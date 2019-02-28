Мы точно хотим, чтобы белорусы не считались легионерами в России, а россияне — в Беларуси? Затея выглядит стремной

Кажется, чуть ли не вся Беларусь переживала. Божечки-божечки, как так: наших спортсменов считают в России легионерами! Из-за этого они, бедняги, особенно хоккеисты, меняют паспорта и из белорусов превращаются в россиян. Сборные теряют кадры. Караул!

Вмешался Лукашенко. Встретился с Путиным и все порешал. Президенты договорились, что белорусы не будут легионерами в России, а россияне — не будут легионерами в Беларуси. Скоро национальные федерации по игровым видам спорта — не только футболу и хоккею — переварят это решение и внесут изменения в регламенты. Союзное государство на самом деле станет союзным. Ура?

Лично меня смущает вот что. Смотрю на карту России и смотрю на карту Беларуси. Смотрю, сколько жителей у нас, и смотрю, сколько жителей там, у них. И на душе как-то тревожно: мы точно хотим спортивного единения? И настолько ли критичен отток талантов из Беларуси в Россию?

Даже отказываясь от паспортов, белорусские хоккеисты в России не очень-то нужны. Так, под третье-четвертое звено. Как правило, не выше. И то контракты на текущий сезон у соседей получили не 30 и не 20 игроков, а меньше десяти. Меньше десяти! Вывод прост: проблема нашего хоккея не в массовом отъезде талантливых исполнителей. Наша проблема в том, что мы не умеем этих самых исполнителей готовить. В том, что наши школы за последние пару десятков лет не воспитали хоть кого-нибудь, кто бы был востребован в НХЛ или стал настоящей звездой хотя в Континентальной лиге. В этом настоящая проблема.

Российский хоккей намного продуктивней нашего. Не только из-за качества подготовки, но и из-за масштабов страны, и возможностей селекции. И теперь вспомните, кому мы массово раздаем паспорта, если их надо кому-то раздать. Вспомните, кем мы начинаем пичкать клубы, если они вдруг появляются по чьей-то прихоти и пополняют экстралигу Б.

Россиянами.

Если они смогут переезжать в Беларусь беспрепятственно, к бабке не ходи, кем будут решаться кадровые вопросы в командах. Ну какая молодежь и какие школы? С таким «обезболивающим» легко позабыть о нашей основной проблеме — неумении готовить игроков. Где-нибудь в Финляндии или Швеции, возможно, и не парились бы из-за того, что россияне стали за своих. У северян добротных хоккеистов выше крыше. Поди их еще потесни. Потеснить белорусов гораздо проще.

Что до перебежчиков и отказников — а что, так много наших в российской сборной по хоккею? Или в сборной по тому же футболу? Кстати, посмотрите, легионерами (пока легионерами) из какой страны сейчас активно интересуется минское «Динамо» или тот же «Витебск». Кого просматривали в БАТЭ. Процесс пока идет осторожно, но соседей в нашем чемпионате уже куда больше, чем наших в соседском. И про какой-то активный спрос на белорусов с Востока слышать в последние годы не приходилось. И даже те, кто в Россию уезжал, надолго там не задерживались. И дело не в паспорте, конечно.