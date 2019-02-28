Тренер «Барыса» Скабелка прокомментировал победу над «Торпедо» с 0:4 и обратился к болельщикам
Тренерский штаб «Барыса» проанализирует, почему команда пропускает первая в матчах с «Торпедо», и внесет корректировки в игру. Об этом на послематчевой
Тренерский штаб «Барыса» проанализирует, почему команда пропускает первая в матчах с «Торпедо», и внесет корректировки в игру. Об этом на послематчевой
Белорусский специалист отметил, что такая встреча станет уроком для его подопечных, отметив, что вратаря Хенрика Карллсона он заменил не
Напомним, «Барыс», проигрывая во втором матче первого раунда
— Думаю, это урок для всех. И для нас, и для команды. Я не скажу, что начало было плохое. Но не было той энергии, с которой нужно выходить на матчи
— Возможно, команде стоит перед выходом на первый период говорить, что они уже «горят» 0:4? Почему спортивная злость появилась только после третьей пропущенной шайбы? В прошлой игре это было после пропущенной шайбы и травмы Петухова.
— Мы подумаем. Мы разберем матчи и решим, что надо делать.
— Прокомментируйте, пожалуйста, замену Карлссона. После прошлого матча Вы его очень хвалили. В этот раз может быть усталость сказалась?
— Я думаю, вы все видели по игре. Не было такого нерва, не было энергии. И надо было
Серия до четыре побед, в которой астанчане ведут 2:0, продолжится в Нижнем Новгороде — встречи пройдут 2 и 4 марта.
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)
|Барри Браст
|01:41
|Антон Волченков(Михаил Варнаков, Антон Шенфельд)
|05:29
|Антон Волченков
|09:56
|Артем Аляев
|18:18
|Михаил Варнаков
|20:52
|Роберт Саболич(Эндрю Кейлоф, Филип Хольм)
|26:25
|Даниил Ильин(Данил Веряев, Кирилл Ураков)
|28:13
|Антон Сагадеев(Валерий Орехов, Алихан Асетов)
|32:30
|Дмитрий Шевченко(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
|45:05
|Павел Акользин
|45:05
|Артем Аляев
|47:26
|Виктор Сведберг
|47:26
|Эндрю Кейлоф
|54:28
|Даррен Дитц(Андре Петерссон, Брэндон Боченски)
|57:40
|Филип Хольм
|58:18
|Мэтт Фраттин(Брэндон Боченски, Кертис Валк)
|61:40
|Роман Старченко(Джесси Блэкер)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)