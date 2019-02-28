Тренер «Барыса» Скабелка прокомментировал победу над «Торпедо» с 0:4 и обратился к болельщикам

Белорусский специалист отметил, что такая встреча станет уроком для его подопечных, отметив, что вратаря Хенрика Карллсона он заменил не из-за плохой игры.

Напомним, «Барыс», проигрывая во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо» со счетом 0:4, сравнял до 4:4 в основное время и забросил победную шайбу в начале первого овертайма.

— Думаю, это урок для всех. И для нас, и для команды. Я не скажу, что начало было плохое. Но не было той энергии, с которой нужно выходить на матчи плей-офф. Я, наверное, не буду подробно. Дэвид (главный тренер ХК «Торпедо» Дэвид Немировски — прим. ред.) рассказал очень много. Я, наверное, просто поблагодарю болельщиков, ребят, которые нашли в себе силы и характер переломить встречу и выиграть. Готовимся к следующей игре.

— Возможно, команде стоит перед выходом на первый период говорить, что они уже «горят» 0:4? Почему спортивная злость появилась только после третьей пропущенной шайбы? В прошлой игре это было после пропущенной шайбы и травмы Петухова.

— Мы подумаем. Мы разберем матчи и решим, что надо делать.

— Прокомментируйте, пожалуйста, замену Карлссона. После прошлого матча Вы его очень хвалили. В этот раз может быть усталость сказалась?

— Я думаю, вы все видели по игре. Не было такого нерва, не было энергии. И надо было что-то делать, потому что не всегда ты меняешь вратаря, потому что он играет плохо. А нужно сделать встряску. Поэтому и было такое решение.