«Автомобилист» увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором»
ТАСС, 28 февраля. Екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:2 во втором матче серии первого раунда
ТАСС, 28 февраля. Екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:2 во втором матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Андрей Обидин (3-я минута), Найджел Доус (29), Анатолий Голышев (32) и Александр Кучерявенко (58). У проигравших отличились Григорий Желдаков (20) и Антон Глинкин (59). По ходу третьего периода арбитры отменили вторую шайбу форварда «Автомобилиста» Доуса, после видеоповтора была зафиксирована помеха вратарю.
Форвард «Автомобилиста» Голышев провел 300-ю встречу в КХЛ (164 очка, 86 шайб + 78 передач), а нападающие Доус (4 шайбы + 4 передачи) и Дэн Сэкстон (3+5) набрали очки в четвертом матче кряду.
В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Автомобилист», выигравший Восточную конференцию, победил во всех встречах (4:1, 3:2, 2:0, 3:0). В рамках Кубка Гагарина команды ранее никогда не встречались.
«Автомобилист» в шестой раз играет в
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч пройдет 2 марта в Челябинске.
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|Андрей Мартемьянов
|Алексей Тертышный
|Якуб Коварж
|Василий Демченко
|02:41
|Андрей Обидин(Александр Торченюк)
|17:39
|Дэн Секстон
|17:39
|Никита Хлыстов
|19:36
|Григорий Желдаков(Александр Бергстрем, Марсель Шолохов)
|25:43
|Евгений Чесалин
|25:43
|Алексей Петров
|27:25
|Никита Хлыстов
|28:09
|Найджел Доус(Дэн Секстон, Стефан Да Коста)
|30:44
|Никита Трямкин
|31:46
|Анатолий Голышев
|35:22
|Андрей Обидин
|35:22
|Марсель Шолохов
|37:39
|Ник Бэйлен
|42:23
|Анатолий Голышев
|55:52
|Григорий Желдаков
|57:16
|Александр Кучерявенко(Дэн Секстон, Илья Крикунов)
|57:50
|Артем Гареев
|57:50
|Ник Бэйлен
|58:13
|Денис Казионов
|58:25
|Антон Глинкин(Алексей Петров, Виталий Кравцов)
|59:07
|Марсель Шолохов
|16
|Штрафное время
|26
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)