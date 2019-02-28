ЦСКА укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ, обыграв «Витязь»

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (25-я и 44-я минуты), Константин Окулов (30), Никита Нестеров (33), Михаил Науменков (37) и Алексей Марченко (51). У «Витязя» отличились Павел Чернов (19) и Борна Рендулич (46).

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В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победили армейцы, в одном — «Витязь». В рамках Кубка Гагарина команды ранее не встречались.

ЦСКА играет в плей-офф КХЛ в десятый раз. Первый раунд армейцы смогли преодолеть шесть раз, лучшим достижением клуба является выход в финал Кубка Гагарина (2015/16, 2017/18). «Витязь» участвует во втором розыгрыше Кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 подольский клуб уступил в первом раунде петербургскому СКА со счетом 0−4.