Мы точно хотим, чтобы белорусы не считались легионерами в России, а россияне — в Беларуси? Затея выглядит стремной
Олег Горунович — о возможных последствиях, про которые сейчас не говорят.
Олег Горунович — о возможных последствиях, про которые сейчас не говорят.
Кажется, чуть ли не вся Беларусь переживала.
Вмешался Лукашенко. Встретился с Путиным и все порешал. Президенты договорились, что белорусы не будут легионерами в России, а россияне — не будут легионерами в Беларуси. Скоро национальные федерации по игровым видам спорта — не только футболу и хоккею — переварят это решение и внесут изменения в регламенты. Союзное государство на самом деле станет союзным. Ура?
Лично меня смущает вот что. Смотрю на карту России и смотрю на карту Беларуси. Смотрю, сколько жителей у нас, и смотрю, сколько жителей там, у них. И на душе
Даже отказываясь от паспортов, белорусские хоккеисты в России не
Российский хоккей намного продуктивней нашего. Не только
Россиянами.
Если они смогут переезжать в Беларусь беспрепятственно, к бабке не ходи, кем будут решаться кадровые вопросы в командах. Ну какая молодежь и какие школы? С таким «обезболивающим» легко позабыть о нашей основной проблеме — неумении готовить игроков.
Что до перебежчиков и отказников — а что, так много наших в российской сборной по хоккею? Или в сборной по тому же футболу? Кстати, посмотрите, легионерами (пока легионерами) из какой страны сейчас активно интересуется минское «Динамо» или тот же «Витебск». Кого просматривали в БАТЭ. Процесс пока идет осторожно, но соседей в нашем чемпионате уже куда больше, чем наших в соседском. И про
Братство — это, конечно, хорошо, но как бы братские объятия не раздавили наш спорт.