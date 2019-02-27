Новые фавориты плей-офф. «Локомотив» и «Динамо» одной ногой в полуфинале «Запада»
Обзор двух матчей Западной конференции.
Обзор двух матчей Западной конференции.
Единственный шанс зацепиться в серии сочинцы упустили пару дней назад, а сегодня так и не получили. В «Сочи» быстро осознали, что нужно лезть под кожу сопернику. Команде Сергея Зубова это удается лучше всех в лиге, но на град силовых приемов ярославцы отвечали симметрично, совместно наколотили 74 хита и собрали 59 штрафных минут. Дмитрий Квартальнов высказал массу нелицеприятного своим подопечным за ошибки, расслабленность и лишний овертайм, чтобы никакой Барулин их не остановил. Сверхмотивированный «Локомотив» мощно начинал периоды. MVP Кубка Гагарина-2011 пробивали в первых сменах Георгий Иванов и Рушан Рафиков. Фантастический выстрел Апалькова полностью деморализовал Константина, которого сразу заменили на Шикина. Дмитрий поймал ритм и сохранил свои ворота.
К Илье Коновалову вернулась уверенность времен регулярки, он вновь быстро и четко двигался, подтащил в двойном меньшинстве. Во втором матче в
В Хельсинки динамовцы выполнили программу максимум и могут легко выбить бесхарактерный «Йокерит» без единого проигрыша. В
Правда, сегодня финны были еще ближе к победе, но Александр Еременко выловил 48 из 50 бросков, включая все, летевшее в створ при «5 на 3» и «6 на 4». На контрасте его визави Калниньш и Заполски составляют слабейший вратарский дуэт в западной части сетки. Пока ни один из них не готов сдержать Шипачева, Кагарлицкого и их прибавивших партнеров. В феврале Патрик Закриссон преобразился до неузнаваемости в стремлении заполучить новый контракт. Швед трудится в каждой смене и даже выходит в большинстве. Сегодня он забил и ассистировал Койвисто. Владимир Крикунов не выдумывает ничего нового, а его подопечные спокойно идут к своей цели, почти не замечая оппонента. Для «Йокерита» пришло время импровизировать.