сравнению с первым матчем, — слово взял главный тренер «Авангарда». — В третьем периоде нас вынудили отступить назад, отойти от привычной активной игры. В этот момент Боб (вратарь Бобков — прим. ред.) нас выручил. Я уже думал, что шайба в воротах, а она оказалась у него. Вскоре Бек забил четвертый гол. Счет мог стать 3:3, а стал 4:2. В целом же мы контролировали ход матча.
— Когда появится залечивший травму Кирилл Петров?
— Он с нами, тренируется. Возможно, вы увидите его в третьем матче, в Казани. Не исключено, мы сохраним тех ребят, которые обеспечили преимущество в серии 2−0.
— Не ожидали, что оба матча завершатся с таким преимуществом «Авангарда»?
— Здорово, что удалось победить в этих матчах. Фокусируемся на своей игре, будет продолжать в том же духе.
— Ожидали, что удастся забросить по шесть шайб в каждом из матчей?
— Честно говоря, не ожидали. Но так бывает даже в
— Ваш гол в большинстве броском почти от борта — импровизация или домашняя заготовка?
— Нет, это не отрепетированная комбинация. Я просто бросил и попал. Постараюсь так же делать и дальше.
— Кто из соперников произвел на вас наиболее сильное впечатление?
— Не знаю, что и сказать. Стараемся фокусироваться на себе, а не на сопернике.
— А Зарипов?
— Нет.
— А Хартли после победы в первом матче отметил Зарипова.
— Безусловно, Зарипов — сильный игрок. Он опасен, когда на льду. Нам нужно быть внимательными.
— Почему теперь не забили так, как в первом матче?
— Да чего там! Забыли уже.
— В твиттере «Вашингтона» ваш гол смотрят, смакуют…
— Да, гол красивый. Но это в прошлом.
— А в ЦСКА вспомнили, как вы таким же способом забили «Куньлуню» в прошлом сезоне. Кстати, Макс Шалунов передал вам привет.
— Да, забивал, было. А Макс — красавчик, тоже забил «Витязю». Я его поздравил.
— Как заминка со светом повлияла на ваш настрой?
— Никак.
— Сможете выиграть серию со счетом 4−0?
— Всякое возможно. Почему нет?
|Боб Хартли
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Бобков
|Александр Шарыченков(Александр Шарыченков, Александр Шарыченков)
|09:00
|Семен Кошелев(Вилле Покка, Сергей Шумаков)
|10:30
|Сергей Широков
|10:30
|Данис Зарипов
|10:50
|Роб Клинкхаммер
|11:07
|Илья Михеев(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|12:47
|Сергей Широков
|22:19
|Сергей Шумаков
|26:32
|Сергей Широков(Давид Деарне, Тэйлор Бек)
|28:31
|Иржи Секач
|29:32
|Виктор Столберг
|30:13
|Илья Михеев
|30:39
|Пол Постма(Джастин Азеведо, Данис Зарипов)
|31:57
|Иржи Секач(Джастин Азеведо, Антон Ландер)
|33:52
|Андрей Педан
|34:11
|Тэйлор Бек(Коди Фрэнсон, Сергей Широков)
|39:33
|Алексей Емелин
|39:33
|Антон Ландер
|48:58
|Виктор Столберг(Тэйлор Бек, Давид Деарне)
|55:30
|Командный штраф
|56:37
|Пол Постма(Джастин Азеведо, Данис Зарипов)
|59:40
|Сергей Широков(Илья Михеев)
|14
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)