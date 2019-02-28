Тренер «Йокерита»: Ощущение, что у меня ослиная шапка на голове

«В понедельник мы сыграли против “Динамо” лучше, чем в любом из матчей регулярного чемпионата. А сегодня действовали еще более мощно. Испытываю ощущение, что у меня сейчас ослиная шапка на голове! Потому что наша команда действовала здорово и всё сделала для победы. В начале матча противник даже к нашим воротам подойти не мог. Но мы всё равно проиграли», — цитирует Марьямяки сайт «Динамо».