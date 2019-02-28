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22:18 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ, обыграв «Витязь»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 ЦСКА обыграл подольский «Витязь» со счетом 6:2 во втором матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (25-я и 44-я минуты), Константин Окулов (30), Никита Нестеров (33), Михаил Науменков (37) и Алексей Марченко (51). У «Витязя» отличились Павел Чернов (19) и Борна Рендулич (46).

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В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победили армейцы, в одном — «Витязь». В рамках Кубка Гагарина команды ранее не встречались.

ЦСКА играет в плей-офф КХЛ в десятый раз. Первый раунд армейцы смогли преодолеть шесть раз, лучшим достижением клуба является выход в финал Кубка Гагарина (2015/16, 2017/18). «Витязь» участвует во втором розыгрыше Кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 подольский клуб уступил в первом раунде петербургскому СКА со счетом 0−4.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 2 февраля в Подольске.

ЦСКА
6:2
0:1, 4:0, 2:1
Витязь
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций28.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 9682 зрителя
Главные тренеры
Игорь НикитинВалерий Белов
Вратари
Илья СорокинЙони Ортио(Александр Самонов)
1-й период
00:55Александр Семин
14:21Михаил Епишин
18:33Павел Чернов(Денис Кокарев)
2-й период
24:45Игорь Головков
24:51Михаил Григоренко(Никита Нестеров, Кирилл Капризов)
27:08Артем Блажиевский
29:38Константин Окулов(Янник Хансен, Максим Шалунов)
32:26Никита Нестеров
36:04Михаил Науменков(Михаил Григоренко)
3-й период
42:45Артем Швец-Роговой
43:37Михаил Григоренко(Никита Нестеров)
46:00Борна Рендулич(Артем Швец-Роговой, Алексей Макеев)
49:44Миро Аалтонен
50:17Алексей Марченко(Константин Окулов, Никита Нестеров)
Статистика
2Штрафное время10
5Игра в большинстве1
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Главный судьяДмитрий Морозов(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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