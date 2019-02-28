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19:42 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором»

ТАСС, 28 февраля. Екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Андрей Обидин (3-я минута), Найджел Доус (29), Анатолий Голышев (32) и Александр Кучерявенко (58). У проигравших отличились Григорий Желдаков (20) и Антон Глинкин (59). По ходу третьего периода арбитры отменили вторую шайбу форварда «Автомобилиста» Доуса, после видеоповтора была зафиксирована помеха вратарю.

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Форвард «Автомобилиста» Голышев провел 300-ю встречу в КХЛ (164 очка, 86 шайб + 78 передач), а нападающие Доус (4 шайбы + 4 передачи) и Дэн Сэкстон (3+5) набрали очки в четвертом матче кряду.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Автомобилист», выигравший Восточную конференцию, победил во всех встречах (4:1, 3:2, 2:0, 3:0). В рамках Кубка Гагарина команды ранее никогда не встречались.

«Автомобилист» в шестой раз играет в плей-офф КХЛ. Клуб ни раз не смог преодолеть стадию первого раунда. «Трактор» участвует в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил три раза, а лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Гагарина 2013 года, где клуб из Челябинска уступил в серии московскому «Динамо» со счетом 2−4.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч пройдет 2 марта в Челябинске.

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фотографии
24
фотографии
Автомобилист
4:2
1:1, 2:0, 1:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций28.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАлексей Тертышный
Вратари
Якуб КоваржВасилий Демченко
1-й период
02:41Андрей Обидин(Александр Торченюк)
17:39Дэн Секстон
17:39Никита Хлыстов
19:36Григорий Желдаков(Александр Бергстрем, Марсель Шолохов)
2-й период
25:43Евгений Чесалин
25:43Алексей Петров
27:25Никита Хлыстов
28:09Найджел Доус(Дэн Секстон, Стефан Да Коста)
30:44Никита Трямкин
31:46Анатолий Голышев
35:22Андрей Обидин
35:22Марсель Шолохов
37:39Ник Бэйлен
3-й период
42:23Анатолий Голышев
55:52Григорий Желдаков
57:16Александр Кучерявенко(Дэн Секстон, Илья Крикунов)
57:50Артем Гареев
57:50Ник Бэйлен
58:13Денис Казионов
58:25Антон Глинкин(Алексей Петров, Виталий Кравцов)
59:07Марсель Шолохов
Статистика
16Штрафное время26
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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