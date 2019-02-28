«Автомобилист» увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором»

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Андрей Обидин (3-я минута), Найджел Доус (29), Анатолий Голышев (32) и Александр Кучерявенко (58). У проигравших отличились Григорий Желдаков (20) и Антон Глинкин (59). По ходу третьего периода арбитры отменили вторую шайбу форварда «Автомобилиста» Доуса, после видеоповтора была зафиксирована помеха вратарю.

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Форвард «Автомобилиста» Голышев провел 300-ю встречу в КХЛ (164 очка, 86 шайб + 78 передач), а нападающие Доус (4 шайбы + 4 передачи) и Дэн Сэкстон (3+5) набрали очки в четвертом матче кряду.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Автомобилист», выигравший Восточную конференцию, победил во всех встречах (4:1, 3:2, 2:0, 3:0). В рамках Кубка Гагарина команды ранее никогда не встречались.

«Автомобилист» в шестой раз играет в плей-офф КХЛ. Клуб ни раз не смог преодолеть стадию первого раунда. «Трактор» участвует в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил три раза, а лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Гагарина 2013 года, где клуб из Челябинска уступил в серии московскому «Динамо» со счетом 2−4.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч пройдет 2 марта в Челябинске.

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