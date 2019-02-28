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08:51 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Йокерита»: Ощущение, что у меня ослиная шапка на голове

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки после второго матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» заявил, что испытывает ощущение, как будто у него на голове ослиная шапка.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в среду в гостях победило «Йокерит» — 3:2. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу московского клуба.

«В понедельник мы сыграли против “Динамо” лучше, чем в любом из матчей регулярного чемпионата. А сегодня действовали еще более мощно. Испытываю ощущение, что у меня сейчас ослиная шапка на голове! Потому что наша команда действовала здорово и всё сделала для победы. В начале матча противник даже к нашим воротам подойти не мог. Но мы всё равно проиграли», — цитирует Марьямяки сайт «Динамо».

Йокерит
2:3
1:2, 0:1, 1:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций27.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 12061 зритель
Главные тренеры
Лаури МарьямякиВладимир Крикунов
Вратари
Райан Запольски(Янис Калныньш)Александр Еременко
1-й период
09:06Никлас Йенсен(Сами Леписто)
15:23Патрик Закриссон(Даниил Тарасов, Михал Чайковски)
17:30Микс Индрашис(Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев)
2-й период
23:49Владислав Ефремов
28:25Сакари Маннинен
28:44Мика Койвисто(Патрик Закриссон, Иван Игумнов)
31:41Вадим Шипачев
3-й период
44:13Брайан О`Нилл(Пекка Йормакка, Виктор Лев)
51:16Михал Чайковски
56:02Даниил Тарасов
56:59Артем I Волков
Статистика
2Штрафное время10
5Игра в большинстве1
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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