«Спартак» за 3 минуты украл победу у СКА и вынес клуб-олигарх во второй раз подряд. Это фантастика!

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Илья Воробьев обещал, что зрители в четверг увидят другой хоккей. Не такой пассивный, скучный, прямолинейный и безыдейный, как в первом матче со «Спартаком». Не сказать, что СКА сразу изменился. Да, стал заметно агрессивнее играть с самого начала, возможно, даже чересчур. Эмоции бурлили с первых минут. Но без ошибок не обошлось — опять глупые удаления. После стычки Якупова с Карсумсом и подножки Прохоркина армейцы на полторы минуты остались втроем против пятерых игроков красно-белых. Но выстояли, за что отдельно надо поблагодарить Шестеркина, которого после поражения не поменяли, хотя такие опасения были. Игорь доказал, что может быть в плей-офф первым номером. Было еще совсем необязательное удаление за шесть полевых на льду. У «Спартака», как и в первом матче, моменты были только в большинстве. Просто в понедельник москвичи их реализовали, а в этот раз не получилось. После первого периода счет был 0:0 — хозяева не пропустили, что уже в «Ледовом» как праздник восприняли.

После перерыва у красно-белых исчезло большинство, а вместе с ним и атаки. Почти весь период петербуржцы провели в зоне соперника. Убойный момент был у Белова, который угодил в перекладину. К Антону по ходу сезона вообще вопросов было немного, но тем не менее играл он не постоянно. Армейцы были крайне настырны, что в конце концов вылилось в голы. Роман Рукавишников забил впервые за два года! Четыре с половиной периода понадобилось СКА, чтобы пробить Гудачека. И первым это сделал 26-летний защитник — вот что значит вовремя забить. Первому голу своей команды в плей-офф стадион радовался так, как будто это была победная шайба в финальной встрече Кубка Гагарина.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_8abed8a69c84b0ad938c3b44c003534e_hd/q598209/a4398b5e7cfd02da98bdaafa0dec7e14/4707055538?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Увеличил преимущество команды Воробьева Барабанов. Александр получил классную передачу от Дацюка в большинстве и бросил по воротам Гудачека, который не сумел переместиться в правый угол. Кажется, интрига умерла.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f8f49b4b77f1da20e8987835ef816fdc_hd/q598237/fbadc35fcc87b810b1ce16d85504a19e/4707055598?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, «Спартак» вполне мог сократить отставание в счете. Карсумс в меньшинстве убежал «один в ноль», но Шестеркин был тут как тут. После двух периодов статистика по броскам была убийственной: 27−9 в пользу СКА, по силовым приемам армейцы тоже были впереди — 23−9. Все это хорошо отражало происходящее на льду. Хозяева, как и ожидалось, преобразились, хоть и были не идеальными. Москвичи, надо отдать им должное, играли спокойно и уверенно. Никто не паниковал, не истерил и не делал лишних движений. Поэтому гол Калинина в начале третьего периода даже не удивил. Вроде из сюжета игры и не вытекал, но воспринялся как должное.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a48da3da5e10c55cba2d664640dbb4b7_hd/q598301/96b43e9266ab5ad5b19aefac2befb745/4707055611?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.