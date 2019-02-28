«Барыс» отыгрался с 0:4 и победил «Торпедо» во втором матче в плей-офф КХЛ

Вторая игра прошла сегодня, 28 февраля, в Астане и завершилась со счетом 5:4 в овертайме. В основное время «Барыс» отыгрался с 0:4.

Равный счет в матче держался всего 101 секунду. В конце второй минуты «Торпедо» вышло вперед после гола защитника Антона Волченкова, который в первой игре проехался по руке форварда «Барыса» Егора Петухова — он сегодня оказался вне заявки и попробовал себя в роли комментатора на ТВ.

Вторую шайбу шайбу «Торпедо» забросило на 19-й минуте — забил нападающий Михаил Варнаков. Совсем плохи дела хозяев стали на 52-й секунде второго периода — автором третьего гола гостей стал словенский форвард Роберт Саболич.

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После этого тренерский штаб «Барыса» произвел замену вратаря — вместо Хенрика Карлссона в игру вступил Доминик Граховина. Впрочем, и чех недолго был «сухим». На 27-й минуте нападающий Даниил Ильин забросил четвертую шайбу «Торпедо».

Затем «Барысу» удалось подарить своим болельщикам надежду на камбэк. На 29-й минуте судьи после долгого видеопросмотра все-таки засчитали шайбу нападающего Антона Сагадеева, а на 33-й второй гол хозяев забил форвард Дмитрий Шевченко.

В третьем периоде счет не менялся очень долго. На 55-й минуте впервые в плей-офф отличился лидер «Барыса» Даррен Диц и после шайбы защитника камбэк стал совсем близким. От восторга трибуны взорвались на 59-й минуте — канадский форвард Мэтт Фрэттин в большинстве сравнял счет и перевел матч в овертайм.

В дополнительное время команды отыграли меньше двух минут. Победу «Барысу» принес гол нападающего Романа Старченко в равных составах.

Напомним, в первом матче «Барыс» 26 февраля дома победил «Торпедо» со счетом 4:1. Таким образом, команда Андрея Скабелки повела в серии до четырех побед со счетом 2:0.