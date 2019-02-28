«Крутая игра с красивой победой!»: лидер «Барыса» Диц о камбэке с 0:4 в матче плей-офф КХЛ
Защитник «Барыса» Даррен Диц в интервью официальному сайту КХЛ прокомментировал волевую победу над нижегородским «Торпедо».
Защитник «Барыса» Даррен Диц в интервью официальному сайту КХЛ прокомментировал волевую победу над нижегородским «Торпедо».
Во втором матче астанинцы отыгрались с 0:4 и победили в овертайме — 5:4. Это позволило казахстанскому клубу увеличить преимущество в серии до четырех побед — 2:0.
В активе Дица в прошедшем матче — третья шайба «Барыса».
«Вы знаете, это хоккей
Горжусь проделанной командной работой, но опять же, это всего вторая игра, и с каждым матчем становится сложнее и сложнее. Был ли сегодня
Также итоги матча подвел форвард «Барыса» Дмитрий Шевченко, который стал автором второго гола команды.
— Начали мы плохо, такого не должно быть в
— Едете в Нижний Новгород, что следует учесть по итогам двух матчей дома?
— Как показали две эти игры, мы пропускали первыми, поэтому нужно хорошо начать, а потом хорошо закончить (улыбается).
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)
|Барри Браст
|01:41
|Антон Волченков(Михаил Варнаков, Антон Шенфельд)
|05:29
|Антон Волченков
|09:56
|Артем Аляев
|18:18
|Михаил Варнаков
|20:52
|Роберт Саболич(Эндрю Кейлоф, Филип Хольм)
|26:25
|Даниил Ильин(Данил Веряев, Кирилл Ураков)
|28:13
|Антон Сагадеев(Валерий Орехов, Алихан Асетов)
|32:30
|Дмитрий Шевченко(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
|45:05
|Павел Акользин
|45:05
|Артем Аляев
|47:26
|Виктор Сведберг
|47:26
|Эндрю Кейлоф
|54:28
|Даррен Дитц(Андре Петерссон, Брэндон Боченски)
|57:40
|Филип Хольм
|58:18
|Мэтт Фраттин(Брэндон Боченски, Кертис Валк)
|61:40
|Роман Старченко(Джесси Блэкер)
|4
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)