«Барыс» отыгрался с 0:4 и победил «Торпедо» во втором матче в плей-офф КХЛ
Хоккеисты «Барыса» победили нижегородское «Торпедо» в домашнем матче серии четвертьфинала
Хоккеисты «Барыса» победили нижегородское «Торпедо» в домашнем матче серии четвертьфинала
Вторая игра прошла сегодня, 28 февраля, в Астане и завершилась со счетом 5:4 в овертайме. В основное время «Барыс» отыгрался с 0:4.
Равный счет в матче держался всего 101 секунду. В конце второй минуты «Торпедо» вышло вперед после гола защитника Антона Волченкова, который в первой игре проехался по руке форварда «Барыса» Егора Петухова — он сегодня оказался вне заявки и попробовал себя в роли комментатора на ТВ.
Вторую шайбу шайбу «Торпедо» забросило на 19-й минуте — забил нападающий Михаил Варнаков. Совсем плохи дела хозяев стали на 52-й секунде второго периода — автором третьего гола гостей стал словенский форвард Роберт Саболич.
После этого тренерский штаб «Барыса» произвел замену вратаря — вместо Хенрика Карлссона в игру вступил Доминик Граховина. Впрочем, и чех недолго был «сухим». На 27-й минуте нападающий Даниил Ильин забросил четвертую шайбу «Торпедо».
Затем «Барысу» удалось подарить своим болельщикам надежду на камбэк. На 29-й минуте судьи после долгого видеопросмотра
В третьем периоде счет не менялся очень долго. На 55-й минуте впервые в
В дополнительное время команды отыграли меньше двух минут. Победу «Барысу» принес гол нападающего Романа Старченко в равных составах.
Напомним, в первом матче «Барыс» 26 февраля дома победил «Торпедо» со счетом 4:1. Таким образом, команда Андрея Скабелки повела в серии до четырех побед со счетом 2:0.
Теперь «Барыс» и «Торпедо» проведут две игры в Нижнем Новгороде: 2 марта матч начнется в 20:00 по времени Астаны, а спустя два дня стартовая сирена прозвучит в 22:00.
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)
|Барри Браст
|01:41
|Антон Волченков(Михаил Варнаков, Антон Шенфельд)
|05:29
|Антон Волченков
|09:56
|Артем Аляев
|18:18
|Михаил Варнаков
|20:52
|Роберт Саболич(Эндрю Кейлоф, Филип Хольм)
|26:25
|Даниил Ильин(Данил Веряев, Кирилл Ураков)
|28:13
|Антон Сагадеев(Валерий Орехов, Алихан Асетов)
|32:30
|Дмитрий Шевченко(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
|45:05
|Павел Акользин
|45:05
|Артем Аляев
|47:26
|Виктор Сведберг
|47:26
|Эндрю Кейлоф
|54:28
|Даррен Дитц(Андре Петерссон, Брэндон Боченски)
|57:40
|Филип Хольм
|58:18
|Мэтт Фраттин(Брэндон Боченски, Кертис Валк)
|61:40
|Роман Старченко(Джесси Блэкер)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)