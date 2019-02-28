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22:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Крутая игра с красивой победой!»: лидер «Барыса» Диц о камбэке с 0:4 в матче плей-офф КХЛ

Защитник «Барыса» Даррен Диц в интервью официальному сайту КХЛ прокомментировал волевую победу над нижегородским «Торпедо».

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Во втором матче астанинцы отыгрались с 0:4 и победили в овертайме — 5:4. Это позволило казахстанскому клубу увеличить преимущество в серии до четырех побед — 2:0.

В активе Дица в прошедшем матче — третья шайба «Барыса».

«Вы знаете, это хоккей плей-офф, где ошибок не избежать, но за них всегда дорого платишь. Как мы сегодня, пропустив четыре шайбы подряд. Но самое главное в таком случае — как ты с этим справишься, сдашься ли ты, тут главная проверка. Мы не сдались, показали характер и в итоге выиграли матч, и уже не важно как. В итоге получилась крутая игра с такой красивой победой. Думаю, все, кто за нас болел сегодня, счастливы втройне.

Горжусь проделанной командной работой, но опять же, это всего вторая игра, и с каждым матчем становится сложнее и сложнее. Был ли сегодня какой-то ключевой или поворотный момент в игре? Не сказал бы, главное, что помогло победить сегодня — мы не сдавались и верили в себя, — сказал Диц.

Также итоги матча подвел форвард «Барыса» Дмитрий Шевченко, который стал автором второго гола команды.

— Начали мы плохо, такого не должно быть в плей-офф, тут нечем оправдать себя. В первые три-четыре смены горели 0:2. Потом подумали, что во втором периоде быстро забьём свои голы и вернёмся в игру, а в итоге прозевали две контратаки, и стало 0:4. Уже после этого мы успокоились и начали играть в свою игру, забросили шайбу в итоге, руки развязались, а дальше уже нас было не остановить, — сказал Шевченко.

— Едете в Нижний Новгород, что следует учесть по итогам двух матчей дома?

— Как показали две эти игры, мы пропускали первыми, поэтому нужно хорошо начать, а потом хорошо закончить (улыбается).

Барыс
5:4ОТ
0:2, 2:2, 2:0
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций28.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 9919 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)Барри Браст
1-й период
01:41Антон Волченков(Михаил Варнаков, Антон Шенфельд)
05:29Антон Волченков
09:56Артем Аляев
18:18Михаил Варнаков
2-й период
20:52Роберт Саболич(Эндрю Кейлоф, Филип Хольм)
26:25Даниил Ильин(Данил Веряев, Кирилл Ураков)
28:13Антон Сагадеев(Валерий Орехов, Алихан Асетов)
32:30Дмитрий Шевченко(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
3-й период
45:05Павел Акользин
45:05Артем Аляев
47:26Виктор Сведберг
47:26Эндрю Кейлоф
54:28Даррен Дитц(Андре Петерссон, Брэндон Боченски)
57:40Филип Хольм
58:18Мэтт Фраттин(Брэндон Боченски, Кертис Валк)
Овертайм
61:40Роман Старченко(Джесси Блэкер)
Статистика
4Штрафное время10
3Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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