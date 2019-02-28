Белов поможет СКА во втором матче серии плей-офф против «Спартака»

Источник: Р-Спорт

Белов пропустил первый матч серии со «Спартаком». В регулярном чемпионате 32-летний защитник провел 41 матч и набрал 16 очков (6+10).

В составе СКА Белов заменил защитника Владислава Семина. Вместо нападающего Олега Ли во втором матче серии примет участие Михаил Мальцев. У «Спартака» вместо форварда Дмитрия Черных сыграет Каспарс Даугавиньш.