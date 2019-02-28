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19:01 (мск), источник: Р-Спорт

Белов поможет СКА во втором матче серии плей-офф против «Спартака»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник петербургского СКА Антон Белов примет участие во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против московского «Спартака».

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Источник: Р-Спорт

Белов пропустил первый матч серии со «Спартаком». В регулярном чемпионате 32-летний защитник провел 41 матч и набрал 16 очков (6+10).

В составе СКА Белов заменил защитника Владислава Семина. Вместо нападающего Олега Ли во втором матче серии примет участие Михаил Мальцев. У «Спартака» вместо форварда Дмитрия Черных сыграет Каспарс Даугавиньш.

СКА сыграет со «Спартаком» дома в четверг. Матч начнется в 19:30 мск. Первый матч серии состоялся во вторник и завершился победой московского клуба со счетом 2:0.

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