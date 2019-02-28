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20:33 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» Скабелка прокомментировал победу над «Торпедо» с 0:4 и обратился к болельщикам

Тренерский штаб «Барыса» проанализирует, почему команда пропускает первая в матчах с «Торпедо», и внесет корректировки в игру. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил наставник астанчан Андрей Скабелка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Белорусский специалист отметил, что такая встреча станет уроком для его подопечных, отметив, что вратаря Хенрика Карллсона он заменил не из-за плохой игры.

Напомним, «Барыс», проигрывая во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо» со счетом 0:4, сравнял до 4:4 в основное время и забросил победную шайбу в начале первого овертайма.

— Думаю, это урок для всех. И для нас, и для команды. Я не скажу, что начало было плохое. Но не было той энергии, с которой нужно выходить на матчи плей-офф. Я, наверное, не буду подробно. Дэвид (главный тренер ХК «Торпедо» Дэвид Немировски — прим. ред.) рассказал очень много. Я, наверное, просто поблагодарю болельщиков, ребят, которые нашли в себе силы и характер переломить встречу и выиграть. Готовимся к следующей игре.

— Возможно, команде стоит перед выходом на первый период говорить, что они уже «горят» 0:4? Почему спортивная злость появилась только после третьей пропущенной шайбы? В прошлой игре это было после пропущенной шайбы и травмы Петухова.

— Мы подумаем. Мы разберем матчи и решим, что надо делать.

— Прокомментируйте, пожалуйста, замену Карлссона. После прошлого матча Вы его очень хвалили. В этот раз может быть усталость сказалась?

— Я думаю, вы все видели по игре. Не было такого нерва, не было энергии. И надо было что-то делать, потому что не всегда ты меняешь вратаря, потому что он играет плохо. А нужно сделать встряску. Поэтому и было такое решение.

Серия до четыре побед, в которой астанчане ведут 2:0, продолжится в Нижнем Новгороде — встречи пройдут 2 и 4 марта.

Барыс
5:4ОТ
0:2, 2:2, 2:0
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций28.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)Барри Браст
1-й период
01:41Антон Волченков(Михаил Варнаков, Антон Шенфельд)
05:29Антон Волченков
09:56Артем Аляев
18:18Михаил Варнаков
2-й период
20:52Роберт Саболич(Эндрю Кейлоф, Филип Хольм)
26:25Даниил Ильин(Данил Веряев, Кирилл Ураков)
28:13Антон Сагадеев(Валерий Орехов, Алихан Асетов)
32:30Дмитрий Шевченко(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
3-й период
45:05Павел Акользин
45:05Артем Аляев
47:26Виктор Сведберг
47:26Эндрю Кейлоф
54:28Даррен Дитц(Андре Петерссон, Брэндон Боченски)
57:40Филип Хольм
58:18Мэтт Фраттин(Брэндон Боченски, Кертис Валк)
Овертайм
61:40Роман Старченко(Джесси Блэкер)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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