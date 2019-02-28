Тренер «Йокерита»: Ощущение, что у меня ослиная шапка на голове
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки после второго матча серии первого раунда
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки после второго матча серии первого раунда
«Динамо» в среду в гостях победило «Йокерит» — 3:2. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу московского клуба.
«В понедельник мы сыграли против “Динамо” лучше, чем в любом из матчей регулярного чемпионата. А сегодня действовали еще более мощно. Испытываю ощущение, что у меня сейчас ослиная шапка на голове! Потому что наша команда действовала здорово и всё сделала для победы. В начале матча противник даже к нашим воротам подойти не мог. Но мы всё равно проиграли», — цитирует Марьямяки сайт «Динамо».
|Лаури Марьямяки
|Владимир Крикунов
|Райан Запольски(Янис Калныньш)
|Александр Еременко
|09:06
|Никлас Йенсен(Сами Леписто)
|15:23
|Патрик Закриссон(Даниил Тарасов, Михал Чайковски)
|17:30
|Микс Индрашис(Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев)
|23:49
|Владислав Ефремов
|28:25
|Сакари Маннинен
|28:44
|Мика Койвисто(Патрик Закриссон, Иван Игумнов)
|31:41
|Вадим Шипачев
|44:13
|Брайан О`Нилл(Пекка Йормакка, Виктор Лев)
|51:16
|Михал Чайковски
|56:02
|Даниил Тарасов
|56:59
|Артем I Волков
|2
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)