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19:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» отыгрался с 0:4 и победил «Торпедо» во втором матче в плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Барыса» победили нижегородское «Торпедо» в домашнем матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Вторая игра прошла сегодня, 28 февраля, в Астане и завершилась со счетом 5:4 в овертайме. В основное время «Барыс» отыгрался с 0:4.

Равный счет в матче держался всего 101 секунду. В конце второй минуты «Торпедо» вышло вперед после гола защитника Антона Волченкова, который в первой игре проехался по руке форварда «Барыса» Егора Петухова — он сегодня оказался вне заявки и попробовал себя в роли комментатора на ТВ.

Вторую шайбу шайбу «Торпедо» забросило на 19-й минуте — забил нападающий Михаил Варнаков. Совсем плохи дела хозяев стали на 52-й секунде второго периода — автором третьего гола гостей стал словенский форвард Роберт Саболич.

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После этого тренерский штаб «Барыса» произвел замену вратаря — вместо Хенрика Карлссона в игру вступил Доминик Граховина. Впрочем, и чех недолго был «сухим». На 27-й минуте нападающий Даниил Ильин забросил четвертую шайбу «Торпедо».

Затем «Барысу» удалось подарить своим болельщикам надежду на камбэк. На 29-й минуте судьи после долгого видеопросмотра все-таки засчитали шайбу нападающего Антона Сагадеева, а на 33-й второй гол хозяев забил форвард Дмитрий Шевченко.

В третьем периоде счет не менялся очень долго. На 55-й минуте впервые в плей-офф отличился лидер «Барыса» Даррен Диц и после шайбы защитника камбэк стал совсем близким. От восторга трибуны взорвались на 59-й минуте — канадский форвард Мэтт Фрэттин в большинстве сравнял счет и перевел матч в овертайм.

В дополнительное время команды отыграли меньше двух минут. Победу «Барысу» принес гол нападающего Романа Старченко в равных составах.

Напомним, в первом матче «Барыс» 26 февраля дома победил «Торпедо» со счетом 4:1. Таким образом, команда Андрея Скабелки повела в серии до четырех побед со счетом 2:0.

Теперь «Барыс» и «Торпедо» проведут две игры в Нижнем Новгороде: 2 марта матч начнется в 20:00 по времени Астаны, а спустя два дня стартовая сирена прозвучит в 22:00.

Барыс
5:4ОТ
0:2, 2:2, 2:0
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций28.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)Барри Браст
1-й период
01:41Антон Волченков(Михаил Варнаков, Антон Шенфельд)
05:29Антон Волченков
09:56Артем Аляев
18:18Михаил Варнаков
2-й период
20:52Роберт Саболич(Эндрю Кейлоф, Филип Хольм)
26:25Даниил Ильин(Данил Веряев, Кирилл Ураков)
28:13Антон Сагадеев(Валерий Орехов, Алихан Асетов)
32:30Дмитрий Шевченко(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
3-й период
45:05Павел Акользин
45:05Артем Аляев
47:26Виктор Сведберг
47:26Эндрю Кейлоф
54:28Даррен Дитц(Андре Петерссон, Брэндон Боченски)
57:40Филип Хольм
58:18Мэтт Фраттин(Брэндон Боченски, Кертис Валк)
Овертайм
61:40Роман Старченко(Джесси Блэкер)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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