«Крутая игра с красивой победой!»: лидер «Барыса» Диц о камбэке с 0:4 в матче плей-офф КХЛ

Во втором матче астанинцы отыгрались с 0:4 и победили в овертайме — 5:4. Это позволило казахстанскому клубу увеличить преимущество в серии до четырех побед — 2:0.

В активе Дица в прошедшем матче — третья шайба «Барыса».

«Вы знаете, это хоккей плей-офф, где ошибок не избежать, но за них всегда дорого платишь. Как мы сегодня, пропустив четыре шайбы подряд. Но самое главное в таком случае — как ты с этим справишься, сдашься ли ты, тут главная проверка. Мы не сдались, показали характер и в итоге выиграли матч, и уже не важно как. В итоге получилась крутая игра с такой красивой победой. Думаю, все, кто за нас болел сегодня, счастливы втройне.

Горжусь проделанной командной работой, но опять же, это всего вторая игра, и с каждым матчем становится сложнее и сложнее. Был ли сегодня какой-то ключевой или поворотный момент в игре? Не сказал бы, главное, что помогло победить сегодня — мы не сдавались и верили в себя, — сказал Диц.

Также итоги матча подвел форвард «Барыса» Дмитрий Шевченко, который стал автором второго гола команды.

— Начали мы плохо, такого не должно быть в плей-офф, тут нечем оправдать себя. В первые три-четыре смены горели 0:2. Потом подумали, что во втором периоде быстро забьём свои голы и вернёмся в игру, а в итоге прозевали две контратаки, и стало 0:4. Уже после этого мы успокоились и начали играть в свою игру, забросили шайбу в итоге, руки развязались, а дальше уже нас было не остановить, — сказал Шевченко.

— Едете в Нижний Новгород, что следует учесть по итогам двух матчей дома?