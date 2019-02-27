«Мы провели хорошую игру». Что говорили участники матча «Авангард» — «Ак Барс»

Источник: Советский спорт

Билялетдинов: Мы сделали хорошие изменения

— Мы сделали хорошие изменения, провели хороший матч, у нас работало большинство, ребята очень старались. Физически мы готовы прилично. Но ошибки не позволили закончить игру с положительным счетом, — начал главный тренер «Ак Барса».

— В каждом из двух матчей ваша команда пропустила шесть шайб. Не много ли?

— Много, катастрофически много. Но есть то, что есть. Будем исправлять ошибки.

— Вратарь Шарыченков пропустил пять шайб, шестая влетела в пустые ворота. Оцените его игру. И кто из голкиперов начнет третий матч?

— Вся команда сыграла хорошо, мне не хочется кого-то персонально выделять. А кто начнет матч в Казани — будем решать.

— Гол Бека в большинстве стал переломным в матче?

— Все голы переломные. Не только этот.

— Оцените возвращение Зарипова.

— Он большой мастер и подтвердил свой класс.

Хартли: Боб совершил ключевое спасение

— Мы внесли некоторые изменения в игру по сравнению с первым матчем, — слово взял главный тренер «Авангарда». — В третьем периоде нас вынудили отступить назад, отойти от привычной активной игры. В этот момент Боб (вратарь Бобков — прим. ред.) нас выручил. Я уже думал, что шайба в воротах, а она оказалась у него. Вскоре Бек забил четвертый гол. Счет мог стать 3:3, а стал 4:2. В целом же мы контролировали ход матча.

— Когда появится залечивший травму Кирилл Петров?

— Он с нами, тренируется. Возможно, вы увидите его в третьем матче, в Казани. Не исключено, мы сохраним тех ребят, которые обеспечили преимущество в серии 2−0.

Бек: Зарипов особого впечатления на меня не произвел

— Не ожидали, что оба матча завершатся с таким преимуществом «Авангарда»?

— Здорово, что удалось победить в этих матчах. Фокусируемся на своей игре, будет продолжать в том же духе.

— Ожидали, что удастся забросить по шесть шайб в каждом из матчей?

— Честно говоря, не ожидали. Но так бывает даже в плей-офф, когда столько залетает.

— Ваш гол в большинстве броском почти от борта — импровизация или домашняя заготовка?

— Нет, это не отрепетированная комбинация. Я просто бросил и попал. Постараюсь так же делать и дальше.

— Кто из соперников произвел на вас наиболее сильное впечатление?

— Не знаю, что и сказать. Стараемся фокусироваться на себе, а не на сопернике.

— А Зарипов?

— Нет.

— А Хартли после победы в первом матче отметил Зарипова.

— Безусловно, Зарипов — сильный игрок. Он опасен, когда на льду. Нам нужно быть внимательными.

Шумаков: Выиграть серию 4−0? Почему нет?

— Почему теперь не забили так, как в первом матче?

— Да чего там! Забыли уже.

— В твиттере «Вашингтона» ваш гол смотрят, смакуют…

— Да, гол красивый. Но это в прошлом.

— А в ЦСКА вспомнили, как вы таким же способом забили «Куньлуню» в прошлом сезоне. Кстати, Макс Шалунов передал вам привет.

— Да, забивал, было. А Макс — красавчик, тоже забил «Витязю». Я его поздравил.

— Как заминка со светом повлияла на ваш настрой?

— Никак.