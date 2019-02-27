Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
27.02
Йокерит2
ХК Динамо3
Хоккей. КХЛ
27.02
Авангард6
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
27.02
Локомотив3
Сочи0
Хоккей. КХЛ
27.02
Металлург Мг1
Салават Юлаев4
Все события
Фоторепортажи
17Самая красивая теннисистка мира (фото)
11«Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных
27 февраля, источник: Советский спорт

«Мы провели хорошую игру». Что говорили участники матча «Авангард» — «Ак Барс»

Зинэтула Билялетдинов и Боб Хартли похвалили свои команды, Сергей Шумаков не исключил счета в серии 4−0, а Зарипов не впечатлил Тэйлора Бека.

Наверх
Источник: Советский спорт

Билялетдинов: Мы сделали хорошие изменения

— Мы сделали хорошие изменения, провели хороший матч, у нас работало большинство, ребята очень старались. Физически мы готовы прилично. Но ошибки не позволили закончить игру с положительным счетом, — начал главный тренер «Ак Барса».

— В каждом из двух матчей ваша команда пропустила шесть шайб. Не много ли?
 — Много, катастрофически много. Но есть то, что есть. Будем исправлять ошибки.

— Вратарь Шарыченков пропустил пять шайб, шестая влетела в пустые ворота. Оцените его игру. И кто из голкиперов начнет третий матч?
 — Вся команда сыграла хорошо, мне не хочется кого-то персонально выделять. А кто начнет матч в Казани — будем решать.

— Гол Бека в большинстве стал переломным в матче?
 — Все голы переломные. Не только этот.

— Оцените возвращение Зарипова.
 — Он большой мастер и подтвердил свой класс.

Хартли: Боб совершил ключевое спасение

— Мы внесли некоторые изменения в игру по сравнению с первым матчем, — слово взял главный тренер «Авангарда». — В третьем периоде нас вынудили отступить назад, отойти от привычной активной игры. В этот момент Боб (вратарь Бобков — прим. ред.) нас выручил. Я уже думал, что шайба в воротах, а она оказалась у него. Вскоре Бек забил четвертый гол. Счет мог стать 3:3, а стал 4:2. В целом же мы контролировали ход матча.

— Когда появится залечивший травму Кирилл Петров?
 — Он с нами, тренируется. Возможно, вы увидите его в третьем матче, в Казани. Не исключено, мы сохраним тех ребят, которые обеспечили преимущество в серии 2−0.

Бек: Зарипов особого впечатления на меня не произвел

— Не ожидали, что оба матча завершатся с таким преимуществом «Авангарда»?
 — Здорово, что удалось победить в этих матчах. Фокусируемся на своей игре, будет продолжать в том же духе.

— Ожидали, что удастся забросить по шесть шайб в каждом из матчей?
 — Честно говоря, не ожидали. Но так бывает даже в плей-офф, когда столько залетает.

— Ваш гол в большинстве броском почти от борта — импровизация или домашняя заготовка?
 — Нет, это не отрепетированная комбинация. Я просто бросил и попал. Постараюсь так же делать и дальше.

— Кто из соперников произвел на вас наиболее сильное впечатление?
 — Не знаю, что и сказать. Стараемся фокусироваться на себе, а не на сопернике.

— А Зарипов?
 — Нет.

— А Хартли после победы в первом матче отметил Зарипова.
 — Безусловно, Зарипов — сильный игрок. Он опасен, когда на льду. Нам нужно быть внимательными.

Шумаков: Выиграть серию 4−0? Почему нет?

— Почему теперь не забили так, как в первом матче?
 — Да чего там! Забыли уже.

— В твиттере «Вашингтона» ваш гол смотрят, смакуют…
 — Да, гол красивый. Но это в прошлом.

— А в ЦСКА вспомнили, как вы таким же способом забили «Куньлуню» в прошлом сезоне. Кстати, Макс Шалунов передал вам привет.
 — Да, забивал, было. А Макс — красавчик, тоже забил «Витязю». Я его поздравил.

— Как заминка со светом повлияла на ваш настрой?
 — Никак.

— Сможете выиграть серию со счетом 4−0?
 — Всякое возможно. Почему нет?

Авангард
6:3
2:0, 2:2, 2:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций27.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5396 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиЗинэтула Билялетдинов
Вратари
Игорь БобковАлександр Шарыченков(Александр Шарыченков, Александр Шарыченков)
1-й период
09:00Семен Кошелев(Вилле Покка, Сергей Шумаков)
10:30Сергей Широков
10:30Данис Зарипов
10:50Роб Клинкхаммер
11:07Илья Михеев(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
12:47Сергей Широков
2-й период
22:19Сергей Шумаков
26:32Сергей Широков(Давид Деарне, Тэйлор Бек)
28:31Иржи Секач
29:32Виктор Столберг
30:13Илья Михеев
30:39Пол Постма(Джастин Азеведо, Данис Зарипов)
31:57Иржи Секач(Джастин Азеведо, Антон Ландер)
33:52Андрей Педан
34:11Тэйлор Бек(Коди Фрэнсон, Сергей Широков)
39:33Алексей Емелин
39:33Антон Ландер
3-й период
48:58Виктор Столберг(Тэйлор Бек, Давид Деарне)
55:30Командный штраф
56:37Пол Постма(Джастин Азеведо, Данис Зарипов)
59:40Сергей Широков(Илья Михеев)
Статистика
14Штрафное время10
3Игра в большинстве5
2Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Медведева, Туктамышева или кто? Федерация опять ничего не решила
«Монако» начинает жить заново. Спасибо Жардиму: он уже сделал Головина силь
Русский лыжник был в минуте от золота ЧМ, но проиграл астматику
Жестокий выбор: Медведева — в сборной, Туктамышева — мимо ЧМ
Австрийская полиция снимает лыжников прямо с трассы ЧМ
12 шайб: Билялетдинова так не били со времен Олимпиады в Сочи
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу
Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»
Вяльбе: Мне горестно, это рок. Не знаю, что делать с норвежцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь