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12:53 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» и сборной экстралиги сыграют на льду «Чижовка-Арены»

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» и сборной клубов белорусской экстралиги сегодня проведут второй матч серии до двух побед. Встреча начнется на льду «Чижовка-Арены» в 19.30, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Первая встреча, состоявшаяся 26 февраля в «Минск-Арене», вызвала большой интерес у любителей спорта — на трибунах собрались около 15 тыс. болельщиков, среди которых был и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась победой команды экстралиги, игрой которой руководил главный тренера минской «Юности» Михаил Захаров, — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0). В составе победителей отличились Артем Кислый, Михаил Стефанович, Андрей Антонов и Александр Малявко. У «зубров» шайбы забросили Дмитрий Знахаренко и Евгений Лисовец.

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Сегодняшний поединок, как и первый, будут судить рефери Континентальной хоккейной лиги Андрей Рогачев и Владимир Букин, с ассистентами Ярославом Париковым и Иваном Сазоновым. Встреча на льду «Чижовка-Арены» будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Если сегодня подопечные Андрея Сидоренко возьмут реванш, то третий решающий матч состоится 1 марта в «Минск-Арене».

Серия матчей до двух побед одной из команд между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги проходит в целях подготовки к чемпионату мира в Астане, где национальной сборной Беларуси предстоит сражаться за возвращение в элитный дивизион чемпионата мира. В столице Казахстана с 29 апреля по 5 мая соперниками белорусов, кроме хозяев, будут хоккеисты Литвы, Венгрии, Словении и Республики Корея.

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