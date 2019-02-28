«Спартак» за 3 минуты украл победу у СКА и вынес клуб-олигарх во второй раз подряд. Это фантастика!

Илья Воробьев обещал, что зрители в четверг увидят другой хоккей. Не такой пассивный, скучный, прямолинейный и безыдейный, как в первом матче со «Спартаком». Не сказать, что СКА сразу изменился. Да, стал заметно агрессивнее играть с самого начала, возможно, даже чересчур. Эмоции бурлили с первых минут. Но без ошибок не обошлось — опять глупые удаления. После стычки Якупова с Карсумсом и подножки Прохоркина армейцы на полторы минуты остались втроем против пятерых игроков красно-белых. Но выстояли, за что отдельно надо поблагодарить Шестеркина, которого после поражения не поменяли, хотя такие опасения были. Игорь доказал, что может быть в плей-офф первым номером. Было еще совсем необязательное удаление за шесть полевых на льду. У «Спартака», как и в первом матче, моменты были только в большинстве. Просто в понедельник москвичи их реализовали, а в этот раз не получилось. После первого периода счет был 0:0 — хозяева не пропустили, что уже в «Ледовом» как праздник восприняли.
После перерыва у красно-белых исчезло большинство, а вместе с ним и атаки. Почти весь период петербуржцы провели в зоне соперника. Убойный момент был у Белова, который угодил в перекладину. К Антону по ходу сезона вообще вопросов было немного, но тем не менее играл он не постоянно. Армейцы были крайне настырны, что в конце концов вылилось в голы. Роман Рукавишников забил впервые за два года! Четыре с половиной периода понадобилось СКА, чтобы пробить Гудачека. И первым это сделал 26-летний защитник — вот что значит вовремя забить. Первому голу своей команды в плей-офф стадион радовался так, как будто это была победная шайба в финальной встрече Кубка Гагарина.
Увеличил преимущество команды Воробьева Барабанов. Александр получил классную передачу от Дацюка в большинстве и бросил по воротам Гудачека, который не сумел переместиться в правый угол. Кажется, интрига умерла.
Правда, «Спартак» вполне мог сократить отставание в счете. Карсумс в меньшинстве убежал «один в ноль», но Шестеркин был тут как тут. После двух периодов статистика по броскам была убийственной: 27−9 в пользу СКА, по силовым приемам армейцы тоже были впереди — 23−9. Все это хорошо отражало происходящее на льду. Хозяева, как и ожидалось, преобразились, хоть и были не идеальными. Москвичи, надо отдать им должное, играли спокойно и уверенно. Никто не паниковал, не истерил и не делал лишних движений. Поэтому гол Калинина в начале третьего периода даже не удивил. Вроде из сюжета игры и не вытекал, но воспринялся как должное.
Мало, кто сомневался, что армейцы удержат преимущество. Но они этого не сделали. Талалуев реализовал большинство за несколько минут до конца встречи. Все мысленно готовились к овертайму, но за 5 секунд до свистка об окончании третьего периода Карсумс вывел свою команду вперед. СКА проиграл третий отрезок встречи со счетом 0:3. Это был шок. Стадион молчал, а красно-белые ликовали как безумные. Стало очевидно, что эта серия вполне может затянуться до шести-семи встреч. «Спартак» ясно дал понять, что готов к давлению соперника и сдаваться быстро не намерен. В этом плане победа в первой игре была чрезвычайно важна — она придала столичной команде уверенности, и ударила по психологическому состоянию фаворита. На бумаге СКА по-прежнему выглядит на две головы сильнее, но на деле мы имеем нестабильную команду, которая пока не показала способности держать удар, мгновенно перестраиваться и ноукатировать противника. Красно-белые не чувствуют такого давления, а потому способны на многое. В московских матчах многое должно проясниться. В частности, кубковые перспективы команды Воробьева. Она уже попала в компанию к «Ак Барсу».