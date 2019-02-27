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27 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Новые фавориты плей-офф. «Локомотив» и «Динамо» одной ногой в полуфинале «Запада»

Обзор двух матчей Западной конференции.

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Источник: Спорт-Экспресс

Эмоции

Единственный шанс зацепиться в серии сочинцы упустили пару дней назад, а сегодня так и не получили. В «Сочи» быстро осознали, что нужно лезть под кожу сопернику. Команде Сергея Зубова это удается лучше всех в лиге, но на град силовых приемов ярославцы отвечали симметрично, совместно наколотили 74 хита и собрали 59 штрафных минут. Дмитрий Квартальнов высказал массу нелицеприятного своим подопечным за ошибки, расслабленность и лишний овертайм, чтобы никакой Барулин их не остановил. Сверхмотивированный «Локомотив» мощно начинал периоды. MVP Кубка Гагарина-2011 пробивали в первых сменах Георгий Иванов и Рушан Рафиков. Фантастический выстрел Апалькова полностью деморализовал Константина, которого сразу заменили на Шикина. Дмитрий поймал ритм и сохранил свои ворота.

К Илье Коновалову вернулась уверенность времен регулярки, он вновь быстро и четко двигался, подтащил в двойном меньшинстве. Во втором матче в плей-офф он оформил голевой пас и «сухарь». Взятие ворот Лугина судьи отменили из-за визуальной помехи вратарю. За кипера вовремя вступались его полевые. Провокация Шона Коллинза пресек на вид щуплый, но очень крепкий Александр Елесин. Защитник технично уработал канадского легионера черноморцев и нагнал страх на всю команду. Сочинцам было уже нечего терять, кроме гордости, и за соотечественника своеобразно отомстил Эрик О'Делл. Центр въехал в лицо Иванову и быстро покинул площадку до конца игры.

Стабильность

В Хельсинки динамовцы выполнили программу максимум и могут легко выбить бесхарактерный «Йокерит» без единого проигрыша. В плей-офф мы привыкли видеть совсем другую команду из финской столицы, которая при Юкке Ялонене грызлась до последней капли крови с ЦСКА и СКА. У Лаури Марьямяки получилась плюшевая пародия, напоминающая оригинал в подходящем корпоративному стилю шутовском образе. Можно тысячу раз роптать на злой рок, природные катаклизмы или русскоговорящих арбитров, но, чтобы сохранить лицо, специалисту нужно хорошенько проанализировать эти два абсолютно идентичных матча, как и всю серию из 13 поражений от бело-голубых подряд.

Правда, сегодня финны были еще ближе к победе, но Александр Еременко выловил 48 из 50 бросков, включая все, летевшее в створ при «5 на 3» и «6 на 4». На контрасте его визави Калниньш и Заполски составляют слабейший вратарский дуэт в западной части сетки. Пока ни один из них не готов сдержать Шипачева, Кагарлицкого и их прибавивших партнеров. В феврале Патрик Закриссон преобразился до неузнаваемости в стремлении заполучить новый контракт. Швед трудится в каждой смене и даже выходит в большинстве. Сегодня он забил и ассистировал Койвисто. Владимир Крикунов не выдумывает ничего нового, а его подопечные спокойно идут к своей цели, почти не замечая оппонента. Для «Йокерита» пришло время импровизировать.

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